7 335 49

Орбан заявил, что не поддержит включение главы РПЦ Кирилла в санкционный список ЕС

кирилл,патриарх

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддержит включение в список санкций Евросоюза главы РПЦ Кирилла.

Об этом, по словам пресс-секретаря Берталана Хаваси, Орбан сказал на встрече с патриархом Антиохии и всего Востока Игнатием Ефремом II (глава Сирийской православной церкви), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Игнатий Ефрем был одним из восточно-христианских церковных сановников, который в письме просил Орбана помешать плану Европейской комиссии по включению Кирилла в санкционный список ЕС.

Сирийский патриарх заявил на встрече с венгерским премьером, что включение лидера христианской церкви в санкционный список создаст прецедент, который "смутит миллионы верующих христиан".

Орбан повторил, что Венгрия не поддержит включение духовных лиц в санкционный список, так как это "затронет вопрос религиозной свободы венгерских общин, которая является священной и неприкосновенной".

Напомним, в проект шестого пакета санкций, внесенный на рассмотрение стран Евросоюза, Европейская комиссия предложила ввести персональные санкции против российского патриарха Кирилла.

+43
Да не смешно. Против Орбана тоже можно ввести санкции. Просто пока не дозрели. Но скоро поймут.
12.05.2022 23:01 Ответить
+22
ну? і кого ви приймаєте в Евросоюз?тих хто ложив на ваш союз?
12.05.2022 23:05 Ответить
+17
Это уже просто смешно
12.05.2022 22:59 Ответить
Это уже просто смешно
12.05.2022 22:59 Ответить
Орбана задолбали
12.05.2022 23:00 Ответить
Да не смешно. Против Орбана тоже можно ввести санкции. Просто пока не дозрели. Но скоро поймут.
12.05.2022 23:01 Ответить
Довимахуються мадяри до того що їх виженуть з Європи на гісторичну батьківщину на північний Урал
12.05.2022 23:24 Ответить
smeshno , nesmeshno abo tak pracue demokratija.....alternativa etomu - u vas rjadom , na vostoke....
12.05.2022 23:24 Ответить
Нет. При демократии решение принимает большинство. А здесь мы видим, что по сути решение принимает один человек из пятой колонны единолично. То есть достаточно купить одного любого лидера, и вся пирамида не работает. Где в такой системе вы усмотрели демократию? Это изначально мертворожденная модель общества!
13.05.2022 00:59 Ответить
інфляційна самовпевненість дебіла зростає...
12.05.2022 23:00 Ответить
der собака der біжить under по дорозі. Ну як я шпрехаю панімєцкі?
12.05.2022 23:06 Ответить
Вонючка!
12.05.2022 23:01 Ответить
Идите нах со своей религией и всем тем, что допускает Бучу и Мариуполь.
12.05.2022 23:02 Ответить
Закрийте хтось вже цього купленого урода
12.05.2022 23:02 Ответить
а що таке? не хоче рпц за державу вялікую постраждати? гундяєв же казав що страждання це тільки на користь, то в чому справа?
12.05.2022 23:04 Ответить
все еще бредит австро-венгрией ушлепок
12.05.2022 23:05 Ответить
Щиро бажаю Угорщині все те, що творять орки в Україні.
12.05.2022 23:05 Ответить
ну? і кого ви приймаєте в Евросоюз?тих хто ложив на ваш союз?
12.05.2022 23:05 Ответить
нахера той тоді Евросоюз було робити? коли кожна гнида строїть з себе вош
12.05.2022 23:07 Ответить
Я просто в **** з цих підарасів. Мадяри їбучі
12.05.2022 23:06 Ответить
КГБшніки всіх країн єднайтеся)) кум мабуть
12.05.2022 23:07 Ответить
где наши санкции против гундяйской секты???
почему до сих пор во власти остаются путинососы и крышевальщики кацапов???
12.05.2022 23:07 Ответить
Орбан і Гундяй - обидва йдете на @ .. уй за рашинським кораблем !
12.05.2022 23:10 Ответить
Почему власть Украины не делает звонков в США и Великобританию и с их влиянием не добивается исключения Венгрии из ЕС??? это предательство, что этого не добиваются любыми средствами.
12.05.2022 23:10 Ответить
США и Великобритания не в ЕС
12.05.2022 23:23 Ответить
Тому що ані США, ані Британія - не кацапи. Країни-некацапи, що не є членамии ЄС, не вказують ЄС щодо членства.
12.05.2022 23:36 Ответить
ЄС в своёом союзе держит откровенного агента ****,для дестобилизации всего союза,и они на это закрывает глаза.Это писец.
12.05.2022 23:11 Ответить
Орбан бажає вивести Угорщину з ЄС.
Угорщина "троянський кінь" рашизздов у ЄС !
12.05.2022 23:13 Ответить
А Орбана чого це іпе? В них 90% населення католики...
12.05.2022 23:13 Ответить
