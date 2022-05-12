Российский корабль "Всеволод Бобров" загорелся в результате действий ВМС Украины, - журналист Клименко

ВМС Украины нанесли удар по российскому кораблю "Всеволод Бобров".

Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые интересные подробности о судне тылового обеспечения пр. 23120 "Всеволод Бобров", которое ночью загорелось в результате действий ВМС Украины. Это новое судно. Оно пришло в Черное море с Балтики только 07/01/2022", - говорится в сообщении.

Корабль представляет собой морское, стальное, однопалубное судно с винторулевыми колонками, рубкой на ​​носу, со свободной площадью палубы в кормовой части, с двойным дном и двойными бортами, подруливающими носовыми устройствами и буксирной лебедкой.

Судно имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом Arc4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

На судне созданы все условия нормальной работы и отдыха экипажа: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками. Класс автоматизации А1 на корабле обеспечивает безвахтовое обслуживание систем и агрегатов. Автономность судна составляет 60 суток", – рассказал журналист.

В Севастополь судно прибыло 17 февраля 2022 года. Оно входит в состав 205-го отряда управления вспомогательного флота с базированием в Севастополе. Капитан - Олег Герман.

Об этом также сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Действительно, благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из новейших в русском флоте. Говорят, что чапает в Севастополь, сейчас эта информация нуждается в уточнении, но то, что ему дали "змеебаев" там, в районе острова Змеиного, это правда", - отметил он.

