Россия против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, - заместитель постпреда РФ при ООН Полянский
Позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась
Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Позиция России по желанию Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы государств и правительств стран ЕС обсудят заявку Украины в июне, - МИД Франции
