8 633 36

Эрдоган предлагал властям России вывезти на корабле защитников Азовстали в Турцию, - Джемилев

джемилев

Власти Турции предлагали эвакуировать украинских защитников Мариуполя из меткомбината "Азовсталь" через порт в Бердянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, как передает проект Радио Свобода Крым.Реалии, сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на брифинге родственников военных.

"Эрдоган два раза разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калын (пресс-секретарь президента Турции – КР) разговаривал с министром обороны (России – ред.) Шойгу. Он (Калын – ред.) сказал, что у нас в порту в Стамбуле стоит корабль, рассчитанный на тысячу человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, они приедут в порт Бердянск. На кораблях будут автобусы, которые из Мариуполя будут привозить их в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован. Они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей. И мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики. То есть до окончания войны они не будут воевать", – сообщил Джемилев.

Однако, по словам Джемилева, министр обороны России Сергей Шойгу отказался от такого предложения и заявил, что украинские военные якобы должны сдаться. Он также добавил, что на обмен российских пленных, находящихся сейчас на территории Украины, на защитников Мариуполя российская сторона также не согласилась.

Джемилев подчеркнул, что Турция планирует продолжать переговоры по спасению украинских военных из заблокированного металлургического комбината "Азовсталь".

"Мариуполь – наша боль, наша гордость. Вклад воинов Мариуполя в защиту независимости и свободы Украины просто неоценим. Сейчас стоит вопрос – они исполнили свой долг. И нужно принять все меры для их освобождения", – отметил Джемилев.

Джемилев Мустафа (852) Мариуполь (5747) Азов (835) Азовсталь (383)
Топ комментарии
+13
Мариуполь - наш боль, гордость и слава его стальных героев защитников, и несмываемый позор предавшей их власти. Без предательства верховного и его холуев не было бы трагедии Мариуполя и десятков тысяч жертв.
12.05.2022 22:47 Ответить
+9
12.05.2022 22:59 Ответить
+8
Когда же вы гниды лищнехромосомные все сдохните и планета отдохнет от вашего дерьма?
12.05.2022 22:50 Ответить
12.05.2022 22:42 Ответить
da kamu ih sranaja dumka interesna ? pust idut *****.
12.05.2022 23:46 Ответить
нажаль цьго не відбудеться. імхо.
12.05.2022 22:43 Ответить
Орки - одним словом.
12.05.2022 22:45 Ответить
що тут скажеш(((
нема слів(((
раісся - країна-терорист, азовці - заручники в неї, світова спільнота нічого не може зробити з терористами. а у нас при владі так і взагалі одні зрадники.
одна надія - на ЗСУ. але там і в херсонській області негаразд, і на луганщині(((
ех(((
12.05.2022 22:45 Ответить
где твои санитары?
как тебя оставили без присмотра?
12.05.2022 22:48 Ответить
Русня, пошел нах@й
12.05.2022 22:48 Ответить
Надіюсь СБУ тебе ублюдка знайде-ти не довго протянеш в любому випадку
12.05.2022 22:49 Ответить
Когда российские солдаты будут расстреляны по решению международного трибунала за убийство тысяч жителей этого города.
12.05.2022 22:49 Ответить
12.05.2022 22:50 Ответить
Пошел нах
12.05.2022 22:50 Ответить
Здохнеш ти.
12.05.2022 22:51 Ответить
Дохнут твои кацапы и коллаборанты в полях Украины. А герои не умирают никогда.
12.05.2022 22:52 Ответить
Ублюдок руснявый, иди ***** вместе со своим дохлым упырем Гуталином. Шоб ты сдохло вместе со своим вонючим выводком, мразота.
12.05.2022 23:13 Ответить
Ердоган пропонувала? Змінив пол?
12.05.2022 22:46 Ответить
ви не знали? ще в 2014. коли здав крим.
12.05.2022 22:48 Ответить
Та вже можна і не прискіпуватись - спішили хлопці - там спочатку мабуть було "Турція"
12.05.2022 22:50 Ответить
Тварюки упороті.
12.05.2022 22:46 Ответить
12.05.2022 22:47 Ответить
***** ніколи не погодится з людських міркувань. Тільки якщо відчує що він слабше. Це в ОПі купа "надаДагаваріваЦЦа"....
12.05.2022 22:57 Ответить
12.05.2022 22:59 Ответить
Это потому что украинская армия русские, а российская армия татары. А русские не сдаются.
12.05.2022 23:12 Ответить
русских не существует вообще-то
12.05.2022 23:19 Ответить
руськие (руські)
12.05.2022 23:39 Ответить
Разве расися объявила войну и их быдло - военнопленные?
Вооруженные террористы, захваченные ВСУ, подлежат уничтожению. В лучшем случае - частичному уничтожению - чтоб "мозг" сдох, а некоторые органы ещё пожили в приличных людях, типа почки, сердце и т.п.
12.05.2022 23:13 Ответить
Людина,яка сказала правду, а то оп все плани та плани.
12.05.2022 23:17 Ответить
Він не пропонувать повинен, а ставить перед фактом. А інакше - це просто піар.
13.05.2022 00:05 Ответить
азовці+морпіхи, тай всі інші (прикордоники, поліцаї), які зараз в оточені на комбінаті - це сакральна жертва з вини ЄрЗе.
І ніхто не здатен переконати ***** не приймати цю жертву. І Ердоган не здатен. І навіть Байденко з Джонсонюком - через те, що існує вірогідність інших сакральних жертв, кількість яких обраховуватиметься мільйонами; бо такі умови ядерної війни. З двох зол вони обирають менше: така гірка правда.
13.05.2022 00:14 Ответить
Влада Туреччини пропонувала евакуювати українських захисників Маріуполя з меткомбінату "Азовсталь" через порт у Бердянську.... чому ж Ердоган не поставив рашистам умову, або ми евакуйовуємо українських захисників Маріуполя або , у випадку рашистської відмови, закриваємо турецький повітрянний простір для рашистських літаків.???
13.05.2022 00:15 Ответить
І ще непропущу кораблі з українським зерном , яке уже в Середземному морі.
13.05.2022 06:35 Ответить
Пропонувати мало, якщо сказав би, що не один танкер з нафтою не вийде, тоді б воно задумалось
13.05.2022 08:26 Ответить
 
 