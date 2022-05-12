Тихановская заявила, что наступление российских войск на Киев было остановлено в том числе и благодаря белорусам

Нападение на Киев со стороны Беларуси прекратилось, в том числе благодаря жителям республики. По словам политика, хотя Лукашенко и предоставил территорию для запуска ракет, но российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Светлана Тихановская заявила в интервью изданию "Настоящее время".

Как считает политик, несмотря на то, что Александр Лукашенко предоставил ВС РФ территорию для запуска ракет и размещения военной техники, белорусы "в очередной раз показали свое мужество".

Она уточнила, что Беларусь стала соагрессором с первых дней военного вторжения в Украину. И белорусам понадобилось много времени, чтобы объяснить и западным странам, и Украине, прежде всего, что режим Лукашенко и Беларусь – это совершенно разные вещи.

Читайте также: Призываю Совбез ООН и генсека Гутерриша обеспечить эвакуацию раненых из "Азовстали", - представитель Киева в ООН Кислица

"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение, а Лукашенко – коллаборант", - прокомментировала политик.

"Русская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", - подчеркнула политик.

По словам Тихановской, сейчас Лукашенко пытается говорить о том, что в Беларуси этой войны вообще не хотели и не знали, какие планы у Кремля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Но отмыться уже не получится. Лукашенко должен понести полное наказание за соучастие в этой войне", - подчеркнула она.

Тихановская считает маловероятным введение белорусских войск на территорию Украины, хотя такой приказ отдавался в первые дни после вторжения. Тем не менее, белорусские солдаты были деморализованы, и их руководство не осмелилось донести этот приказ до них.

"Белорусские солдаты не понимают, зачем им воевать. Против кого? Против украинцев, наших соседей, с которыми нас связывают долгосрочные очень хорошие отношения? Воевать за амбиции двух узурпаторов – таких настроений нет", - рассказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, - Минобороны