РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7689 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
18 680 153

Тихановская заявила, что наступление российских войск на Киев было остановлено в том числе и благодаря белорусам

тіхановська

Нападение на Киев со стороны Беларуси прекратилось, в том числе благодаря жителям республики. По словам политика, хотя Лукашенко и предоставил территорию для запуска ракет, но российская армия не чувствовала себя комфортно на белорусской земле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Светлана Тихановская заявила в интервью изданию "Настоящее время".

Как считает политик, несмотря на то, что Александр Лукашенко предоставил ВС РФ территорию для запуска ракет и размещения военной техники, белорусы "в очередной раз показали свое мужество".

Она уточнила, что Беларусь стала соагрессором с первых дней военного вторжения в Украину. И белорусам понадобилось много времени, чтобы объяснить и западным странам, и Украине, прежде всего, что режим Лукашенко и Беларусь – это совершенно разные вещи.

Читайте также: Призываю Совбез ООН и генсека Гутерриша обеспечить эвакуацию раненых из "Азовстали", - представитель Киева в ООН Кислица

"Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение, а Лукашенко – коллаборант", - прокомментировала политик.

"Русская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях", - подчеркнула политик.

По словам Тихановской, сейчас Лукашенко пытается говорить о том, что в Беларуси этой войны вообще не хотели и не знали, какие планы у Кремля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчина на Черниговщине выбрался из могилы после того, как его расстреляли оккупанты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Но отмыться уже не получится. Лукашенко должен понести полное наказание за соучастие в этой войне", - подчеркнула она.

Тихановская считает маловероятным введение белорусских войск на территорию Украины, хотя такой приказ отдавался в первые дни после вторжения. Тем не менее, белорусские солдаты были деморализованы, и их руководство не осмелилось донести этот приказ до них.

"Белорусские солдаты не понимают, зачем им воевать. Против кого? Против украинцев, наших соседей, с которыми нас связывают долгосрочные очень хорошие отношения? Воевать за амбиции двух узурпаторов – таких настроений нет", - рассказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, - Минобороны

Беларусь (8017) Тихановская Светлана (390)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+92
МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як пи..дять рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:09 Ответить
+79

"У перемоги багато батьків. І тільки поразка - сирота".
показать весь комментарий
12.05.2022 20:09 Ответить
+79
А еще благодаря беларусам на нас сбросили больше семисот крылатых ракет и кучу бомб. В том числе те, которые убивали людей десятками и целые семьи.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Так, Сумщiна оркiв затримала, бiлорашки на дорогу ще хустинкой помахали...😠
показать весь комментарий
12.05.2022 21:38 Ответить
Нахрін йдіть ублюки, з вашої території зруйнували мій дім, вбили близько 60 сусідів, йдіть ***** за кацапами, гуськом. Поваги заслуговують ті брати- білоруси, що з нами тут русню їбашать, усі інші біосміття
показать весь комментарий
12.05.2022 21:01 Ответить
****** *****
показать весь комментарий
12.05.2022 21:07 Ответить
Рамзанка Дыров: "Благодаря моим джигитам, дон, не состоялся захват Киева, дон. Не хватало овец, дон, поэтому русского солдата жоп чувствовал себя некомфортно, дон".
показать весь комментарий
12.05.2022 21:07 Ответить
І саме тому вкрадена сільгосптехніка була вивезена для покращення комфорту дон-пехотинця до його маєтку. Нехай її тепер вівці тягнуть, якщо двигун завести не вдалося. Або нехай барани тягнуть. Яка різниця тепер із кого шашлик робити.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:18 Ответить
ця придуркувата особь розуміє, що війна проти України не лише кацапська, вона ще й білоруська... напад з теренів білорусі це війна. переводити стрілки тільки на кацапів ницо і боягузливо.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:09 Ответить
Почалось!
Знов в брати полізли!
Будемо чекати, що і путін скаже, ми ж могли взяти Київ, а не взяли ж! Допомогли ж вам, як братам
показать весь комментарий
12.05.2022 21:11 Ответить
ага..братья славянє рускіє і бєларуси..особливо для нас
показать весь комментарий
12.05.2022 21:27 Ответить
а не пошла бы тихановская са сваими сябрами за кораблем !!!!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 21:14 Ответить
то мабуть так нагадати про себе хоче, бо всі вже забули шо була така
показать весь комментарий
12.05.2022 21:15 Ответить
Що до білорусів то так, хлопці з ультрас, що в білоруському легіоні круті
показать весь комментарий
12.05.2022 21:17 Ответить
Як була кремлівською консервою, так нею і залишилася. Просто стала просроченою вже...
показать весь комментарий
13.05.2022 02:08 Ответить
Анекдот із бородою: Сільський зрадник (колаборант) здав партизанів німцям. Ведуть німці партизанів на розстріл, проходять повз зрадника, дивляться на нього зло, а він їм каже: Пацани, ви що образилися в натурі? ,
показать весь комментарий
12.05.2022 21:21 Ответить
Десь видно на сонці перегрілась
показать весь комментарий
12.05.2022 21:23 Ответить
Тихановская эта никакая, аля Гадя Саычнко.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:29 Ответить
З язика зірвали.Такаж сама консерва.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:59 Ответить
братья славянє..ще б сказала...рускіє і бєларуси...для українців
показать весь комментарий
12.05.2022 21:30 Ответить
Очень тупая...Скорее всего ФСБ проэкт ,что бы угробить оппозицию.Такой бульварный "поп Гапон".
показать весь комментарий
12.05.2022 21:32 Ответить
"скорее всего"? Та про це вжевідомо усім, хто хоча б трохи цікавився цією темою. У білорусів-- тіхановская, у піаніста-- агент "козирь"...
показать весь комментарий
13.05.2022 02:13 Ответить
Чия б корова мичала.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:33 Ответить
слухаєш тиха новость і не розумієш,- вона повна дура чи путінососка, іншого на розум не приходить
показать весь комментарий
12.05.2022 21:35 Ответить
Заборонити їй в'їзд на територію України.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:43 Ответить
Медведя ще не вбили, хоч і потрахали добре, але претендентів на шкіру купа. Омоскаленим не вірю.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:44 Ответить
*** яке воно кончене, мали б яйця *********** ту русню….
показать весь комментарий
12.05.2022 21:47 Ответить
А на росіі тільки путін винний, а в білорусі тільки лукашенко…
показать весь комментарий
12.05.2022 21:52 Ответить
К сожалению, это пистёш...беларусы на 50% такие же дебилы, как русские. Никто публично не протестовал против развязанной войны в Украине.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:55 Ответить
Вот это очень близко к правде…..
показать весь комментарий
13.05.2022 00:04 Ответить
Якщо відверто, то Тихановська схожа на проект Кремля, щоб повністю відрубати всі зв"язки Лукашенка з Заходом. А після цього можна з Білорусі все що завгодно робити.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:57 Ответить
По факту она полностью права. Если считать Лукашенко белорусом.