та викиньте вже того йорбана-під@ра з ЄС
12.05.2022 23:16 Ответить
Орбан підстилка рашиська.
Пора брати цього козла за яйця і розкручувати його зв'язки із спецслужбами РФ та корупцію.
12.05.2022 23:17 Ответить
Орбан тупая проститутка, купленная за грязные кровавые деньги. Весь мир смотрит на эту шлюху и поражается как можно быть таким говном. Орбан бесконечно погружается, а дна всё нет и нет...
12.05.2022 23:20 Ответить
Якщо мадяри-підари могли ще якось аргументувати відмову від нафтового та газового ембарго та клянчив при цьому гроші у Європи, то тут ніяких сумнівів нема, що то Підарас з великої букви. Він підтримує вбивства, згвалтування, геноцид українців отже має нести рівну з ****** відповідальність за всі ці злочини. Найперше треба відключити від усіх Європейських програм фінасування тих ********. А якщо швидко не дійде до них - то викинути з Євросоюзу у слід за руським кораблем.
12.05.2022 23:21 Ответить
Ох і гнида
12.05.2022 23:24 Ответить
пора вже гОрбана садити під санкції... - падло угро-фашистське.
12.05.2022 23:34 Ответить
Довго ще цей "цирк одного актора" буде тривати?
12.05.2022 23:50 Ответить
Лідерам ЄС Шольцу і Макрону рясно і тривало харкають у пику та опускають нижче за плінтус, але щоб цим перейматися, вони мали б мати гідність.
12.05.2022 23:53 Ответить
К сожалению, они оба рады такому орбану. На него всегда можно спихнуть , что санкции не были введены, или введены не полностью, или введены, но поздно, или введены так, что их можно обойти.
И макрон и шольц могут развести руками и сказать, батя мы старались. Лицемерие и коррупция пронизали насквозь эту систему. Хорошо, что есть США и Британия
13.05.2022 00:07 Ответить
Вот ублюдок мадярский. Ничего придет время . мы вам с вашим противным языком всё вспомним и отомстим. Эмбарго на нефть заблокировали, так еще этого ******** гундяя отбеливают. Мадяры не католики в большинстве своем , а своя какая-то церковь, но все равно не православные. И вписаться за этого гандона московского . Это предел подлости.
12.05.2022 23:57 Ответить
Імпотентна Європа...
13.05.2022 00:00 Ответить
простіше певно орбана виключити з ЄС
13.05.2022 00:10 Ответить
А вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов в назвал патриарха московского "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России". По словам Симеонова, патриарх причастен к нелегальному ввозу в Болгарии сигарет. "Это не православное духовное лицо. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал вице-премьер.
13.05.2022 00:11 Ответить
Євросоюзу напевно буде гаплик невдовзі
бо коли всі меркантелісти і тягнуть в різні боки , це не союз
13.05.2022 00:12 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.05.2022 00:14 Ответить
Кто-нибудь в курсе механизмов ЕС, есть ли у них способы насаживания на бутылку таких вот *******?
13.05.2022 08:24 Ответить
Наша Верховна Рада також не може рішитися, щоб заборонити УПЦ МП. Кажуть що то не на часі, хоча в умовах війни і тої політики що проводить Гундяєвська церква таке рішення було б досить доцільним. В нас 80 відсотків країни не під обстрілами і люди продовжують відвідувати Московську секту де восхваляють і поминають Кирила, який благословляє москальских катів та вбивць!!!!
13.05.2022 08:34 Ответить
Коли ці орбанівські *******-БОБІКІ кажуть,що вони не можуть відм від трубопр.нафти,бо це вдарить по економіці,і цим збуриться їхнє населення,я ще якось можу зрозуміти,бо їм рейтингів потрібні,але яким чином гундяєв має відношення до Угорщини,якщо вони переважно католики.З цього один висновок,орбан агент Кремля,неважливо чи це буде нафта,чи гундяй,мадяри на все "накладуть"вето.В МЕНЕ ПИТАННЯ,чому ЄС який має населення більше 400 млн.в заручниках країни яка має населення не більше 10 млн.ХІБА ЦЕ ДЕМОКРАТІЯ,коли якесь чмо,яке себе позиціонує лідером євр.держави блокує все що можна,а сусідня країна кров'ю обливається.Ще сусіди називаються.А угорці які живуть в Україні навіть жодного слова не скажуть в підтримку України!
13.05.2022 09:11 Ответить
премьер протестанско-католической страны просит за гуню...у них какаято другая общая религия по ходу, и это не христианство
13.05.2022 10:00 Ответить
Орбан, ***, стал большим человеком! Пособничает путлу. На Гаагу его тоже.
13.05.2022 10:06 Ответить
два ****** кирилл и орбан!
13.05.2022 12:02 Ответить
 
 