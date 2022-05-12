Россия против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, - заместитель постпреда РФ при ООН Полянский

Позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась

Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Позиция России по желанию Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

