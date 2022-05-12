Обсудили прогресс Украины в процессе получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС, - Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Чапутовой

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Словакии Зузанной Чапутовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Twitter Зеленского.

"Поговорил по телефону с президентом Словакии Зузанной Чапутовой. Обсудили прогресс Украины по получению статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Поддержали усиление санкционной политики. Затронул вопрос импорта горючего из Словакии. Поблагодарил за гуманитарную и оборонную помощь, пригласил в Украину".

