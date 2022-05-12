РУС
Канцлер Австрии Нехаммер поставил Путину "газовый ультиматум": либо заполнять хранилище в Зальцбурге, либо его конфискуют

нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул Москве "газовый ультиматум". Он пригрозил отобрать у российского "Газпрома" подземные хранилища в Зальцбурге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Нехаммера австрийской газете Kronen Zeitung.

"Если российский "Газпром" не заполнит наши крупнейшие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге. – Ред.), то мы у него их заберем для других поставщиков", - сказал Нехаммер.

Он добавил, что не сторонник национализации частной собственности. Однако, по его словам, власти Австрии на законодательном уровне должны подготовиться к прямому вмешательству там, где это необходимо.

Газовое хранилище Haidach расположено в землях Зальцбурга на месте истощенного месторождения. Способно вместить 2,4 млрд кубометров. Принадлежит "Газпрому" и на данный момент пустует.

Читайте также: Страны ЕС согласовали позиции по хранению газа

Австрия (852) Газ (10265) газохранилище (173)
+17
яка чудова заявочка
12.05.2022 21:57
+17
Сховище - це порожнина між пластами землі або колишнє родовище
12.05.2022 22:12
+14
Бо там було родовище, а тепер його використовують як сховище!
12.05.2022 22:03
синекітенко@syniy_kit

Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
12.05.2022 21:55
12.05.2022 21:57
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24
13.05.2022 16:32 Ответить
12.05.2022 22:28
показать весь комментарий
12.05.2022 22:27
показать весь комментарий
12.05.2022 22:38
показать весь комментарий
12.05.2022 23:36
показать весь комментарий
13.05.2022 08:22
показать весь комментарий
13.05.2022 16:29
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33
показать весь комментарий
12.05.2022 23:38
показать весь комментарий
13.05.2022 00:53
показать весь комментарий
13.05.2022 10:59
показать весь комментарий
12.05.2022 23:12
показать весь комментарий
12.05.2022 21:56
показать весь комментарий
буде.
це вже питання національної безпеки
показать весь комментарий
чом ні ?
німці націоналізували дочок Грязьпрому
показать весь комментарий
13.05.2022 00:14
показать весь комментарий
12.05.2022 21:56
показать весь комментарий
12.05.2022 21:57
показать весь комментарий
12.05.2022 22:00
показать весь комментарий
12.05.2022 22:03
показать весь комментарий
12.05.2022 22:07
показать весь комментарий
12.05.2022 22:12
показать весь комментарий
Взагалі то Австрія могла б і не паритись зі своїми сльозами (2,4 млрд.куб.м), а спокійно тримати запас у нас, як деякі країни.
Підземні сховища природного газу в Україні - станом на початок ХХІ ст. - комплекс підземних газосховищ на території України, що складається з 13 об'єктів, проєктна потужність яких за активним газом становить 37,8 млрд м3, з максимальною добовою продуктивністю - 383,0 млн м3. За своїми показниками український комплекс ПСГ посідає третє місце у світі (після США та Росії). Питома вага активної місткості українських ПСГ в Європі складає 20 %.
Підземні сховища природного газу є одним із найважливіших технологічних елементів газотранспортної системи України, який забезпечує її надійну та безперебійну роботу. Підземні сховища газу (ПСГ) створені на базі виснажених газових і газоконденсатних родовищ. Розташовані в усіх нафтогазових провінціях країни на глибині від 400 до 2000 м.

Найефективніші на заході:
Західний комплекс створений у Прикарпатському регіоні в системі трансконтинентальних, міждержавних і внутрішньодержавних газопроводів і містить 5 газосховищ: Більче-Волицько-Угерське (16 гор.), Угерське (14-15 гор.), Опарське, Дашавське й Богородчанське. Підземні газосховища комплексу пов'язані системою газопроводів, що створює сприятливі умови для перерозподілу потоків газу, задоволення потреб місцевих і віддалених споживачів. Також з'являється можливість накопичувати необхідні резерви газу для розв'язку оперативних і стратегічних завдань. Досягнута потужність комплексу за активним об'ємом становить близько 81 % від загальної величини активного газу в газосховищах країни; за фондом експлуатаційних свердловин - 53 % від загального числа експлуатаційних свердловин, пробурених на підземних газосховищах України.
12.05.2022 22:16
12.05.2022 22:22
показать весь комментарий
12.05.2022 22:26
показать весь комментарий
12.05.2022 22:17
показать весь комментарий
12.05.2022 22:29
Багато таких бачили?
показать весь комментарий
12.05.2022 22:04
показать весь комментарий
Шоб було
показать весь комментарий
12.05.2022 22:02
показать весь комментарий
12.05.2022 22:32
показать весь комментарий
12.05.2022 22:10
показать весь комментарий
12.05.2022 22:04
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33
Австрія проти приєднання України до ЄС, навіть у майбутньому. Принаймні зараз у них така позиція.
Але якщо дійсно кофіскують, це буде вже плюс.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:04
показать весь комментарий
12.05.2022 22:06
показать весь комментарий
12.05.2022 22:10

Мы всё ещё хотим покупать газ у агрессора.
И даём агрессору последний шанс !
показать весь комментарий
12.05.2022 22:25
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33
показать весь комментарий
12.05.2022 23:41
показать весь комментарий
12.05.2022 23:57
-та відразу забирайте
показать весь комментарий
13.05.2022 01:04
показать весь комментарий
13.05.2022 01:59
показать весь комментарий
13.05.2022 02:45
показать весь комментарий
13.05.2022 08:25
показать весь комментарий
