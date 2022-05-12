Россияне заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры на территории третьих стран

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям и в иностранные государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ.

"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - отмечается в обращении штаба.

