Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 12.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 78 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Враг пытается продолжать полномасштабную вооруженную агрессию против Украины и не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

На Волынском и Полесском направлениях активные действия противника не отмечены. По имеющейся информации, продолжается второй этап проверки готовности подразделений вооруженных сил республики Беларусь под руководством начальника генерального штаба. Проведена плановая проверка готовности системы оповещения. Продолжает сохраняться угроза ракетно-бомбовых ударов из республики Беларусь по инфраструктурным объектам на территории Украины.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершал обстрелы приграничных районов Украины. Вероятно, враг продолжит ведение демонстрационных действий на указанном участке государственной границы Украины и обстрелы с территории РФ с целью недопущения перемещения подразделений наших войск на другие направления.

На Харьковском направлении основные усилия неприятеля сосредотачивались на недопущении продвижения наших войск и освобождения временно занятых российскими оккупантами территорий. В течение суток противник обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Питомник и Русские Тишки.

На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал. Основные усилия сосредотачивались на пополнении запасов материально-технических средств для наращивания наступательных возможностей. Вел обстрелы в районах населенных пунктов вдоль линии столкновения. Осуществлял воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты применяли минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и наносили ракетно-бомбовые авиационные удары с целью разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений.

На Лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не добился. На Северодонецком направлении противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не добился.

На Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск, успеха не добился.

В городе Мариуполе враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредоточил на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

Российские оккупанты проводили воздушную разведку с применением БПЛА в районах Покровска, Славянска и Павлограда.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не вел, продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачивались на огневом поражении подразделений наших войск и наращивании системы радиоэлектронной борьбы. По имеющейся информации, противник осуществил наращивание системы противовоздушной обороны в западной части Крымского полуострова.

Российские оккупанты продолжают нести потери почти на всех направлениях.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.