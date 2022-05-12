РУС
Призываю Совбез ООН и генсека Гутерриша обеспечить эвакуацию раненых из "Азовстали", - представитель Киева в ООН Кислица

Украина призывает Совбез ООН и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша обеспечить эвакуацию раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Многие на "Азовстали" были тяжело ранены и не имеют доступа к медицинскому лечению, в котором срочно нуждаются. Потому мы считаем, что эвакуационная операция должна быть продолжена. Мы призываем Совет безопасности и генерального секретаря приложить дальнейшие усилия, чтобы обеспечить эвакуацию больных и раненных с территории "Азовстали" в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

Он подчеркнул, что эти люди должны быть доставлены в безопасные места, где их право на жизнь будет гарантированно.

Кислица добавил, что Украина также обеспокоена тем, что репрессивная российская практика использования фильтрационных лагерей для украинцев, убегающих из опасных территорий, была усилена.

"Нечеловеческие условия и жестокое обращение. Слово "фильтрационный" может рассматриваться только как эвфемизм для "концентрационный", - указал он.

Постпред заявил, что Украина требует от России немедленно и безусловно освободить из фильтрационного лагеря маму 4-х летней Алисы, с которой ее разлучили при эвакуации из оккупированных территорий.

"Мы призываем ЮНИСЕФ использовать все возможные средства, чтобы защитить права этого ребенка и других детей, которые были разлучены со своими родителями россиянами", - сказал Кислица.

а що там на параші? карта показує червоним тільки Луганську. обосратушки?
12.05.2022 19:57 Ответить
Стільки вимагань за один раз! На мою думку, треба зосередитись на чомусь одному. Наприклад, на Азовсталі. Інакше не буде нічого.
12.05.2022 19:57 Ответить
призывы не работают...работает внезапное утопление паши-мерседеса в выгребной яме случайно снятое на видеокамеру...
12.05.2022 19:59 Ответить
а чого взагалі приїздив Гутьєреш в Київ? екскурсію шоб йому провели..і приїхавши додому поміняв памперс і виразив озабочєнность
12.05.2022 20:00 Ответить
Ну да , про зерно наше щоб вивезти коридор зробити, ЄС аж бігом вирішило, а от про коридор для наших військових з Маріуполя ну ніяк не можна нічого вдіяти І ембарго на нафту теж вже три місяці майже і ніяк не виходить .....мммда...
12.05.2022 20:03 Ответить
правильно. нарешті. кислиця, давай!
12.05.2022 20:07 Ответить
вимагати можна, тільки перед цим вперти йому в живіт Покемона.
І те, навряд чи Гутієрешу... Якби ж то самому *****...

А так, ці всі вимагання з організації, в якої функція "апагаваріть" - ні про що.
12.05.2022 21:44 Ответить
Не смешно..... Пока эти от стула жопы подымут - люди от голода и болезней умрут....
13.05.2022 02:50 Ответить
 
 