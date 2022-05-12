РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4238 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
29 051 44

Россияне заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры на территории третьих стран

В РФ заявили, что готовы открыть коридоры для эвакуации на территорию подконтрольную украинским властям и в иностранные государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Межведомственный координационный штаб РФ.

"Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть дополнительные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц как в Россию, так и в районы, подконтрольные киевским властям, а также на территории других иностранных государств", - отмечается в обращении штаба.

Читайте также: Эрдоган предлагал властям России вывезти на корабле защитников Азовстали в Турцию, - Джемилев

Россияне заявили, что готовы открыть гуманитарные коридоры на территории третьих стран 01

Автор: 

россия (97281) эвакуация (2182) гуманитарный коридор (125)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
На болотах істерика!: Влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам'ятки
показать весь комментарий
12.05.2022 23:43 Ответить
+34
показать весь комментарий
12.05.2022 23:48 Ответить
+24
******* kak dyshat
показать весь комментарий
12.05.2022 23:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага. Как Верещук скажет так и будут коридоры.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:41 Ответить
Кстати можно их потрошить и заявить что Украина открывает коридор жителям Белгорода на свою территорию.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:42 Ответить
ПотроШить их не только можно, но и нужно.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:28 Ответить
ОДКБ встрянет.По крайней мере пуй заверещит про нападение.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:48 Ответить
значить готуються застосовувати зброю масового ураження
показать весь комментарий
12.05.2022 23:42 Ответить
Не факт. Їм зараз конче потрібно показати "гуманність" після всіх вже зафіксованих по факту злочинів.
Після Бучі і ще і ще - вся світова спільнота різко відвернулась від мордору. Тому що, одна справа -війна, інша - злочини проти людства.
І йому вкрай потрібно "відбілитись"...
Якби карлик не був психічно хворою тварюкою, а хоча б трохи приклав мізки, то відпустив би усіх захисників Маріуполя. І це було б для нього дуже потужним кроком в бік гуманності перед світом.
Та й перед своїми орками теж - "вот какіє ми благородниє".
Але....
показать весь комментарий
13.05.2022 00:15 Ответить
@Сергій Осадчий

Бажання демонструвати гуманність - це ви про кого, про путлерівську орду?!

Путлер, на відміну від вас, чудово розуміє, що симпатіі «світовоі спільноти» йому і усій орді вже скоро не повернути.

Але бізнес з тією самою «спільнотою» в його розумінні можна буде продовжувати, після повноі перемоги над Вкраіною. Від нього буде смердіти, але Захід не раз демонстрував, що навіть криваві гроші там не смердять.

