Российский корабль "Всеволод Бобров" загорелся в результате действий ВМС Украины, - журналист Клименко

ВМС Украины нанесли удар по российскому кораблю "Всеволод Бобров".

Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые интересные подробности о судне тылового обеспечения пр. 23120 "Всеволод Бобров", которое ночью загорелось в результате действий ВМС Украины. Это новое судно. Оно пришло в Черное море с Балтики только 07/01/2022", - говорится в сообщении.

Корабль представляет собой морское, стальное, однопалубное судно с винторулевыми колонками, рубкой на ​​носу, со свободной площадью палубы в кормовой части, с двойным дном и двойными бортами, подруливающими носовыми устройствами и буксирной лебедкой.

Судно имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом Arc4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

На судне созданы все условия нормальной работы и отдыха экипажа: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками. Класс автоматизации А1 на корабле обеспечивает безвахтовое обслуживание систем и агрегатов. Автономность судна составляет 60 суток", – рассказал журналист.

В Севастополь судно прибыло 17 февраля 2022 года. Оно входит в состав 205-го отряда управления вспомогательного флота с базированием в Севастополе. Капитан - Олег Герман.

Об этом также сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Действительно, благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" – одно из новейших в русском флоте. Говорят, что чапает в Севастополь, сейчас эта информация нуждается в уточнении, но то, что ему дали "змеебаев" там, в районе острова Змеиного, это правда", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На затонувшем крейсере "Москва" по штату должны были быть две ядерные боеголовки, - журналист Клименко

+80
12.05.2022 19:34 Ответить
12.05.2022 19:34 Ответить
+78
Юра, наша группировка возле Славянска не даст окружить их, сейчас долбят не по детски, верь в ВСУ!!
12.05.2022 19:40 Ответить
12.05.2022 19:40 Ответить
+65
После того как Турция перекрыла Босфор с Балтики уже не одно судно не придет. Следующие цели крымский мост и Донецк с взятием в кольцо группировки в Южный котел.
12.05.2022 19:31 Ответить
12.05.2022 19:31 Ответить
"Властелин бобров"
12.05.2022 21:17 Ответить
12.05.2022 21:17 Ответить
Тоді другий корабель, за логікою, має називатися "маргарита симоньян" (владычица бобров)
12.05.2022 21:24 Ответить
12.05.2022 21:24 Ответить
Вона їх жере
13.05.2022 10:36 Ответить
13.05.2022 10:36 Ответить
Маргарина Синякан, владычица вся сифилис России.
14.05.2022 11:39 Ответить
14.05.2022 11:39 Ответить
Нажаль не пішло на дно.
12.05.2022 21:22 Ответить
12.05.2022 21:22 Ответить
" йому дали "змієбаїв" "
Круто, додаємо вираз в лексикон нашої і так прекрасної мови
12.05.2022 21:29 Ответить
12.05.2022 21:29 Ответить
Героям слава!!!
12.05.2022 21:49 Ответить
12.05.2022 21:49 Ответить
это мародеры, они пытались разграбить экспонат нашего подводного музея.
12.05.2022 23:03 Ответить
12.05.2022 23:03 Ответить
Є в Україні Чорнобаївка - буде ше й Змієбаївка!
12.05.2022 23:32 Ответить
12.05.2022 23:32 Ответить
Ему дали змеизды, змезды, змизды. На выбор.
13.05.2022 00:12 Ответить
13.05.2022 00:12 Ответить
Зараз Смілянська барига оголосить про випуск марки " пошел на. 2"
13.05.2022 01:06 Ответить
13.05.2022 01:06 Ответить
Брехня.... Сигареты Кэмэл.... Нас курили на Москве.... На Гюрзе..... И здесь тоже....
13.05.2022 02:51 Ответить
13.05.2022 02:51 Ответить
Круто! Дякую Господь! Бережи наших діток ЗСУ!
13.05.2022 04:55 Ответить
13.05.2022 04:55 Ответить
желательно, чтобы выгорело дотла вместе со свинопасным экипажем...
13.05.2022 07:27 Ответить
13.05.2022 07:27 Ответить
НЕПТУН не спить! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
13.05.2022 08:07 Ответить
13.05.2022 08:07 Ответить
Сжечь их всех!
13.05.2022 10:35 Ответить
13.05.2022 10:35 Ответить
-"Двадцать пятый двадцать пятый, это трехсотый...где ****@#@я защита с воздуха? Всмысле идти вслед за военным кораблём??"
14.05.2022 11:37 Ответить
14.05.2022 11:37 Ответить
Страница 2 из 2
 
 