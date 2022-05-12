РУС
"Референдумы" на оккупированных территориях Украины не будут признаны, - миссия ЕС при ОБСЕ

Любые попытки России провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к РФ - незаконны и не будут признаны.

Об этом заявили в миссии Евросоюза при ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы подтверждаем наше решительное осуждение попыток России по созданию нелегитимных альтернативных административных структур в Херсоне, Мариуполе и других городах Украины. Любые попытки России провести так называемые "референдумы" под дулом автоматов на территориях, находящихся под контролем российских военных, с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к России - незаконные и не будут признаны", - говорится в заявлении.

Также в Евросоюзе осудили принудительную депортацию граждан Украины в РФ, а также так называемые "фильтрационные лагеря".

"Мы также осуждаем введение российского рубля как денежной единицы, использование российских учебных программ, изменение названий городов и сел и их дорожных знаков, а также любую выдачу российских паспортов упрощенным и выборочным путем среди граждан Украины", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС выразили обеспокоенность по поводу того, что российская марионеточная "администрация" в Херсонской области вернула в употребление российский имперский символ, а операторы мобильной связи в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей используют российский код телефонной связи.

"Мы призываем Россию полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод и немедленно освободить всех демократически избранных украинских должностных лиц, которые остаются под стражей в России", - говорится в заявлении.

вы понимаете,шо кремлёвским жыдоугрофиннобурятам просто начхаты на все признания?
12.05.2022 20:13 Ответить
Понимаем. Ровно также как нам начхать на их референдумы.
12.05.2022 21:13 Ответить
а от це не потрібно казати так ви самі себе не поважаете не уявляюте як орки ржуть з цього вже краще нічого не казати -"Ми закликаємо Росію повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод і негайно звільнити усіх демократично обраних українських чиновників, які залишаються під вартою в росії"
12.05.2022 20:15 Ответить
12.05.2022 20:15 Ответить
синдром короткой майки...
12.05.2022 20:27 Ответить
уже не признавали 8 лет ордило и Крым
12.05.2022 20:27 Ответить
Не долго осталось уже.
12.05.2022 21:15 Ответить
А ведь изначально все и мы конечно знаем этот единственный метод вернуть свое у врага--- только оружием в бою!
13.05.2022 11:25 Ответить
А воно їх переймає?
07.08.2022 21:59 Ответить
 
 