Из-за захвата авиарейса с этим Протасевичем Евросоюз ввел санкции против всех авиаперевозчиков Беларуси. Первые в мире санкции такого рода, просто закрыл небо. Для этого была подведена соответствующая документация, подняты планки, ну и против аэрофлота и остальных прилетели такие же санкции, притом мгновенно. Никогда бы не было бы их без этого события.

Затем набег мигрантов из Сирии. Очень сильно поднял уровень озабоченности и коллективных действий, решил ряд споров, вычислил ряд купленных политиков. В итоге после войны сразу пошли более-менее, но действенные санкции. Если бы не эти события, то получили бы глубокую озабоченность. А то и Меркель на посту канцлера, которая потратила свой ресурс звонков и договоров еще тогда.

Аналогично и с чемпионатом мира по хоккею. Были отказы от всех спонсоров-рекламодателей под большим давлением в социальных сетях. И затем поднятие рейтинга после этого отказа, что хорошо сыграло свою роль на остальных компаниях в России, так как те компании, кто не отказывался, подвергались массированному давлению. Это полезно было.

Европа всегда двигается вперед очень медленными шажками и ее полтора года подняли до относительно боевого уровня, а также показали Великобритании, что без ее помощи и указаний Европа очень слабая. Так что да, действительно Украину спасли белорусы, они заставили Европейский деятелей под двадцать раз собраться, набирать санкции, отключать кое-что, показали предателей, кто лоббировал интересы и по итогу их все отстранили так или иначе, а в противном случае они бы еще в феврале все заблокировали. Если бы Путин напал в 2019-ом, то 90% санкций против него не было бы и в помине. Все сделали белорусы, приняв на себя двадцатикратное проявление озабоченности от Европы и США.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:57 Ответить
Друже, йди у дупу.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:25 Ответить
Вуйку! Ви накатали таку ахінею,що ії противно читати! Ваш лукашеску
підставив сраку кремлівському карлану й бомбить Україну ракетами з
вашої території.З вашої мовчазної згоди цей сатрап запустив кацапських
поліцаів та кацапську армію в країну з метою повоювати проти України.
Люлей ви отримали гарних й сказали що російські вурдалаки ваші брати!
В вашої столиці жодної школи білоруською мовою! Це що нормально?
Ви що думаєте що на Заході сидять дурні й не розуміють що коїться в світі?
Санкції проти плешивого кагебіста та проститута бульбофюрера не ваша
заслуга. Це розуміння сітуації й жорстка відповідь на агресію рашки проти
України. Зараз моя Батьківщина захлинається від пролитої крови,розрухи
сел та міст. Ви білоруси зараз окацаплені колаборанти рашкостану!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:49 Ответить
Хорошая попытка, но нет. Геополитический твист не получился.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:00 Ответить
Ну, крутий аналітег !!! Часом, ти не дірєктор інстітута чергових стратєгічєскіх ісслєдованій зі штатом в одну особу?
показать весь комментарий
13.05.2022 02:29 Ответить
кто-то писал что установили белорусских кадровых военных в зверствах в Буче также
показать весь комментарий
12.05.2022 22:01 Ответить
"Мы пахали: я и трактор!"
показать весь комментарий
12.05.2022 22:16 Ответить
Сон!Отже ж присниться такоє!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:21 Ответить
Глибока шана білоруським партизанам, за їх підтримку та допомогу. Бережи вас Господь
показать весь комментарий
12.05.2022 22:22 Ответить
Россійська армія так некомфортно почувалась у Беларуссії, што кушать не магла.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24 Ответить
