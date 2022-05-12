РУС
За 12 мая на Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 180 оккупантов, 6 танков, 10 единиц бронетехники, 3 САУ и РСЗО, - ОТУ "Схід"

На Восточном направлении украинские воины продолжали отражать атаки российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "Украинские воины подчиненных частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Схід" ежедневно дают достойный отпор агрессору. В часности, 12 мая наши защитники отразили 6 атак российских фашистских войск. Потери врага составили: личного состава – до 180; танки – 6; БМП – 6; БТР – 2; МТЛБ – 2; САУ – 3; РСЗО – 1; минометные расчеты – 4; АТТ – 3".

Читайте также: На Восточном направлении 11 мая отбиты 5 атак врага, уничтожен склад с боеприпасами, наблюдательный пункт, до 250 оккупантов, 6 танков, - ОТГ "Схід"

Спасибо большое парни за вашу тяжёлую работу. Храни вас Господь.
12.05.2022 21:04 Ответить
параша погрожує фінам. ті ржуть та посилають їх відомо куди.
12.05.2022 21:08 Ответить
раша втрачає балтику. а це вже серьйозно.
12.05.2022 21:09 Ответить
Так уже давно).
12.05.2022 21:18 Ответить
Надо делать всему миру что-то с анклавом Кенигсбергом, пока раша незанно удерживает Германские территории, то все таки есть присутствие в Балтике
12.05.2022 21:59 Ответить
Кацапи таки ідуть на@ уй на всіх напрямках і це радує
12.05.2022 21:11 Ответить
***** якось скаржився на найбільшу геополітичну катастрофу.. ну-ну
12.05.2022 21:25 Ответить
 
 