Канцлер Австрии Нехаммер поставил Путину "газовый ультиматум": либо заполнять хранилище в Зальцбурге, либо его конфискуют

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Нехаммера австрийской газете Kronen Zeitung.

"Если российский "Газпром" не заполнит наши крупнейшие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге. – Ред.), то мы у него их заберем для других поставщиков", - сказал Нехаммер.

Он добавил, что не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.

Газовое хранилище Haidach расположено в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения. Способно вместить 2,4 млрд кубометров. Принадлежит "Газпрому" и на данный момент пустует.

