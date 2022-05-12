На Луганщине боец 81-й ОАБр сбил из ПЗРК Stinger вертолет Ми-24 рашиистов
Боец 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ сбил в Луганской области российский вертолет Ми-24.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ДШВ.
"Сегодня, 12 мая, в Луганской области стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины обнаружил группу из четырех вертолетов противника, и из ПЗРК Stinger сбил ведущего второй пары", - говорится в сообщении.
