В Сирии обнаружено российское судно с украденным в Украине зерном, - CNN. ФОТО
По данным CNN, в порту Латакии в Сирии обнаружили российское грузовое судно с зерном, ранее украденным на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
"Матрос Позинич" — одно из трех судов, занимающихся торговлей украденным зерном, по данным исследования открытых источников и украинских чиновников", - говорится в сообщении.
CNN рассказывает, что 27 апреля корабль поставил якорь у Крыма и выключил транспондер. На следующий день, судя по фотографиям и спутниковым снимкам, его видели в порту Севастополя.
Затем, согласно спутниковым снимкам и данным слежки, "Матрос Позинич" прошел по проливу Босфор и прошел в египетский порт Александрия.
Но Египет был предупрежден, что зерно украдено, и отправка была отклонена. После этого "Матрос Позинич" направился в ливанскую столицу Бейрута, где история повторилась.
"5 мая корабль снова выключил транспондер, но изображения с Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что он направлялся в сирийский порт Латакии", - сообщило CNN.
Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
доручіть це Лані Зеркаль, вона кацапам в Гамбургському морському трибуналі швидко оформить
хай те зерно у них в горлі застрягне і вони здохнуть від асфіксії.
Илан Маск покупает Украинский ЮжМаш...
Що він так збудує покаже час...
Надобраніч Панове...