Рашисты убивают гражданских в захваченной Попасной, могут лишить жизни даже за украинскую картинку в телефоне, - Гайдай

Российские оккупанты в захваченной Попасной Луганской области убивают гражданских.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Орки целый день пытаются прорваться в Камышевахе и Рубежном, безуспешно. Продолжаются бои за Воеводовку. В луганской Чернобаевке - Белогоровке - наши защитники в очередной раз разрушают понтонную переправу российских баранов. Десятки погибших, 70 единиц разрушенной техники. И еще один приятный момент - в Луганской области Нацгвардейцы сбили хваленый российский самолет", - говорится в сообщении.

"Россияне расстреливают жителей захваченной Попасной за любовь к Украине. Лишить жизни могут за украинскую картинку в телефоне. Украинские активисты просто исчезают", – добавил Гайдай.

Также, по словам главы ОВА, сегодня удалось завести гуманитарные грузы в Северодонецк, Лисичанск и села Попаснянской ОТГ.

"Водитель, попавший под обстрел позавчера, сегодня снова сел за руль. И этот народ кто-то собирается победить?" - подытожил Гайдай.

+10
ніхера так просто не відмахаєтесь. москальня, ви проклята орда. вам писдец.
12.05.2022 23:03 Ответить
+9
Ну бляха, чому місцеві не евакуювалися? Мали всього-навсього два місяці!
12.05.2022 23:10 Ответить
+7
Россия должна гнить в аду!
12.05.2022 23:09 Ответить
Нужно вооружать всех людей, чтобы люди могли защититься! Как это так люди безоружные там??? И где Армия??? что за сдача территорий??? кого за это надо казнить???
12.05.2022 23:01 Ответить
Ага, тоді ж мусара без роботи остануться.
12.05.2022 23:06 Ответить
Как кого? ***** и прочих керовников москальской орды осудить в Гааге а потом хорошо бы повесить.
12.05.2022 23:06 Ответить
Ашко апосранава мардовскава ссаря уже засталблено сявай мальцевым для закуканивания, щас прадаюцца билеты у первый ряд. Абращацца ка мне.
13.05.2022 00:43 Ответить
даже у нас. ніби спокійно. подзвонив на гарячу лінію треба зброю. передзвонили та видали.
12.05.2022 23:06 Ответить
Так Гайдай там и поставлен, сдавать территории. Где Гайдай, там позор и отступление.
13.05.2022 07:17 Ответить
Умиляет, когда каждый первый идиот считает себя более компетентным чем руководство ВСУ. Если ты такой крутой, чтобы решать налево-направо кого казнить,то что ты тут сидишь? Давай беги мочить кацапов, или просто закрой свой поганный рот пока профессионалы из ВСУ работают.
13.05.2022 09:47 Ответить
Закатать їх в асфальт
12.05.2022 23:04 Ответить
I дорогу до Урала iз москальских черепiв.
13.05.2022 01:37 Ответить
Ну тот же вопрос можно задать и там где два месяца не было. Удалить картинки в телефоне можно за несколько минут. Может просто не следили за событиями на ранее оккупированных территориях или думали что их это не коснется?
12.05.2022 23:13 Ответить
как показывает история Бучи удаление картинок не помогает. ******** убивают просто ради удовольствия. а Гайдай просто херню сморозил. ни один вменяемый проукраинский гражданин,,тем более с картинками хер бы в Попасной остался
12.05.2022 23:29 Ответить
ШАРИКОВ, ТЫ? НУ ГДЕ ЖЕ ВАС ШТАМПУЮТ...
12.05.2022 23:45 Ответить
людина завжди надіється на краще. рационалізм включаеться коли ти вже під завалами. гірка але правда.
12.05.2022 23:13 Ответить
Що він про літак? 200?
12.05.2022 23:19 Ответить
Коношенкову это читать нельзя

12.05.2022 23:28 Ответить
околомилитарная ***** и влажные фантазии кацапского иксперда.
Не нужно поднимать с земли всякое говно и тянуть его в ротсюда.
13.05.2022 00:02 Ответить
На всій цій кацапській писанині ставить жирний хрест сер Лендліз! Кацапи,вам пи#да!!!
13.05.2022 00:09 Ответить
Пистец только поставит минимум 500 томагавков подготовленных к списанию.
13.05.2022 01:03 Ответить
Кацапські гниди вбивають українців на окупованих територіях навіть за нашу символіку...то чому ж ми хоча б не мудохаємо сепарів і колаборантів на вільній території?Даємо їм відкривати свої погані писки і поливати брудом наших воїнів,нашу країну і все українське.Досить толерувати кацапню в Україні!!! Розкрив пащеку-отримай в хлєбало,незалежно самець чи самка,старе чи молоде! Лайно має бути або перевиховане,або знищене!
13.05.2022 00:00 Ответить
Сами же Попасную сдали.Что теперь ныть
13.05.2022 06:37 Ответить
Этот уверенный и последовательный человек Гайдай уверенно и последовательно сдает Луганскую область. Кременную, Новоштоковское, Попасную. И все это так классно объясняет, куда там Арестовичу. Кавалер ордена РПЦ "Святителя Николая чудотворца"и почетной грамоты Мукачевской епархии РПЦ.
13.05.2022 07:14 Ответить
а шо, Гайдай в ГШ руководит войсками на восточном фасе??
Його діло теляче - обісрався зеленим, і стій.
13.05.2022 13:40 Ответить
 
 