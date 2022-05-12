РУС
В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии, - Bloomberg

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

"В некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пора подумать об отсрочке инициативы о запрете (на импорт) российской нефти, чтобы продолжить работу по другой части предлагаемого пакета санкций в случае, если Союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго", - пишет агентство.

Как сообщили источники агентства, идея отложить введение эмбарго на нефть из РФ "приобретает поддержку". Однако, по словам одного из дипломатов, некоторые страны обеспокоены тем, что изъятие запрета на российскую нефть из подготавливаемого пакета санкций будет признаком слабости.

Однако, как сообщили дипломаты, страны все еще хотят достичь соглашения о полноценном пакете антироссийских санкций до встречи глав МИД ЕС, которая состоится 16 мая.

Ранее в четверг в Еврокомиссии заявили, что представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против России, о том, когда этот процесс может завершиться, говорить рано. В частности, речь идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути утверждения санкций СМИ называют Венгрию, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить свою экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. Следовательно, каждая страна имеет право вето.

Венгрия (2126) Евросоюз (17599) эмбарго (226)
Топ комментарии
+20
Т.е.модно представить,что рашка берет любую европейскую бомж-страну,типа Угорщины ,покупает ее и потом эта бомж-страна ветирцет всю остальную Европу....неплохо придумано. Британия- молодцы,что свалили
показать весь комментарий
12.05.2022 22:56 Ответить
+12
та виключіть ту угорщину з єс, тим більш вона крім нафти дає багато офіційних приводів.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:54 Ответить
+11
все что вокруг Балатона и западней подчистую скуплено австрийцами и немцами ... и виноградники, и земли, и недвижимость ... так что эти мадьяры по сути бичи... как прикочевали так и откочуют за Урал ... на историческую родину
показать весь комментарий
12.05.2022 22:55 Ответить
може трохи побеспокоить закарпаття? коли мадяри просто будуть тікати додому. на балатон.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:51 Ответить
все что вокруг Балатона и западней подчистую скуплено австрийцами и немцами ... и виноградники, и земли, и недвижимость ... так что эти мадьяры по сути бичи... как прикочевали так и откочуют за Урал ... на историческую родину
показать весь комментарий
12.05.2022 22:55 Ответить
та так. мадяри там обслуга. дуже дорогий курорт. але німців там нема. вони в карлових варах. там переважно австріяки.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:00 Ответить
мадьярам такої херні не простять
показать весь комментарий
12.05.2022 22:52 Ответить
Есть страна,не входящая в ЕС, Очень убедительная). Скоро узнаем.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:52 Ответить
Є така байка:
"В лесу уже три дня соревновались иволга, скворец и соловей - чей голос самый певучий.
Пришел лев - рявкнул один раз - и получил первый приз..... - за убедительность"
показать весь комментарий
12.05.2022 23:00 Ответить
та виключіть ту угорщину з єс, тим більш вона крім нафти дає багато офіційних приводів.
показать весь комментарий
12.05.2022 22:54 Ответить
Т.е.модно представить,что рашка берет любую европейскую бомж-страну,типа Угорщины ,покупает ее и потом эта бомж-страна ветирцет всю остальную Европу....неплохо придумано. Британия- молодцы,что свалили
показать весь комментарий
12.05.2022 22:56 Ответить
Толку з таких санкцій? Якщо ви відмовитеся від російської нафти та газу через 5 років, це нам НІЯК не допоможе зараз
показать весь комментарий
12.05.2022 22:58 Ответить
да эмбарго это на перспективу - а сейчас в рашке валюта есть но слава богу что есть торговое эмбарго которое очень сложно обойти..
показать весь комментарий
