Рашисты убивают гражданских в захваченной Попасной, могут лишить жизни даже за украинскую картинку в телефоне, - Гайдай

Российские оккупанты в захваченной Попасной Луганской области убивают гражданских.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки целый день пытаются прорваться в Камышевахе и Рубежном, безуспешно. Продолжаются бои за Воеводовку. В луганской Чернобаевке - Белогоровке - наши защитники в очередной раз разрушают понтонную переправу российских баранов. Десятки погибших, 70 единиц разрушенной техники. И еще один приятный момент - в Луганской области Нацгвардейцы сбили хваленый российский самолет", - говорится в сообщении.

"Россияне расстреливают жителей захваченной Попасной за любовь к Украине. Лишить жизни могут за украинскую картинку в телефоне. Украинские активисты просто исчезают", – добавил Гайдай.

Также, по словам главы ОВА, сегодня удалось завести гуманитарные грузы в Северодонецк, Лисичанск и села Попаснянской ОТГ.

"Водитель, попавший под обстрел позавчера, сегодня снова сел за руль. И этот народ кто-то собирается победить?" - подытожил Гайдай.

