В течение 12 мая сбит 1 вертолет, 5 беспилотников и 1 крылатая ракета, - Воздушные силы

За 12 мая Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 воздушных целей российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил.

В сообщении отмечается: "12 мая противовоздушной обороной Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражены 7 воздушных целей: 5 БпЛА ("Орлан-10"); 1 вертолет (Ка-52); 1 крылатая ракета.

Авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям".

Читайте также: За 12 мая на Восточном направлении отбиты 6 атак, уничтожены до 180 оккупантов, 6 танков, 10 единиц бронетехники, 3 САУ и РСЗО, - ОТУ "Схід"