Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию: Каждый причастный является соучастником преступления
Все причастные к продаже, транспортировке или покупке краденого украинского зерна в оккупированных РФ регионах будут считаться соучастником преступления, а само соглашение повлечет за собой международно-правовые последствия.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", - подчеркнул он.
Министр напомнил, что ранее, благодаря усилиям украинских дипломатов, от покупки награбленного отказались Египет и Ливан. МИД Украины предупредил также другие страны-потребители, что партии продающего РФ зерна могут частично или полностью содержать краденое зерно, добытое вследствие мародерских действий российских оккупантов.
