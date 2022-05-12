Орбан заявил, что не поддержит включение главы РПЦ Кирилла в санкционный список ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит включение в список санкций Евросоюза главы РПЦ Кирилла.
Об этом, по словам пресс-секретаря Берталана Хаваси, Орбан сказал на встрече с патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием Ефремом II (глава Сирийской православной церкви), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
Игнатий Ефрем был одним из восточно-христианских церковных сановников, который в письме просил Орбана помешать плану Европейской комиссии по включению Кирилла в санкционный список ЕС.
Сирийский патриарх заявил на встрече с венгерским премьером, что включение лидера христианской церкви в санкционный список создаст прецедент, который "смутит миллионы верующих христиан".
Орбан повторил, что Венгрия не поддержит включение духовных лиц в санкционный список, так как это "затронет вопрос религиозной свободы венгерских общин, которая является священной и неприкосновенной".
Напомним, в проект шестого пакета санкций, внесенный на рассмотрение стран Евросоюза, Европейская комиссия предложила ввести персональные санкции против российского патриарха Кирилла.
почему до сих пор во власти остаются путинососы и крышевальщики кацапов???
Угорщина "троянський кінь" рашизздов у ЄС !
Пора брати цього козла за яйця і розкручувати його зв'язки із спецслужбами РФ та корупцію.
И макрон и шольц могут развести руками и сказать, батя мы старались. Лицемерие и коррупция пронизали насквозь эту систему. Хорошо, что есть США и Британия
бо коли всі меркантелісти і тягнуть в різні боки , це не союз
руSSкому міру повірити....себе обманути!!