На Луганщине боец 81-й ОАБр сбил из ПЗРК Stinger вертолет Ми-24 рашиистов

Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сбил в Луганской области российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ДШВ.

"Сегодня, 12 мая, в Луганской области стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и из ПЗРК Stinger сбил ведущего второй пары", - говорится в сообщении.

