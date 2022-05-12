Сегодняшний обстрел Полтавщины едва ли не самый масштабный с начала войны, - ОВА
Сегодняшний ракетный обстрел Полтавской области российскими оккупантами стал едва ли не самым масштабным обстрелом региона за время войны.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний обстрел Полтавщины - едва ли не самый большой за время полномасштабной войны. 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга, большинство - по и так не работавшему нефтеперерабатывающему заводу. На НПЗ спасатели тушат пожар. Никто, к счастью, не пострадал", - говорится в сообщении.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 4 раза ударили по Кременчугскому НПЗ, звуки взрывов слышны в Полтавском районе, - ОВА (обновлено)
