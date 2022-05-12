"Референдумы" на оккупированных территориях Украины не будут признаны, - миссия ЕС при ОБСЕ

Любые попытки России провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к РФ - незаконны и не будут признаны.

Об этом заявили в миссии Евросоюза при ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы подтверждаем наше решительное осуждение попыток России по созданию нелегитимных альтернативных административных структур в Херсоне, Мариуполе и других городах Украины. Любые попытки России провести так называемые "референдумы" под дулом автоматов на территориях, находящихся под контролем российских военных, с целью провозглашения новых "народных республик" или присоединения к России - незаконные и не будут признаны", - говорится в заявлении.

Также в Евросоюзе осудили принудительную депортацию граждан Украины в РФ, а также так называемые "фильтрационные лагеря".

"Мы также осуждаем введение российского рубля как денежной единицы, использование российских учебных программ, изменение названий городов и сел и их дорожных знаков, а также любую выдачу российских паспортов упрощенным и выборочным путем среди граждан Украины", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в ЕС выразили обеспокоенность по поводу того, что российская марионеточная "администрация" в Херсонской области вернула в употребление российский имперский символ, а операторы мобильной связи в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей используют российский код телефонной связи.

"Мы призываем Россию полностью уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод и немедленно освободить всех демократически избранных украинских должностных лиц, которые остаются под стражей в России", - говорится в заявлении.

