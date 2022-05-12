Совет по правам человека ООН проголосовал за расследование нарушений Россией прав человека в Украине
Совет по правам человека ООН большинством голосов поддержал резолюцию о расследовании нарушений Россией прав человека в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
33 страны-участницы СПЧ ООН проголосовали за расследование, 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против.
Россию исключили из СПЧ после принятия резолюции о приостановке ее членства на специальной сессии Генассамблеи 7 апреля 2022 года, посвященной ситуации в Украине. В ООН отметили, что Россия сохраняет место в совете, но лишается права голоса и выступлений.
