За два месяца войны для нужд ВСУ ввезены 10,7 тыс. автомобилей, - Госпогранслужба
Для нужд Вооруженных сил Украины за 2 месяца полномасштабной войны в нашу страну ввезены 10 700 автомобилей.
Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины полковник Игорь Матвийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Топ комментарии
+5 Ksenia VB
показать весь комментарий12.05.2022 18:34 Ответить Ссылка
+4 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий12.05.2022 19:05 Ответить Ссылка
+3 Шинкарьов Олександр #499969
показать весь комментарий12.05.2022 19:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зять на своєму шевроле круз
їхні друзі та знайомі, майже всі служать на своїх машинах.
а тероборона, там де нема війни майже вся на ввезених для зсу.
особливо на заході України
так що кому війна.............