Тихановская заявила, что наступление российских войск на Киев было остановлено в том числе и благодаря белорусам
Нападение на Киев со стороны Беларуси прекратилось, в том числе благодаря жителям республики. По словам политика, хотя Лукашенко и предоставил территорию для запуска ракет, но российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Светлана Тихановская заявила в интервью изданию "Настоящее время".
Как считает политик, несмотря на то, что Александр Лукашенко предоставил ВС РФ территорию для запуска ракет и размещения военной техники, белорусы "в очередной раз показали свое мужество".
Она уточнила, что Беларусь стала соагрессором с первых дней военного вторжения в Украину. И белорусам понадобилось много времени, чтобы объяснить и западным странам, и Украине, прежде всего, что режим Лукашенко и Беларусь – это совершенно разные вещи.
"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение, а Лукашенко – коллаборант", - прокомментировала политик.
"Русская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", - подчеркнула политик.
По словам Тихановской, сейчас Лукашенко пытается говорить о том, что в Беларуси этой войны вообще не хотели и не знали, какие планы у Кремля.
"Но отмыться уже не получится. Лукашенко должен понести полное наказание за соучастие в этой войне", - подчеркнула она.
Тихановская считает маловероятным введение белорусских войск на территорию Украины, хотя такой приказ отдавался в первые дни после вторжения. Тем не менее, белорусские солдаты были деморализованы, и их руководство не осмелилось донести этот приказ до них.
"Белорусские солдаты не понимают, зачем им воевать. Против кого? Против украинцев, наших соседей, с которыми нас связывают долгосрочные очень хорошие отношения? Воевать за амбиции двух узурпаторов – таких настроений нет", - рассказала политик.
Знов в брати полізли!
Будемо чекати, що і путін скаже, ми ж могли взяти Київ, а не взяли ж! Допомогли ж вам, як братам
Из-за захвата авиарейса с этим Протасевичем Евросоюз ввел санкции против всех авиаперевозчиков Беларуси. Первые в мире санкции такого рода, просто закрыл небо. Для этого была подведена соответствующая документация, подняты планки, ну и против аэрофлота и остальных прилетели такие же санкции, притом мгновенно. Никогда бы не было бы их без этого события.
Затем набег мигрантов из Сирии. Очень сильно поднял уровень озабоченности и коллективных действий, решил ряд споров, вычислил ряд купленных политиков. В итоге после войны сразу пошли более-менее, но действенные санкции. Если бы не эти события, то получили бы глубокую озабоченность. А то и Меркель на посту канцлера, которая потратила свой ресурс звонков и договоров еще тогда.
Аналогично и с чемпионатом мира по хоккею. Были отказы от всех спонсоров-рекламодателей под большим давлением в социальных сетях. И затем поднятие рейтинга после этого отказа, что хорошо сыграло свою роль на остальных компаниях в России, так как те компании, кто не отказывался, подвергались массированному давлению. Это полезно было.
Европа всегда двигается вперед очень медленными шажками и ее полтора года подняли до относительно боевого уровня, а также показали Великобритании, что без ее помощи и указаний Европа очень слабая. Так что да, действительно Украину спасли белорусы, они заставили Европейский деятелей под двадцать раз собраться, набирать санкции, отключать кое-что, показали предателей, кто лоббировал интересы и по итогу их все отстранили так или иначе, а в противном случае они бы еще в феврале все заблокировали. Если бы Путин напал в 2019-ом, то 90% санкций против него не было бы и в помине. Все сделали белорусы, приняв на себя двадцатикратное проявление озабоченности от Европы и США.
підставив сраку кремлівському карлану й бомбить Україну ракетами з
вашої території.З вашої мовчазної згоди цей сатрап запустив кацапських
поліцаів та кацапську армію в країну з метою повоювати проти України.
Люлей ви отримали гарних й сказали що російські вурдалаки ваші брати!
В вашої столиці жодної школи білоруською мовою! Це що нормально?
Ви що думаєте що на Заході сидять дурні й не розуміють що коїться в світі?
Санкції проти плешивого кагебіста та проститута бульбофюрера не ваша
заслуга. Це розуміння сітуації й жорстка відповідь на агресію рашки проти
України. Зараз моя Батьківщина захлинається від пролитої крови,розрухи
сел та міст. Ви білоруси зараз окацаплені колаборанти рашкостану!
І коли буде звільнення Бфлорусі - українці не пастимуть задніх...
Может, она хотя бы не дала хоть одному из тех орков, что ее хотели?
Если нет - то о чем разговор?