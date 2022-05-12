РУС
Он погружен в эту ситуацию очень сильно, - жена бойца "Азова" Федосюк о встрече с Папой Римским Франциском

Папа Римский "очень сильно погружен в ситуацию" с находящимися на "Азовстали" защитниками Мариуполя и он не против, чтобы Ватикан был вовлечен в процесс их эвакуации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Радио Свобода рассказала жена "азовца" Юлия Федосюк, которая была одной из тех, кто 11 мая встретился с понтификом.

"Из того, как говорил и вел себя Папа Римский, было понятно, что он погружен в эту ситуацию очень сильно. Он уже со своей стороны предлагал варианты, предлагал свою помощь, и на вопрос об эвакуации, коридоре и Святом Престоле как посреднике в этом всем он ответил, что говорил с кардиналами, и что для них это – не проблема. Из чего стало понятно, что, как всегда, единственная проблема – это Российская Федерация и Путин", – рассказала Юлия Федосюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД напомнили Папе Римскому, кто ответственен за войну, и повторили приглашение в Киев

11 мая Папа Римский встретился с женами бойцов полка "Азов", заблокированных в Мариуполе – Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк. В частности, они передали понтифику фотографии раненых бойцов с "Азовстали" и призвали его "не дать им умереть".

Папа Римский (457) Азов (835) Азовсталь (383)
Якщо він у що і занурений,то тільки у грошенята москви,які зберігаються у банку ватикану
12.05.2022 21:05 Ответить
Шо папа шо ООН один хрен шо Макрон.
12.05.2022 20:56 Ответить
Во что могут быть занурені ватиканские попы педофилы,которые отмывают креминально кровавые деньги мафии,разве что в глаз педофилу ху.лу.
12.05.2022 21:00 Ответить
Шо папа шо ООН один хрен шо Макрон.
12.05.2022 20:56 Ответить
При чем тут папа римский ?
12.05.2022 20:58 Ответить
Во что могут быть занурені ватиканские попы педофилы,которые отмывают креминально кровавые деньги мафии,разве что в глаз педофилу ху.лу.
12.05.2022 21:00 Ответить
Якщо він у що і занурений,то тільки у грошенята москви,які зберігаються у банку ватикану
12.05.2022 21:05 Ответить
Фу блин, я бы ему руку пожимать не стал, мало ли в чием старом заду она была).
12.05.2022 21:08 Ответить
К счастью или несчастью, но как и все хорошие продажники «опиума для народа», он умеет делать так, чтобы ему поверили. И умеет это лучше всех - он же ПАПА😉
12.05.2022 21:15 Ответить
Папу цікавлять гроші і влада, йому байдуже на дітей та жінок Українців!
12.05.2022 21:38 Ответить
«Занурений у цю ситуацію дуже сильно». Нынешний великий понтифик Франциск прекрасно осведомлён, что исходя из «Пророчества о папах» Святого Малахии, он будет последним по счёту римским папой, «который будет пасти овец среди множества терзаний, в завершении которых Семихолмный город будет разрушен, и Судия страшный будет судить свой народ» (qui pascet oues in multis tribulationibus: ****** transactis ciuitas septicollis diruetur, et Iudex tremendus iudicabit populum suum). Ватикан всегда испытывал пиетет перед подобными эсхатологическими откровениями. Добавлю только, что разрушение «Семихолмного города», в свете известных трагических событий, сейчас в папских кругах стали связывать с началом Третьей мировой войны. При этом сам «Семихолмный город» некоторые исследователи напрямую относят к Москве (См. Легенду о семи холмах Москвы).
12.05.2022 21:50 Ответить
І ШО ?
12.05.2022 22:01 Ответить
Де мої коменти?
12.05.2022 22:08 Ответить
Це той папа, який казав "НАТО гавкає у двері росії"?

Цей папа цією фразою спалився назавжди.
12.05.2022 22:29 Ответить
Папа могущественнейший человек, мог бы послать миллиарды верующих на борьбу с рашизмом, но отделался фразами "должен ли я, могу ли я, хочу ли я, буду ли я, верую ли я, что поеду в Украину"

Папа, ***** хотя бы рабсею мощной магией, уже бы давно все закончилось!
Папа, ***** хотя бы рабсею мощной магией, уже бы давно все закончилось!
13.05.2022 01:13 Ответить
 
 