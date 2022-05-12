РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5560 посетителей онлайн
Новости Война
14 864 20

Сегодняшний обстрел Полтавщины едва ли не самый масштабный с начала войны, - ОВА

обстріл

Сегодняшний ракетный обстрел Полтавской области российскими оккупантами стал едва ли не самым масштабным обстрелом региона за время войны.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний обстрел Полтавщины - едва ли не самый большой за время полномасштабной войны. 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга, большинство - по и так не работавшему нефтеперерабатывающему заводу. На НПЗ спасатели тушат пожар. Никто, к счастью, не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 4 раза ударили по Кременчугскому НПЗ, звуки взрывов слышны в Полтавском районе, - ОВА (обновлено)

обстрел (29627) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Агонія здихаючої падалі
показать весь комментарий
12.05.2022 21:21 Ответить
+11
Реально дістали ци журналісти!!! От накуя писати "завод не працював".... барани млять!!!.... пишіть "завод продовжує працювати, не влучили" хай стріляють ще по непрацюючому заводу.... а так полетить ракети у іньшу точку.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:02 Ответить
+9
Треба запускати міні заводи по переробці нафти. Вони до речі вже є, бо раніше це були або легальні, або нелегальні канторки. Але зараз вони би цілком стали би вирішенням проблеми
показать весь комментарий
12.05.2022 21:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Агонія здихаючої падалі
показать весь комментарий
12.05.2022 21:21 Ответить
вообще то сбить современные ракеты подобного класса - нетривиальная задача...(возможно, но сложно)
показать весь комментарий
12.05.2022 21:36 Ответить
Ну у нас сьогодні спочатку тривога була, а потім вже десь хвилин за десять "прильоти". Зараз он знову тривога.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:51 Ответить
Настав другий період спеців. В першому, усі бомжі і двірники були спецами від ковіду.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:00 Ответить
Тепер на ANP і Авіас вже точно черг не буде. Якщо чесно - то біда, бо з пальним і так повна задниця...
показать весь комментарий
12.05.2022 21:32 Ответить
Найбільший пакет у Нафтогазу 43%. То ж, думаю, пальне не тільки на заправках Коломойського продавалося. А і на будь-яких інших, хто бажав його продавати
показать весь комментарий
12.05.2022 22:46 Ответить
Треба запускати міні заводи по переробці нафти. Вони до речі вже є, бо раніше це були або легальні, або нелегальні канторки. Але зараз вони би цілком стали би вирішенням проблеми
показать весь комментарий
12.05.2022 21:39 Ответить
Ну да, ну не робитимуть вони Євро-5 дизель, робитимуть Євро-3 - танку чи комбайну пофіг, і такий підійде!
показать весь комментарий
12.05.2022 21:49 Ответить
Та бензин з них продавали на АЗС і їздили і легкові, не кажучи вже про вантажну і с г техніку. Бо інакше спасу не буде.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:03 Ответить
Якщо двигун легкової не супер-пупер технологічний -то можна їздити.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:49 Ответить
Так і є. Ось знову повітряна тривога. ХЗ що ще прилеить. І так багато за сьогодні вже прилетіло.
показать весь комментарий
12.05.2022 21:50 Ответить
Насправді добре, що вони ввалили в і так уже розбитий НПЗ - його і так треба відбудовувати з нуля, а так хоч людських жертв уникнути вдалося!
До того ж, це Бєнін НПЗ Що там Бєня казав про домовляння з москалями за мільярди баксів?
показать весь комментарий
12.05.2022 21:55 Ответить
Найбільший пакет у Нафтогазу 43%.(((
показать весь комментарий
12.05.2022 22:50 Ответить
Реально дістали ци журналісти!!! От накуя писати "завод не працював".... барани млять!!!.... пишіть "завод продовжує працювати, не влучили" хай стріляють ще по непрацюючому заводу.... а так полетить ракети у іньшу точку.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:02 Ответить
Навряд чи кацапи будують свої плани обстрілів інфраструктури України , на основі того що пишуть журналісти . . Скоріше за все , вони їх навіть і не читають , бо їм вистачає і даних розвідки ,, плюс до всього - колаборантів , які зливають русні інформацію , в Україні ще вистачає .
показать весь комментарий
12.05.2022 22:37 Ответить
Журналісти написали те, що їм надала військова адміністрація.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:45 Ответить
арестович зря миллионную зарплату переводит ездит на джирпе а еще полковник-а люди голодают..
показать весь комментарий
12.05.2022 22:16 Ответить
Схоже на те , що путлєр потихеньку здихає , тому так казиться , ****** 😡
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33 Ответить
 
 