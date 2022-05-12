В Сирии обнаружено российское судно с украденным в Украине зерном, - CNN. ФОТО

По данным CNN, в порту Латакии в Сирии обнаружили российское грузовое судно с зерном, ранее украденным на оккупированных территориях Украины.

"Матрос Позинич" — одно из трех судов, занимающихся торговлей украденным зерном, по данным исследования открытых источников и украинских чиновников", - говорится в сообщении.

CNN рассказывает, что 27 апреля корабль поставил якорь у Крыма и выключил транспондер. На следующий день, судя по фотографиям и спутниковым снимкам, его видели в порту Севастополя.

Затем, согласно спутниковым снимкам и данным слежки, "Матрос Позинич" прошел по проливу Босфор и прошел в египетский порт Александрия.

Но Египет был предупрежден, что зерно украдено, и отправка была отклонена. После этого "Матрос Позинич" направился в ливанскую столицу Бейрута, где история повторилась.

"5 мая корабль снова выключил транспондер, но изображения с Tankertrackers.com и Maxar Technologies показывают, что он направлялся в сирийский порт Латакии", - сообщило CNN.