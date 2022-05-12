За два месяца войны для нужд ВСУ ввезены 10,7 тыс. автомобилей, - Госпогранслужба

Для нужд Вооруженных сил Украины за 2 месяца полномасштабной войны в нашу страну ввезены 10 700 автомобилей.

Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины полковник Игорь Матвийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также: Без пошлины в страну ввезено 20 тысяч автомобилей, среди которых люксовые Maybach и Audi, и это мешает поставкам военной и волонтерской помощи, - СМИ