Два человека погибли, четверо ранены в результате обстрела россиянами Дергачей в Харьковской области
В результате обстрелов г. Дергачи Харьковской области, совершенного ВС РФ из РСЗО "Ураган" в четверг, есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил городской голова Вячеслав Задоренко.
"В результате бомбежек погибли два человека, еще четыре ранены, двое из которых - медики. Все эти люди - гражданские лица", - написал Задоренко на своей странице в фейсбуке.
По его словам, в результате обстрелов также было серьезно повреждено здание гуманитарного штаба, помещение ЗАГС, разрушен пищеблок Дергачевской больницы и часть поликлиники вместе с рентген-кабинетом. От взрывной волны пострадало здание отделения скорой помощи.
"Ни один из обстрелянных объектов, не говоря уже о разрушающихся ежедневно частных домах, не имел никакого отношения к военной инфраструктуре", - подчеркнул Задоренко.
По его словам, из-за обстрелов пришлось несколько ограничить выдачу потребительских товаров до конца дня, однако гуманитарный штаб продолжил работу. Пакеты с продовольственной помощью получили жители Деркачей, Шелкоплясов, Слатино, Прудянки и Русской Лозовой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль