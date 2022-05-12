В центре Киева убирают поваленные из-за непогоды деревья, 19 тыс. абонентов из 3 районов обесточены, - КГГА
Спасатели убирают поваленные в результате непогоды в четверг вечером деревья в центре Киева. Ветер обломал часть ствола липы Петра Могилы. В трех районах столицы у 19 тыс. абонентов нет электричества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА.
"Спасатели убирают последствия непогоды в столице. В частности, отработали вызовы на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были поваленные деревья. Сейчас выехали на уборку упавшего дерева на улицу Ялтинскую в Дарницком районе", - говорится в фейсбуке столичной мэрии.
В КГГА отмечают, что к работам привлечены восемь спасателей и две единицы техники КАСС "Киевская служба спасения".
Также сообщается, что, по предварительным данным, отломилась часть ствола липы Петра Могилы. Специалисты КО "Киевзеленстрой" совместно с арбористом обследуют памятку природы и предоставят подробную информацию о повреждениях.
По информации чиновников, у жителей трех районов столицы из-за непогоды может отсутствовать свет.
"Из-за непогоды - дождя и шквального ветра - отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов столицы в Оболонском, Подольском и Святошинском районах. По сообщению компании-электропоставщика, в 20:45 удалось резервно заживить большинство клиентов, еще 19 тысяч остаются обесточенными", – сообщили в КГГА.
В мэрии просят немедленно информировать экстренные службы города по телефонам 101 или 103 о поваленных деревьях или ветвях, в случае травмирования людей и т.д.
