Совет по правам человека ООН проголосовал за расследование нарушений Россией прав человека в Украине

Совет по правам человека ООН большинством голосов поддержал резолюцию о расследовании нарушений Россией прав человека в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

33 страны-участницы СПЧ ООН проголосовали за расследование, 12 воздержались, Китай и Эритрея выступили против.

Россию исключили из СПЧ после принятия резолюции о приостановке ее членства на специальной сессии Генассамблеи 7 апреля 2022 года, посвященной ситуации в Украине. В ООН отметили, что Россия сохраняет место в совете, но лишается права голоса и выступлений.

Читайте также: Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо изгнанной России

ООН (4247) права человека (994) военные преступления (1509)
+11
Дякую, пане Президент Порошенко!
12.05.2022 19:51 Ответить
+10
Цілком достатньо для вручення підозри усім паханам синоду.ру та обрання запобіжних заходів.
12.05.2022 19:51 Ответить
+8
12.05.2022 19:46 Ответить
Чо-та ООН как обычно в своем, отдельном от остальных, мире. У них там розовые пони на заседаниях и Украина засыпана лепестками роз. Надо жесточайшую озабоченность по этому поводу высказать!
12.05.2022 19:42 Ответить
Ще через три місяці ООН проголосує за створення комісії для розслідування, ще через рік проголосують за те, скільки членів має бути в цій комісії, ще через років три-чотири проголосують за те, хто очолить цю комісію ....... ще через п'ятдесят років проголосують, чим в Україну їхати-поїздом чи автобусом...........................
12.05.2022 19:43 Ответить
12.05.2022 19:46 Ответить
Цілком достатньо для вручення підозри усім паханам синоду.ру та обрання запобіжних заходів.
12.05.2022 19:51 Ответить
Дякую, пане Президент Порошенко!
12.05.2022 19:51 Ответить
ща кацапьё встречный пришлют про порушэння прав скотыняк...
12.05.2022 19:47 Ответить
забудьте о праве международном в делах с швабростаном...
12.05.2022 19:50 Ответить
китайози підтримують х!йла,
а офіційно розповідають різні байки що проти війни
12.05.2022 19:55 Ответить
Кого то они мне напоминают.
13.05.2022 08:40 Ответить
России требуется международная воспитательная программа ООН: «Нефть и газ в обмен на продовольствие», при цене российской нефти 10$ за баррель и цене российского газа 5$ за 1000 м3.
12.05.2022 19:56 Ответить
А балаболка арестовича запевняє, що:-"китай сделал свой вибор в пользу Украины".. , шо знову ₴******?
12.05.2022 20:27 Ответить
А он что, когда то правду говорил???
12.05.2022 23:13 Ответить
Ну так откровенно не ******. Приукрашивал и недоговаривал, но явно не ******. А тут на следующий день очевидно что просто отсебятину лепит.
13.05.2022 00:17 Ответить
сраный китай. скользкие люди.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:31 Ответить
это не люди, это кетайцы

как и кацапы

лучшие друзья!
13.05.2022 00:34 Ответить
Хм...А кое кому они нравятся.
13.05.2022 08:44 Ответить
Зовнішня торгівля України не має залежати від політично ворожих нам країн. Ці голосування в ООН, як лакмусовий папірець. Має бути так: Китай голосує неправильно, то на тобі подвійне мито на китайську срань і отримай визнання Україною геноциду уйгурів. Не можна попускати, бо всі почнуть ноги об нас витирати. А зе-влада, як дешева шалава, мало не зляглася з Китаєм в комуністичному екстазі перед війною, ще трохи і передала б Китаю Мотор Січ, попутно посравшись зі Штатами.
12.05.2022 20:43 Ответить
ООН це покидьки і балаболи вони ніхто .Ба більше клоуни
12.05.2022 21:01 Ответить
Бо вигнали паРашу з Ради по Правам Людини ?
12.05.2022 21:50 Ответить
Може з цього щось да буде
12.05.2022 21:43 Ответить
Вставшие на сторону Путина Казахстан, Узбекистан, Армения, Пакистан, Куба, Венесуэла, Индия, Камерун, Сенегал, Судан, Намибия, Боливия не поддержавают расследование массовых преступлений
13.05.2022 09:13 Ответить
 
 