Обсудили прогресс Украины в процессе получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, - Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Чапутовой
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Зузанной Чапутовой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter Зеленского.
"Поговорил по телефону с президентом Словакии Зузанной Чапутовой. Обсудили прогресс Украины по получению статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Поддержали усиление санкционной политики. Затронул вопрос импорта горючего из Словакии. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину".
Zекоманда розвалювала успішно Україну в середині, а Ху*ло цим скористався. Тепер маємо, те що маємо.