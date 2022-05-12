Он погружен в эту ситуацию очень сильно, - жена бойца "Азова" Федосюк о встрече с Папой Римским Франциском

Папа Римский "очень сильно погружен в ситуацию" с находящимися на "Азовстали" защитниками Мариуполя и он не против, чтобы Ватикан был вовлечен в процесс их эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода рассказала жена "азовца" Юлия Федосюк, которая была одной из тех, кто 11 мая встретился с понтификом.

"Из того, как говорил и вел себя Папа Римский, было понятно, что он погружен в эту ситуацию очень сильно. Он уже со своей стороны предлагал варианты, предлагал свою помощь, и на вопрос об эвакуации, коридоре и Святом Престоле как посреднике в этом всем он ответил, что говорил с кардиналами, и что для них это – не проблема. Из чего стало понятно, что, как всегда, единственная проблема – это Российская Федерация и Путин", – рассказала Юлия Федосюк.

11 мая Папа Римский встретился с женами бойцов полка "Азов", заблокированных в Мариуполе – Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк. В частности, они передали понтифику фотографии раненых бойцов с "Азовстали" и призвали его "не дать им умереть".