Сегодняшний обстрел Полтавщины едва ли не самый масштабный с начала войны, - ОВА

Сегодняшний ракетный обстрел Полтавской области российскими оккупантами стал едва ли не самым масштабным обстрелом региона за время войны.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний обстрел Полтавщины - едва ли не самый большой за время полномасштабной войны. 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга, большинство - по и так не работавшему нефтеперерабатывающему заводу. На НПЗ спасатели тушат пожар. Никто, к счастью, не пострадал", - говорится в сообщении.