Це ми знаємо...
І коли буде звільнення Бфлорусі - українці не пастимуть задніх...
показать весь комментарий
12.05.2022 22:29 Ответить
Прийде перемога і ми вшануємо білорусів, які допомагали нам рейковою війною. Але зараз хай Тихановська не ображається, що українці так реагують. Скільки ракет прилетіло по наших містах з території Білорусі!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33 Ответить
Тіхановська пиарится на украинских костях. Сама по белорусски не разговаривает и просила Путина (Путен памаги) помочь утихомирить Лукашенко в 2020 году. Умоляла белорусов не делать майдан, мирно стоять за поребриком - в итоге менты убили пару десятков протестантов и фсё! Беларусь почти такая же конченая как орда, разницы почти никакой. Единственные реальные европейцы там это белорусы, которые прокляли название белорусь и считают себя литвинами - наследниками Великого Княжества Литовского, таких макс 5%, остальные или болото или бело-орки. Белорусские полки в Украине имеют символы Великого Княжества Литовского - это воины литвины.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:43 Ответить
Добровольцам да а при чем здесь это недоразумение
показать весь комментарий
12.05.2022 22:47 Ответить
Go to на хОй тихановская
показать весь комментарий
12.05.2022 22:53 Ответить
Білокацапи трошки фашисти, зрозуміло. Не відмитися вам, картопляники.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:53 Ответить
ага ссыкливые беларусы помешали
показать весь комментарий
12.05.2022 22:57 Ответить
Дякуючи білорусам знищили Чернігівську і Київську оласть а допомогли тим що всрались
показать весь комментарий
12.05.2022 23:03 Ответить
Благодаря Белоруссии и Искандерам запущенным именно с её территории моя родня лишилась квартиры на Подоле в Киеве… а сокурсник по институту до сих пор (с февраля) лежит в Киевской больнице с ампутированной ногой. И что я должен после этого любить эту страну и её народ? А за что?
показать весь комментарий
13.05.2022 00:02 Ответить
А чем она лично может похвастать, что помогла?
Может, она хотя бы не дала хоть одному из тех орков, что ее хотели?
Если нет - то о чем разговор?
показать весь комментарий
13.05.2022 00:31 Ответить
Только ты рашинская подстилка тут не при чем.
показать весь комментарий
13.05.2022 02:43 Ответить
Скоро виповзе якийсь новоспечений "каган Бурятії" і почне - "я, потомок великого Темуджина, специально скомандовал своим нукерам воевать *****, назло урусам! Брать москву хотел, как дед Бату-хан! Правда, Чернобаевку как-то не предвидел... теперь брать нечем... Монголия, введи войска!"
показать весь комментарий
13.05.2022 07:24 Ответить
Якщо б її можна було б побачити серед бійців української армії, чи що вона надає допомогу раненим - можна було б про щось говорити. А так - все що вище написали.
показать весь комментарий
13.05.2022 08:14 Ответить
Ну, якщо такою "логікою" оперувати, то зараз вилізе оте чмо із зіркою давида і буде стверджувати, що то все завдяки "допомозі" Ізраїлю, який прислав пару підгузок та стоматолога з психологом.
показать весь комментарий
13.05.2022 08:42 Ответить
Нехай вибачає шановне пансство,ае Шльондра Тихановська хловська косерва,що немає ніякого відношеня до біларуського спротиву. Також завдячуючи їй було репресовано безліч народу в 2020р. Це,чергова лялька кацапського режиму. Є сумніви, попрацюйте з хартією, з т/к нехта. Побачите,як працює,її цензура=модерація. Тому, беруся стверджувати,її антиукраїнскість,й антибіларусськість
показать весь комментарий
13.05.2022 18:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 