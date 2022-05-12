Призываю Совбез ООН и генсека Гутерриша обеспечить эвакуацию раненых из "Азовстали", - представитель Киева в ООН Кислица

Украина призывает Совбез ООН и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша обеспечить эвакуацию раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Многие на "Азовстали" были тяжело ранены и не имеют доступа к медицинскому лечению, в котором срочно нуждаются. Потому мы считаем, что эвакуационная операция должна быть продолжена. Мы призываем Совет безопасности и генерального секретаря приложить дальнейшие усилия, чтобы обеспечить эвакуацию больных и раненных с территории "Азовстали" в соответствии с международным гуманитарным правом", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

Он подчеркнул, что эти люди должны быть доставлены в безопасные места, где их право на жизнь будет гарантированно.

Кислица добавил, что Украина также обеспокоена тем, что репрессивная российская практика использования фильтрационных лагерей для украинцев, убегающих из опасных территорий, была усилена.

"Нечеловеческие условия и жестокое обращение. Слово "фильтрационный" может рассматриваться только как эвфемизм для "концентрационный", - указал он.

Постпред заявил, что Украина требует от России немедленно и безусловно освободить из фильтрационного лагеря маму 4-х летней Алисы, с которой ее разлучили при эвакуации из оккупированных территорий.

"Мы призываем ЮНИСЕФ использовать все возможные средства, чтобы защитить права этого ребенка и других детей, которые были разлучены со своими родителями россиянами", - сказал Кислица.

