На Луганщине боец 81-й ОАБр сбил из ПЗРК Stinger вертолет Ми-24 рашиистов

Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сбил в Луганской области российский вертолет Ми-24.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ДШВ.

На Луганщине боец 81-й ОАБр сбил из ПЗРК Stinger вертолет Ми-24 рашиистов 01

"Сегодня, 12 мая, в Луганской области стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и из ПЗРК Stinger сбил ведущего второй пары", - говорится в сообщении.

+53
Красавчик удачи тебе в дальнейшей охоте на свинолетов.
12.05.2022 20:11 Ответить
+48
умніца.
12.05.2022 20:10 Ответить
+41
молодец! браво!!! настоящий Герой!!!
Героям слава!!!
12.05.2022 20:12 Ответить
умніца.
12.05.2022 20:10 Ответить
https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/dokhlaya-rusnya?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu Дохлая русня

музіка
12.05.2022 21:07 Ответить
Красавчик удачи тебе в дальнейшей охоте на свинолетов.
12.05.2022 20:11 Ответить
який молодець, вау, супер!!!
12.05.2022 20:12 Ответить
молодец! браво!!! настоящий Герой!!!
Героям слава!!!
12.05.2022 20:12 Ответить
А куда Ка 52 делись? Закончились? В ремонте? Гниют в канавах?
12.05.2022 20:12 Ответить
"... Особливо для ґвинтокрилів марки «Ка»:
Welcome to Чонробаївка!"
12.05.2022 20:21 Ответить
Можливо мордор призове "ночних вєдьм із бурятіі і туви". Щоб кабздон в пеклі їз зустрічав словами: "Ти бурятка .Как я рад. А твой ужо давно тутай в первих рядах".
12.05.2022 21:30 Ответить
І ще. Бажано на "лєтающіх етажерках".Може в мордорі на ескадрилью в кіношників знайдуть.
12.05.2022 21:34 Ответить
Красавчик. Стингер,разумеется,тоже.
12.05.2022 20:13 Ответить
Стингер одноразовый. А если бы у воина было 4 Стингера?
показать весь комментарий
Героя йому. Скільки життів врятував!
12.05.2022 20:14 Ответить
4 шт? Кучно летают. Значит есть еще на чем летать.
12.05.2022 20:14 Ответить
кучно це коли мій знайомий під вишгородом з подвір'я 82 шт нарахував за раз
12.05.2022 20:16 Ответить
Так , було таке.
12.05.2022 20:24 Ответить
Слава Українським Воїнам Світла!
🇺🇦💙💛🔱💪
12.05.2022 20:14 Ответить
Нагородити бійця 200000 грн і золотим тризубом
12.05.2022 20:14 Ответить
був гвинтокрил - нема гвинтокрила
а шо поробиш..
12.05.2022 20:15 Ответить
Хороша мухобойка
12.05.2022 20:15 Ответить
Молодцы! А сколько орков там было?
12.05.2022 20:16 Ответить
Мабуть двоє !
12.05.2022 20:25 Ответить
Коли я вже почую, що сівохо, чи "Лисий", чи Юзік, чи тамбовський вовк, чи інша "квартальці", хоч один раз вистрелили в бік ворога з автомата?
12.05.2022 20:18 Ответить
На Миколи та й ніколи , такого не почуєш
12.05.2022 20:22 Ответить
Ще поцілять у наш бік. Та хіба їм можна давати зброю ?
12.05.2022 20:41 Ответить
Якщо їм щось і давати, то *****. Час від часу...
12.05.2022 21:52 Ответить
Дай бог, щоб, ніколи не настав той час, коли в окопах ************ юзіки, лисі, тамб. вовки.....
12.05.2022 20:43 Ответить
а копати, прибирати, завали розбирати
12.05.2022 21:33 Ответить
Таки да, пошли Ми-24, а не Ка. Наваляли им. Новье конечно осталось, но просто русня не будет всю технику под ноль уничтожать, что-то оставят глубоко в Сибири
12.05.2022 20:43 Ответить
Во. Китайцам пригодятся поля брызгать)
12.05.2022 20:50 Ответить
да ну, Хйло еще здоров, должны успеть все просрать.
12.05.2022 21:09 Ответить
є деяка проблема в військах... раша-гелікоптери літають по 4, а снайпер для них в засаді лише 1 сидів.... 3 свинокоптери страчено....може стінгерів мало? ставлю Штатам на вид.
12.05.2022 20:58 Ответить
а ХЗ куди вони полетять... за кожним кущем стінгер не поставиш.
12.05.2022 21:55 Ответить
все по науке. Заметил подлет группы. Включил охлаждение ГСН. Первая пара пролетела, за это время ГСН ПЗРК охладилась, и говнолет из второй пары получил заслуженную смерть на нашей земле. Слава герою зенитчику! Слава Украине!
12.05.2022 21:00 Ответить
где наш гадский 200 самолет! где наш юбилейный, все уже заждались, неужели русня передралась там за первое место..., не переживайте, всем хватит, что-нибудь да прилетит...
12.05.2022 21:08 Ответить
Цифра магическая и символическая. Они уже и на Камчатке срутся с аэродромов взлетать, зная об этом. Ибо взлетел = труп
12.05.2022 22:53 Ответить
Молодець! Слава Воїнам ЗСУ!
12.05.2022 21:13 Ответить
То передайте йому - Хай у нього ручки не болять...
12.05.2022 22:36 Ответить
 
 