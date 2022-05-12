РУС
За два месяца войны для нужд ВСУ ввезены 10,7 тыс. автомобилей, - Госпогранслужба

Для нужд Вооруженных сил Украины за 2 месяца полномасштабной войны в нашу страну ввезены 10 700 автомобилей.

Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины полковник Игорь Матвийчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Читайте также: Без пошлины в страну ввезено 20 тысяч автомобилей, среди которых люксовые Maybach и Audi, и это мешает поставкам военной и волонтерской помощи, - СМИ

Топ комментарии
+5
А скільки дорогих авто ввезли без розмитнення ?
12.05.2022 18:34 Ответить
+4
у мене дочка на моїй а4 служить.
зять на своєму шевроле круз
їхні друзі та знайомі, майже всі служать на своїх машинах.
а тероборона, там де нема війни майже вся на ввезених для зсу.
особливо на заході України
так що кому війна.............
12.05.2022 19:05 Ответить
+3
Ось останні дані: станом на 3 травня - в Україну завезли - 29 195 машин. Для армії, погодьтесь, малувато!
12.05.2022 19:38 Ответить
це послаблення й було зроблено для війскових, а не перекупників.... але за ними не втовпишся, то ввели обмення....
12.05.2022 18:32 Ответить
пора комусь в офисе княгини ольги вешать...
12.05.2022 18:32 Ответить
Та нехай вже.
12.05.2022 19:12 Ответить
кому война и потребности армии, а кому то под шумок спекуляцией заняться. Бабло свое хотят увеличить в несколько раз, налоги платить не нужно, бюджет "переполнен". Им еще как беженцам соцвыплаты будут начислять пока они будут автомобили продавать населению.
12.05.2022 18:56 Ответить
Ось останні дані: станом на 3 травня - в Україну завезли - 29 195 машин. Для армії, погодьтесь, малувато!
12.05.2022 19:38 Ответить
А МакЛарен,який на днях ввезли,він теж входить в ті тисячі?А майбахи та інші, класу -люкс,теж там?Кому війна а кому бабло "косити". Покидьки!
12.05.2022 20:50 Ответить
а треба 100K..
12.05.2022 21:56 Ответить
 
 