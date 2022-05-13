В течение 12 мая сбит 1 вертолет, 5 беспилотников и 1 крылатая ракета, - Воздушные силы
За 12 мая Воздушные силы ВСУ уничтожили 7 воздушных целей российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Командование Воздушных сил.
В сообщении отмечается: "12 мая противовоздушной обороной Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражены 7 воздушных целей: 5 БпЛА ("Орлан-10"); 1 вертолет (Ка-52); 1 крылатая ракета.
Авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям".
Послала видео некоторым западным друзьям и они охренели .
Все таки мало инфы на западе о войне
🎶🎶🎶 ☀️🇺🇦 НАД УКРАЇНОЮ ЗІЙДЕ СОНЦЕ 🇺🇦.
Rammstein - Сходить сонце (Кавер українською | Grandma's Smuzi).
https://youtu.be/g9NAqDR7y_U