Канцлер Австрии Нехаммер поставил Путину "газовый ультиматум": либо заполнять хранилище в Зальцбурге, либо его конфискуют
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Нехаммера австрийской газете Kronen Zeitung.
"Если российский "Газпром" не заполнит наши крупнейшие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге. – Ред.), то мы у него их заберем для других поставщиков", - сказал Нехаммер.
Он добавил, что не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.
Газовое хранилище Haidach расположено в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения. Способно вместить 2,4 млрд кубометров. Принадлежит "Газпрому" и на данный момент пустует.
Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
це вже питання національної безпеки
німці націоналізували дочок Грязьпрому
Підземні сховища природного газу в Україні - станом на початок ХХІ ст. - комплекс підземних газосховищ на території України, що складається з 13 об'єктів, проєктна потужність яких за активним газом становить 37,8 млрд м3, з максимальною добовою продуктивністю - 383,0 млн м3. За своїми показниками український комплекс ПСГ посідає третє місце у світі (після США та Росії). Питома вага активної місткості українських ПСГ в Європі складає 20 %.
Підземні сховища природного газу є одним із найважливіших технологічних елементів газотранспортної системи України, який забезпечує її надійну та безперебійну роботу. Підземні сховища газу (ПСГ) створені на базі виснажених газових і газоконденсатних родовищ. Розташовані в усіх нафтогазових провінціях країни на глибині від 400 до 2000 м.
Найефективніші на заході:
Західний комплекс створений у Прикарпатському регіоні в системі трансконтинентальних, міждержавних і внутрішньодержавних газопроводів і містить 5 газосховищ: Більче-Волицько-Угерське (16 гор.), Угерське (14-15 гор.), Опарське, Дашавське й Богородчанське. Підземні газосховища комплексу пов'язані системою газопроводів, що створює сприятливі умови для перерозподілу потоків газу, задоволення потреб місцевих і віддалених споживачів. Також з'являється можливість накопичувати необхідні резерви газу для розв'язку оперативних і стратегічних завдань. Досягнута потужність комплексу за активним об'ємом становить близько 81 % від загальної величини активного газу в газосховищах країни; за фондом експлуатаційних свердловин - 53 % від загального числа експлуатаційних свердловин, пробурених на підземних газосховищах України.
Багато таких бачили?
Австрія проти приєднання України до ЄС, навіть у майбутньому. Принаймні зараз у них така позиція.
Але якщо дійсно кофіскують, це буде вже плюс.
Мы всё ещё хотим покупать газ у агрессора.
И даём агрессору последний шанс !
-та відразу забирайте