Тому чекати на пом'якшення х@#$ловоі позиціі - наівно.
показать весь комментарий
13.05.2022 04:53 Ответить
******* kak dyshat
показать весь комментарий
12.05.2022 23:42 Ответить
Одне з двох: або, щоб просто розстріляти цей коридор, або - щоб "типу" піти на умови кловуна(це було в сценарії написаному ще до війни) і таким чином змусити його на перемовини і здачу інтересів країни(територій, політичних інтересов тощо). "ЗЕ" сам казав, якщо ви проведете референдум про "ХНР" чи знищите останніх захисників Маріуполя - ніяких перемовин більше не буде, тобто треба розуміти: якщо вони цього не зроблять - перемовини триватимуть, і будуть форсовано домоволятися про нашу капітуляцію - так виходить?
показать весь комментарий
13.05.2022 09:14 Ответить
На болотах істерика!: Влада Латвії дозволила зносити в країні радянські пам'ятки
показать весь комментарий
12.05.2022 23:43 Ответить
Как теперь жить то без памятников? Может им пока в Мариуполь всем перебраться? Памятники то там поставят Ленину, Сталину...
показать весь комментарий
12.05.2022 23:45 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 23:48 Ответить
Гуманитарный коридор -«Російські окупанти обстріляли колону біженців із Херсонської області»
старый ботоксный дед - человек без чести и достоинства . Пусть кацапы его сначала уберут.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:44 Ответить
Це нічого не дасть - усі московити ще гірші виродки, ніж їхнє *****.
показать весь комментарий
13.05.2022 01:10 Ответить
Ну так: це ***** хоча б у свій час по Європах послужило, у самій Німеччині! А 90% "ваньок" далі свого Мухосранська ніде не були, рівень їх "культурного розвитку" відповідний...
показать весь комментарий
13.05.2022 09:17 Ответить
Словолуддя,й нічого крім геноциду
показать весь комментарий
12.05.2022 23:54 Ответить
Прямо зараз через Україну летить літак. Перший раз таке бачу з початку війни.
https://www.flightradar24.com/AZG212/2bd54933 Flightradar24: Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map
показать весь комментарий
12.05.2022 23:56 Ответить
Глюк якийсь. Його шлях після Чехії чомусь пунктиром малюють, і зараз він просто на Миколаїв прямує, де обстіли. Хто б таке робив з цивільним літаком?
показать весь комментарий
13.05.2022 00:10 Ответить
Уже прошел Каховку, "подлетает к Кириловке)
показать весь комментарий
13.05.2022 00:38 Ответить
И какие интересно иностранные гос-ва соседствуют с ОРДЛО и херсонской ? Кто-нибудь понял что эти е**тые орки хотели сказать? Нужен перевод оркского на человеческий.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:56 Ответить
Через Крым в рашку, а потом в Грузию или в Страны Балтии... Или тудой же, но через Беларусь в Польшу. Билеты на поезда на месяц вперед уже раскуплены...
показать весь комментарий
13.05.2022 00:36 Ответить
на ,,тудой,, все может и застопориться, с объективных на то причин...
и вместо грузии с польшей им будет дорога в противоположную страну-сторону: коми, сибирь, сахалин
показать весь комментарий
13.05.2022 09:36 Ответить
Через линию фронта безопасней?
показать весь комментарий
13.05.2022 11:12 Ответить
Не вірте кацапам. Обдурять.
показать весь комментарий
12.05.2022 23:57 Ответить
це правда.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:02 Ответить
підозріло якось так погодились, якусь херню задумали

або всіх розстріляти по дорозі

або щоб всі виїхали і щоб ніхто не заважав проводити «референдум» для пришвидшення анексії
показать весь комментарий
13.05.2022 00:00 Ответить
***** просто нужно больше заложников
показать весь комментарий
13.05.2022 00:01 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показать весь комментарий
13.05.2022 00:09 Ответить
під прикриттям колон будуть переміщати свою техніку
інших варіантів наступу не мають
показать весь комментарий
13.05.2022 00:12 Ответить
Значит, готовят очередную подлость. Рашистам веры нет!
показать весь комментарий
13.05.2022 00:19 Ответить
И то тут идет только про гражданских
показать весь комментарий
13.05.2022 00:21 Ответить
русские врут!
показать весь комментарий
13.05.2022 00:22 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 00:26 Ответить
******
показать весь комментарий
13.05.2022 00:47 Ответить
Думаю, що багато хто з Вас уже навчився розуміти, що кацап не може жити якшо не збреше. Думаю, що вже і у світі знають цю їхню характеристику. І ше одне, кацапи кажуть одне, а роблять зовсім інше.
В треті країни, це тільки під контролем українських літаків, бо інакше бідні люди поїдуть прямо тільки в одну сторону, а не в треті країни.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:56 Ответить
ТОГДА ПУСТЬ ВЫВОДЯТ НАХЙ ВСЕ СВОИ ВОЙСКА С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !!!
показать весь комментарий
13.05.2022 03:13 Ответить
Зачем под видом новостей распространять дезинформацию *********?
показать весь комментарий
13.05.2022 06:28 Ответить
Особенно впечатляет фраза : "НЕУКОСНИТЕЛЬНО соблюдает режим тишины"!!!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 09:10 Ответить
********
показать весь комментарий
13.05.2022 10:42 Ответить
та звичайно ж вони готові! вони завжди 'готові'...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:11 Ответить
КАЦАПИ ЗАВЖДИ БРЕШУТЬ.
Але цим повинні скористатись і за допомогою турків/греків вивести гарнізон України по морю з Маріуполя.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:34 Ответить
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
показать весь комментарий
13.05.2022 14:01 Ответить
Кацапу повітири- себе не поважати.
показать весь комментарий
13.05.2022 15:02 Ответить
 
 