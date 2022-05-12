"Делаем невозможное": Бойцы "Азова" продолжают выбивать оккупантов с позиций на "Азовстали". ВИДЕО

На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".

Видео украинские защитники из полка "Азов" обнародовали в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения. Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава идет несмотря ни на что", - говорится в сообщении.

