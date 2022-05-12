Четверо гражданских погибли вследствие обстрела оккупантами на Донетчине, 5 человек получили ранения, - ОВА
Вследствие обстрела российскими оккупантами в Донецкой области погибли четверо гражданских.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 12 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Новоселовке, 1 в Авдеевке и 1 в Лимане. Еще 5 человек получили ранения.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
