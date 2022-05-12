РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5279 посетителей онлайн
Новости
14 493 32

В Сирии обнаружено российское судно с украденным в Украине зерном, - CNN. ФОТО

По данным CNN, в порту Латакии в Сирии обнаружили российское грузовое судно с зерном, ранее украденным на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

В Сирии обнаружено российское судно с украденным в Украине зерном, - CNN 01

"Матрос Позинич" — одно из трех судов, занимающихся торговлей украденным зерном, по данным исследования открытых источников и украинских чиновников", - говорится в сообщении.

CNN рассказывает, что 27 апреля корабль поставил якорь у Крыма и выключил транспондер. На следующий день, судя по фотографиям и спутниковым снимкам, его видели в порту Севастополя.

Затем, согласно спутниковым снимкам и данным слежки, "Матрос Позинич" прошел по проливу Босфор и прошел в египетский порт Александрия.

Но Египет был предупрежден, что зерно украдено, и отправка была отклонена. После этого "Матрос Позинич" направился в ливанскую столицу Бейрута, где история повторилась.

Читайте также: Кулеба об отправке краденого украинского зерна в Сирию: Каждый причастный является соучастником преступления

В Сирии обнаружено российское судно с украденным в Украине зерном, - CNN 02

"5 мая корабль снова выключил транспондер, но изображения с Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что он направлялся в сирийский порт Латакии", - сообщило CNN.

Автор: 

зерно (1080) корабль (2057) россия (97281) Сирия (3159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Країна-терорист. Країна-злодій!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24 Ответить
+22
тепер треба арештовувати корабель як перевізника краденого майна

доручіть це Лані Зеркаль, вона кацапам в Гамбургському морському трибуналі швидко оформить
показать весь комментарий
12.05.2022 22:25 Ответить
+21
так конфіскуйте, які проблеми?
показать весь комментарий
12.05.2022 22:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Країна-терорист. Країна-злодій!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24 Ответить
синекітенко@syniy_kit

Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
показать весь комментарий
12.05.2022 22:39 Ответить
Санкцiï дiють,так лошари?
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24 Ответить
sankciji zrobyly v Europi i USA a ne v Egypti chu beiruti. jakwo vu pro korabel
показать весь комментарий
12.05.2022 22:38 Ответить
Нужно было зерно отравить. Вот бы сирийцы обрадовались. 😁😁😁👍
показать весь комментарий
12.05.2022 22:24 Ответить
дєди ваєвалі,парад побєдобєсія у тюмені)) https://youtu.be/JI3yKJ0w5vg?t=2472
показать весь комментарий
12.05.2022 22:25 Ответить
42:18 ветерани росія-фінської війни))
показать весь комментарий
12.05.2022 22:28 Ответить
рюськомірский сюр... рабами прийшли в цей світ, кріпаками помруть
показать весь комментарий
12.05.2022 22:42 Ответить
раша-фашистське побєдобісовство... воно лікується тільки воїнами ЗСУ.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:52 Ответить
тепер треба арештовувати корабель як перевізника краденого майна

доручіть це Лані Зеркаль, вона кацапам в Гамбургському морському трибуналі швидко оформить
показать весь комментарий
12.05.2022 22:25 Ответить
так конфіскуйте, які проблеми?
показать весь комментарий
12.05.2022 22:26 Ответить
Кацапи - ви злодюги і дикі голодранці 😠
показать весь комментарий
12.05.2022 22:27 Ответить
400 років це ми знаємо!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33 Ответить
санкции должны быть по всем направлениям!!
показать весь комментарий
12.05.2022 22:27 Ответить
разкуярить нах сирию
показать весь комментарий
12.05.2022 22:33 Ответить
Хто пропонує, той і робить.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:38 Ответить
уже...
показать весь комментарий
12.05.2022 22:55 Ответить
****** в простынях.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:35 Ответить
Чтож, северные корейцы ещё туже затянут пояса. Ну, а сирийцам Аллах не простит дружбы с лысым коротышкой...
показать весь комментарий
12.05.2022 22:38 Ответить
от мені інтересно, як це босфор закритий, а рашистське судно вийшло з нього..?

хай те зерно у них в горлі застрягне і вони здохнуть від асфіксії.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:47 Ответить
для военных кораблей закрыт
показать весь комментарий
12.05.2022 23:07 Ответить
Асад захавает. Такое же *****, как и путин.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:49 Ответить
Из хороших новостей....
Илан Маск покупает Украинский ЮжМаш...
Що він так збудує покаже час...
Надобраніч Панове...
показать весь комментарий
12.05.2022 22:52 Ответить
Сильные традиции подворотен. Когда то в юности Володя воровал у своих соседей, теперь ворует в мировых массшатабах.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:53 Ответить
так быстро и турки пропустили ? а почему по дороге его не тормознули?
показать весь комментарий
12.05.2022 22:57 Ответить
а арестовать низзя при заходе в "нормальный" порт? пиратство и т.п. к тому же если доки кацапы сделали из Крыма, к примеру.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:06 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:13 Ответить
А Єгіпет не схотів затримати крадене?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:19 Ответить
Аби стати єгипетськими нєонацістамі і нєофашістамі?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:24 Ответить
Щоб не стати фашистськими **************.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:33 Ответить
а заарештувати їх вони не можуть, ходять собі з викраденим товаром по середземному морю, прикол.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:28 Ответить
НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ В БОСФОРЕ !)
показать весь комментарий
13.05.2022 03:06 Ответить
 
 