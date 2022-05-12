РУС
Россия против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС, - заместитель постпреда РФ при ООН Полянский

полянський

Позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась

Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Позиция России по желанию Киева вступить в ЕС изменилась, теперь она похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы государств и правительств стран ЕС обсудят заявку Украины в июне, - МИД Франции

НАТО (10334) россия (97281) членство в НАТО (1561) членство в ЕС (1150) Евросоюз (17599)
Топ комментарии
+81
Позиция Украины относительно россии тоже изменилась - нам нас..ть на позицию росси
12.05.2022 20:59 Ответить
+56
а хто ту сволоту питає?
12.05.2022 20:58 Ответить
+52
Губу закатайте
12.05.2022 20:56 Ответить
Рюззія може ізогнутись й сама у себе.... отсо.... ну ви зрозуміли. Й то мабуть ніхто не зверне вже на рюззію увагу.
12.05.2022 22:05 Ответить
пи.аров не спрашивали
12.05.2022 22:14 Ответить
Пошли на хрен, твари! Указывать еще эта срань будет!
12.05.2022 22:16 Ответить
А за то чтобы асе вы дыбилы ************* переели гороха и ЗДОХЛИ от пердиша!!!а ещё чтобы вам любимые какали в ротик!!!а ещё чтобы вы мозги просто вырывади у собеседников жарили и ели!!!а ещё Путин *****!!!
12.05.2022 22:17 Ответить
Тепер з'явилась справжня проблема - знайти того, кого хочь якось бентежить, що там думає, чи каже РиФа...
12.05.2022 22:23 Ответить
А ми проти існування московії як держави.
12.05.2022 22:36 Ответить
А мне на их мнение насчет НАТО и ЕС как то тупо насрать
12.05.2022 22:44 Ответить
Каким нужно быть тупорылым думать что Украина будет считаться с такой мразью раши параши....
12.05.2022 22:45 Ответить
Україна не буде. Та це скоріше послання тим, хто буде голосувати на надання Україні статусу кандидата. В Європі ще вистачає країн, які ладні підігрувати рашистам. Або боятися їх.
12.05.2022 23:01 Ответить
Да что же это такое, каждый день новые и новые требования и ультиматумы. Фины вчера сказали - никто не будет нам указывать в какие союзы вступать и с кем дружить, плевать они хотели на чьи то обеспокоенности и ультиматумы. А тут от кацапоидов сплошные хотелки. Хотя это все понятно - успешная европейская Украина это автоматически ровняется краху Балалайни потому что тогда даже самому упоротому ватному быдлу нереально будет объяснить почему украинцы отлично живут в ЕС при том что десятилетиями рос пропаганда всегда рисовала что это именно рассия всегда кормила Украину и без нас хахлы сразу загнутся
12.05.2022 23:13 Ответить
А кто это лайно спрашивает?
12.05.2022 23:20 Ответить
В р@т ї⚡@ли 🖕 ми "пазіцію" параші - і щодо вступу до НАТО, і щодо ЄС, і взагалі!! Єдина прийнятна "пазіція" для парашостанців - стояти "калєнопрєклоньонно"(себто раком), і чекати коли якийсь вертухай засадить їм у їх гузло шваброю "пасамаєнємагу"!
12.05.2022 23:28 Ответить
Даже не знаем, куда прятаться от их очередного мнения!
12.05.2022 23:39 Ответить
Слышишь ты, ********** деятель, ты в позицию (коленно-локтевую) будешь перед своим плешивым гитлером становится, когда он вас всех вместе с этим вашим небздензей будет драть за сдачу всех рубежей рашки в ООН! Мне странно почему вас ещё не выкинули из членов этой уважаемой международной организации???
12.05.2022 23:51 Ответить
ПУТИН-ХЙЛО СПЕЦ ПО ПЗДОВАТЫМ СОТРУДНИКАМ )))
13.05.2022 02:00 Ответить
13.05.2022 06:36 Ответить
