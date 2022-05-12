За 12 мая на Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 180 оккупантов, 6 танков, 10 единиц бронетехники, 3 САУ и РСЗО, - ОТУ "Схід"
На Восточном направлении украинские воины продолжали отражать атаки российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Схід" ежедневно дают достойный отпор агрессору. В часности, 12 мая наши защитники отразили 6 атак российских фашистских войск. Потери врага составили: личного состава – до 180; танки – 6; БМП – 6; БТР – 2; МТЛБ – 2; САУ – 3; РСЗО – 1; минометные расчеты – 4; АТТ – 3".
