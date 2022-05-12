В ЕС рассматривают возможность отсрочки для эмбарго на нефть из РФ из-за позиции Венгрии, - Bloomberg

Некоторые страны Евросоюза считают, что необходимо рассмотреть возможность отсрочки запрета на импорт российской нефти на случай, если его не поддержит Венгрия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов ЕС.

"В некоторых странах Евросоюза говорят, что, возможно, пора подумать об отсрочке инициативы о запрете (на импорт) российской нефти, чтобы продолжить работу по другой части предлагаемого пакета санкций в случае, если Союз не сможет убедить Венгрию поддержать эмбарго", - пишет агентство.

Как сообщили источники агентства, идея отложить введение эмбарго на нефть из РФ "приобретает поддержку". Однако, по словам одного из дипломатов, некоторые страны обеспокоены тем, что изъятие запрета на российскую нефть из подготавливаемого пакета санкций будет признаком слабости.

Однако, как сообщили дипломаты, страны все еще хотят достичь соглашения о полноценном пакете антироссийских санкций до встречи глав МИД ЕС, которая состоится 16 мая.

Ранее в четверг в Еврокомиссии заявили, что представители стран ЕС продолжают обсуждать предложения по шестому пакету санкций против России, о том, когда этот процесс может завершиться, говорить рано. В частности, речь идет об эмбарго на российскую нефть. Основным препятствием на пути утверждения санкций СМИ называют Венгрию, которая отказывается поддерживать предложения по санкциям в их нынешнем виде. Будапешт мотивирует свою позицию стремлением защитить свою экономику.

Решения по ограничительным мерам в Евросоюзе принимаются единогласно. Следовательно, каждая страна имеет право вето.

