Четверо гражданских погибли вследствие обстрела оккупантами на Донетчине, 5 человек получили ранения, - ОВА

Вследствие обстрела российскими оккупантами в Донецкой области погибли четверо гражданских.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 12 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Еще 5 человек получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