12.05.2022 23:09 Ответить
Ребят, не торопитесь! У нас же тут уйма времени. И у пуйла ракет хватает. Не спешите, а то не дай бог война кончится
показать весь комментарий
12.05.2022 22:58 Ответить
Бесконечная ху.ня какая то, вечно ходят по кругу,нам с зерном тоже самое надо делать,пока не будет ембарго на нефть,не будет зерна.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:02 Ответить
А якісь санкції для угорщини ніяк? вони наче так в єс, нато засіли а тут вже мабуть любому видно чиї інтереси вони лобіюють...якось двозначненько получається...і не лише в угорщини
показать весь комментарий
12.05.2022 23:05 Ответить
Євросоюзу "позиція угорщини"потрібна для відмазки типу: "ми хочемо ввести нафтове ембарго,але угорщина не дозволяє".
показать весь комментарий
12.05.2022 23:07 Ответить
Всьо???!! Понавводилися ембаого???!!! А якщо орбан його ніколи не підтримає, то ніколи і не буде???!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 23:14 Ответить
******* колаборанти в ЄС.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:16 Ответить
у нас война...гибнут люди..воины,цивильные,дети!!!и мне лично глубоко паралельно на интересы *******!голимые проституты,блин...эти твари копируют путлера...тот ложит с прибором на весь мир,а эти..слов не подберу,на Европу..имхо
показать весь комментарий
13.05.2022 00:01 Ответить
за цією позицією стирчать вуха німеччини та франції. дешеві відмазки. якби вони прагнули ввести ембарго могли б навіть особисто кожна країна не купувати
показать весь комментарий
12.05.2022 23:21 Ответить
Скоро от турагенств будут требовать селить в отели не только без кацапов, но и без мадьярцев.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:22 Ответить
Відстрочили у ***********... А завтра будуть стогнати, що ********* ще й батогом (ракетами) накрива. Ждіть, ждіть...
показать весь комментарий
12.05.2022 23:25 Ответить
А почему страны не могут отказаться от российской нефти по отдельности на национальном уровне?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:26 Ответить
бо насправді вони не хочуть.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:32 Ответить
Може хватить гратись з Угощиною ,рашисти вбивають украінців руйнують наші міста ,а європейці ніяк не визначатся з ембарго ,скільки ще має загинути людей що б в ЄС зрозуміли ?
показать весь комментарий
12.05.2022 23:30 Ответить
Тупой разводняк. На кого рассчитано.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:34 Ответить
Ш А П І Т О !
показать весь комментарий
12.05.2022 23:45 Ответить
Рада мала б оголосити рф країною терористом і починати вибірково застосовувати санкції проти пособників терориста, починаючи з Угорщини, за допомогою перекриття нафтопроводу. Гадаю, що ЄС був би не проти. Але на це потрібно більше розуму і рішучості, ніж показувати язика Штанмаєру.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:46 Ответить
Думаю США держат под контролем эту ситуацию и скоро расскажут европейским партнерам про возможные сливы информации о перекупленных россиянами политиках, чтобы те были более сговорчивыми.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:47 Ответить
Та перекрити нафтогін "Дружба" і буде ******** повне ембарго!!!!)))
показать весь комментарий
12.05.2022 23:48 Ответить
Проте, за словами одного з дипломатів, низка країн занепокоєна тим, що вилучення заборони на російську нафту з підготовлюваного пакета санкцій "буде ознакою слабкості". - викинути Угорщину з ЄС ,за відмову підтримати санкційну політикуЄСвідносно окупантаУкраїни "буде ознакою європейскої міцності і єдності"
показать весь комментарий
13.05.2022 00:22 Ответить
Виключать. К@ц@пи у ЕС завжди домагаються своїх цілей.
показать весь комментарий
13.05.2022 07:40 Ответить
Я відкрию велику таємницю: труба, яка постачає рашистську нафту мадярським фашистам - проходить територією України. Якщо Україна перекриє її, то ніякої нафти орбан не отримає. Чому про це не говорять вслух зелені йолопи мені невідомо.
показать весь комментарий
13.05.2022 08:52 Ответить
 
 