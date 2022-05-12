РУС
Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию: Каждый причастный является соучастником преступления

Все причастные к продаже, транспортировке или покупке краденого украинского зерна в оккупированных РФ регионах будут считаться соучастником преступления, а само соглашение повлечет за собой международно-правовые последствия.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Россия является тройным преступником: разбомбила Сирию, оккупировала часть Украины, а теперь продает украденное украинское зерно в Сирию. Хочу напомнить участникам этой сделки: украденное никогда и никому не приносило счастья. Каждый причастный к продаже, транспортировке или покупке украденного зерна является соучастником преступления. Ваши действия будут иметь адекватные международно-правовые последствия. Мы сделаем все, чтобы максимально усложнить вашу жизнь", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что ранее, благодаря усилиям украинских дипломатов, от покупки награбленного отказались Египет и Ливан. МИД Украины предупредил также другие страны-потребители, что партии продающего РФ зерна могут частично или полностью содержать краденое зерно, добытое вследствие мародерских действий российских оккупантов.

Читайте также: Призываю немецкий бизнес выйти из России и переехать в Украину, - Кулеба

Давай Кулеба, називай вже всіх причетних;- Ермак ,Верещук, Арахамія і ще 220 зелених утирків, які зробили собі найдовші канікули, напередодні війни... ліберторіанці млять!
12.05.2022 21:20 Ответить
Кулеба наш капитан очевидность, нет адмирал ********.
12.05.2022 21:25 Ответить
Орки с невероятным упорством уаеличивают свои долги по репарациям Украине
12.05.2022 21:32 Ответить
ОП и их слуги готовились к капитуляцию !Факт- специально отправили Раду на каникулы ,Юг подготовили к сдаче ,Вывезли втихаря свои семьи,какой - то дурацкий день единения придумали ,день ПАБЕДЫ И ШАШЛЫКИ
12.05.2022 21:35 Ответить
Я реально не понял, что у кацапов в голове. Зачем это было делать? Сколько там того зерна на одном танкере? У кацапов и своего зерна действительно хватает, точнее на 2 года, потом внезапно окажется, что у них нету ничего без Европы, ни удобрений, ни семян на новые сезоны (старые не всегда идут), ни кучи технологий. Но конкретно сейчас это зерно для них мусор, учитывая затраты на эти транспортировки. Это шокирует, каким идиотом надо быть, чтобы отключать транспондер, что мгновенно всех заставляет туда смотреть, идти под беспилотником США в Черном Море, опозориться в паре портов и продать еще одному диктатору. Зачем это было сделано, на это же очень, очень негативно отреагируют все, даже Китай.
12.05.2022 22:01 Ответить
завести кримінальну справу і подати команду корабля і сам корабель на арешт
12.05.2022 22:43 Ответить
пукен заявил, что урожай зерна в рабсее будет рекордным - зная, как врет это рашистское дерьмо, огромная доля от урожая будет краденным в Украине)
Конфисковать любые поставки зерна рабсеей!
13.05.2022 01:16 Ответить
Треба не верещати як клоун, а добиватися перевірки усіх суден, що виходять з кацапських портів і конфіскації награбованого разом з суднами та усім майном власника. Інструменти для того є, нема лихе мозків в української влади!
