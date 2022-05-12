РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7374 посетителя онлайн
Новости Война
1 676 2

Четверо гражданских погибли вследствие обстрела оккупантами на Донетчине, 5 человек получили ранения, - ОВА

область,донецька

Вследствие обстрела российскими оккупантами в Донецкой области погибли четверо гражданских.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 12 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Еще 5 человек получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Армия РФ за сутки обстреляла 10 населенных пунктов Донбасса и убила одного мирного жителя. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (10811) Кириленко Павел (647)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шкода.
показать весь комментарий
12.05.2022 20:18 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 21:10 Ответить
 
 