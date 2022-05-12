Россияне заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры на территории третьих стран
В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям и в иностранные государства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ.
"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - отмечается в обращении штаба.
Топ комментарии
+35 Amber
показать весь комментарий12.05.2022 23:43 Ответить Ссылка
+34 Перехватчик
показать весь комментарий12.05.2022 23:48 Ответить Ссылка
+24 nav svargi
показать весь комментарий12.05.2022 23:42 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після Бучі і ще і ще - вся світова спільнота різко відвернулась від мордору. Тому що, одна справа -війна, інша - злочини проти людства.
І йому вкрай потрібно "відбілитись"...
Якби карлик не був психічно хворою тварюкою, а хоча б трохи приклав мізки, то відпустив би усіх захисників Маріуполя. І це було б для нього дуже потужним кроком в бік гуманності перед світом.
Та й перед своїми орками теж - "вот какіє ми благородниє".
Але....
Бажання демонструвати гуманність - це ви про кого, про путлерівську орду?!
Путлер, на відміну від вас, чудово розуміє, що симпатіі «світовоі спільноти» йому і усій орді вже скоро не повернути.
Але бізнес з тією самою «спільнотою» в його розумінні можна буде продовжувати, після повноі перемоги над Вкраіною. Від нього буде смердіти, але Захід не раз демонстрував, що навіть криваві гроші там не смердять.
Тому чекати на пом'якшення х@#$ловоі позиціі - наівно.
старый ботоксный дед - человек без чести и достоинства . Пусть кацапы его сначала уберут.
https://www.flightradar24.com/AZG212/2bd54933 Flightradar24: Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map
и вместо грузии с польшей им будет дорога в противоположную страну-сторону: коми, сибирь, сахалин
або всіх розстріляти по дорозі
або щоб всі виїхали і щоб ніхто не заважав проводити «референдум» для пришвидшення анексії
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
інших варіантів наступу не мають
В треті країни, це тільки під контролем українських літаків, бо інакше бідні люди поїдуть прямо тільки в одну сторону, а не в треті країни.
Але цим повинні скористатись і за допомогою турків/греків вивести гарнізон України по морю з Маріуполя.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250