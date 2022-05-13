РУС
В течение 12 мая сбит 1 вертолет, 5 беспилотников и 1 крылатая ракета, - Воздушные силы

армия,вертолет,рф,ка

За 12 мая Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 воздушных целей российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "12 мая противовоздушной обороной Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражены 7 воздушных целей: 5 БпЛА ("Орлан-10"); 1 вертолет (Ка-52); 1 крылатая ракета.

Авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям".

Читайте также: За 12 мая на Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 180 оккупантов, 6 танков, 10 единиц бронетехники, 3 САУ и РСЗО, - ОТУ "Схід"

авиация (2919) крылатые ракеты (904) вертолёт (1119) Воздушные силы (2688)
+3
Таки Ка-52 еще есть, а то я думал закончились. Это стингеры их сбивают или они стингеры?)
показать весь комментарий
12.05.2022 23:56 Ответить
+3
А літаки таки ссуцься літать. Нікому не хочеться бути двохсотим двохсотим.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:06 Ответить
+1
Останній су-57 путін таки зажав
показать весь комментарий
13.05.2022 00:05 Ответить
12.05.2022 23:56 Ответить
стрингеры
показать весь комментарий
13.05.2022 00:07 Ответить
13.05.2022 00:05 Ответить
Так ка-52 или Ми-24?
показать весь комментарий
13.05.2022 00:05 Ответить
Ми-28,не суть важно).
показать весь комментарий
13.05.2022 00:21 Ответить
А принаймні одну не збили. Навіть повітряної тривоги не було.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:06 Ответить
Ну да, на Хортицу уже не первая.
показать весь комментарий
13.05.2022 00:19 Ответить
13.05.2022 00:06 Ответить
Гайдай сообщал о самолете
показать весь комментарий
13.05.2022 00:28 Ответить
Интресный опыт .
Послала видео некоторым западным друзьям и они охренели .
Все таки мало инфы на западе о войне

🎶🎶🎶 ☀️🇺🇦 НАД УКРАЇНОЮ ЗІЙДЕ СОНЦЕ 🇺🇦.

Rammstein - Сходить сонце (Кавер українською | Grandma's Smuzi).

https://youtu.be/g9NAqDR7y_U
показать весь комментарий
13.05.2022 00:36 Ответить
 
 