Обсудили прогресс Украины в процессе получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, - Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Чапутовой

чапутова

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Зузанной Чапутовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter Зеленского.

"Поговорил по телефону с президентом Словакии Зузанной Чапутовой. Обсудили прогресс Украины по получению статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Поддержали усиление санкционной политики. Затронул вопрос импорта горючего из Словакии. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину".

Смотрите также: Президент Словакии обратилась на русском языке к военным РФ с призывом прекратить войну. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21968) Чапутова Зузана (42)
Але ж і гарна пані Зюзанна !
12.05.2022 20:46 Ответить
12.05.2022 20:53 Ответить
А нам туди точно сейчас надо? ЕС воно конечно добре, но вот что оно сейчас нам дасть?
12.05.2022 20:54 Ответить
Я так думаю, що потрібно і надалі звільняти Україну від орків та всього їхнього, включаючи мову.
12.05.2022 20:56 Ответить
В тайожний союз вже йшли, а куди ще іти? Ми до не давна були десь по середині. Пора іти цивілізований світ.
12.05.2022 20:58 Ответить
Меня наверно камнями закидают, но пока мы войну не выиграем они нас туда не пустят. Скорее всего кандидат это всё, что мы получим и то не факт. Про путинцы всё ещё сильны в Европе.
12.05.2022 21:12 Ответить
Більш ніж треба. Це наше майбутнє.
12.05.2022 21:10 Ответить
Якби ця **** до війни такий був активний і всім вдячний в межах своїх повноважень, але курва шлялась по закордонам на шопінги і екскурсії, відпочивала по всій Україні, відвідувала в регіонах рядові наради для демонстрації влади, хамила журналістам, чиновникам і західним лідерам, вела постійно якісь "мутні" перемовини з Бенями і Пінчуками, оточила себе друзями-зрадниками, таємно літала в Оман, спустила всіх силовиків на Пороха, його соратників і бойових генералів, різала стрічечки, обвішала бігбордами всю країну,список можна продовжувати далі і далі..
Zекоманда розвалювала успішно Україну в середині, а Ху*ло цим скористався. Тепер маємо, те що маємо.
12.05.2022 20:54 Ответить
Тільки мені здається, що цей Верховний, *****@в території значно більші, ніж "попереднік"., при тому що його про напад попереджали ВСІ, крім єрмака, арахамії, верещук і ківи...
12.05.2022 21:01 Ответить
 
 