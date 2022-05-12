Орбан заявил, что не поддержит включение главы РПЦ Кирилла в санкционный список ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит включение в список санкций Евросоюза главы РПЦ Кирилла.

Об этом, по словам пресс-секретаря Берталана Хаваси, Орбан сказал на встрече с патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием Ефремом II (глава Сирийской православной церкви), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Игнатий Ефрем был одним из восточно-христианских церковных сановников, который в письме просил Орбана помешать плану Европейской комиссии по включению Кирилла в санкционный список ЕС.

Сирийский патриарх заявил на встрече с венгерским премьером, что включение лидера христианской церкви в санкционный список создаст прецедент, который "смутит миллионы верующих христиан".

Орбан повторил, что Венгрия не поддержит включение духовных лиц в санкционный список, так как это "затронет вопрос религиозной свободы венгерских общин, которая является священной и неприкосновенной".

Напомним, в проект шестого пакета санкций, внесенный на рассмотрение стран Евросоюза, Европейская комиссия предложила ввести персональные санкции против российского патриарха Кирилла.