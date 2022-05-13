РУС
Пророссийский политик Рэнд Пол в Сенате США заблокировал быстрое принятие помощи Украине на $40 миллиардов

сенат

В США сенатор Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта о помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Перед этим лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл, демонстрируя редкое единство, призвали как можно быстрее принять этот документ.

Для преодоления возражения Пола может понадобиться несколько дней, но в конце концов в принятии законопроекта о дополнительных расходах никто не сомневается.

Читайте также: В Сенате США зарегистрирована резолюция о признании России государством-спонсором терроризма

Пол добивается назначения специального генерального инспектора по надзору за тем, как тратится военная помощь Украине. Члены обеих партий в целом согласны с этой идеей, но внесение изменений в законопроект на нынешнем этапе потребует определенного времени и замедлит оказание помощи.

"Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику США", – заявил Пол, считающийся пророссийским политиком.

"Все, чего он достигнет своими сегодняшними действиями – это отсрочит эту помощь. Но не остановит", – сказал Шумер.

Автор: 

+66
Підтримую.
При теперешній нашій владі критично необхідно встановити зовнішній контроль за ресурсами, що надаються. А тиждень вже нічого не вирішить - буде більше залежати від швидкості логістики. Дивує той факт, що відразу в законопрект не включили таку статтю - всі перебувайть під впливом промов Зе?
Чого далеко ходити - всі ми (прикарпатці і не тільки) збираємо кошти на підтримку нашої 10-ки - славнозвісної 10ї гірсько-штурмової бригади "прикарпатські едельвейси". В хлопців розбили джипи, які були. Спочатку лісгосп подарував 20річний "Патрол", потім на зібрані кошти купили ще 4 - теж старенькі б/в і всі різні (на нові грошей не стало) - хлопцям вкрай потрібно на передку.
Українська діаспора із США: особисто привезли і передали шоломи, броніки, берці та ін.

А тим часом в Україну безпрецендентним потоком йде допомога - і спорядження і 50 джипів Шевроле Тахо новесеньких Дженерал Моторс особисто передали Мінінфраструктурі.

І виникає слушне запитання (як сказав Швець) - "где деньги, Зин?".
І питання в першу чергу стосується людини, яка відповідає за всю країну.
13.05.2022 01:01 Ответить
+44
Американцам надо скорее признать мордор государством-террористом, после чего все их лоббисты будут признаны пособниками террористов. Моментально все крысы по норам попрячутся!
13.05.2022 00:37 Ответить
+43
Єсли бы у нас, не было бы своих орбанов в Украине,то всё било б на много лучше.
13.05.2022 00:41 Ответить
Поспешность из-за громкого заголовка?

Он за создание комиссии, которая бы следила за их тратой.
Для нас конечно важно время, но для американских налогоплательщиков всё же приоритетнее чтобы их деньги не разворовывали украинские чинуши.
13.05.2022 01:48 Ответить
******** yest vezde
13.05.2022 02:04 Ответить
"Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США"
Are you serious? При ВВП США около 18 трлн долл , 40 млрд будут гибелью для экономики??( 40 млрд это пыль для экономики США, что то в пределах статистической погрешности и не более) Сразу видно чей заказ отрабатывает этот ''сенатор''
13.05.2022 02:20 Ответить
Нічиє він замовлення не відробляє. Він завжди був такий я і папаша його - сенатор.
13.05.2022 03:15 Ответить
Допомагаючи Україні, Америка зміцнює свій вплив у Європі і світі.
І зменшує вплив агресивної Росії - Ренд Пол проти цього ?
І він "нічого не відробляє" ?
13.05.2022 03:49 Ответить
Не треба так прімітивно мислити "Пол стверджував, що сума допомоги майже дорівнюватиме всьому військовому бюджету Росії і що США доведеться позичати гроші в Китаю, щоб відправити їх Україні. Він заявив, що зараз є внутрішні пріоритети, з якими інфляція досягла 40-річного максимуму, а бензин досяг 48-відсоткового максимуму з минулого року. «Я присягаю на захист національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США», - підсумував Пол."
13.05.2022 04:34 Ответить
Ви вимірюєте безпеку Америки ціною на бензин, чи військовою загрозою,
яку несе кремлівський рашизм ?
13.05.2022 09:04 Ответить
Ви навіть не розумієте про що іде мова, якщо вважаєте що ціна не бензин не має значення. Всі США на колесах, і витрати на бензин із сімейного бюджету- це відображення стану економіки. «Під Україну» сьогодні списується усі над витрати . Багато де звучить «Це. через те, що ми витрачаємо на Україну». І це не від пересічних американців, а від адміністрації та ЗМІ. З моменту приходу адміністрації Байдена до влади з боку Мексики ввійшло більш ніж 20 міліонів нелегалів, які одержують усі фінансові блага за рахунок платників податків. Байден перекрив користування власним газом, його купують за немалі гроші. Досі відригується результати shot down країни під ковід. Виділяються гроші на різні сумнівні проекти, бо гроші ******* навіть в США. І повторюю: все списується на Україну
13.05.2022 15:12 Ответить
Дорогой бензин - пусть пересядут на более экономичные машины, нехрен возить свои необъятные жопы на огромных пикапах, жрущих топливо как танки (особенно актуально для республиканских штатов). Если так актуальна стоимость бензина, то пусть сначала отучатся жить по принципу "покупаем вещи, которые не нужны за деньги, которых нет". 40Б для Украины - это в районе $300 с каждого налогоплательщика - а это в свою очередь меньше, чем среднестатистическая семья тратит на подписку на Netflix и мобильную связь в месяц. А этот мудак Ренд Пол таки действительно кацапская консерва, потому что если бы он действительно хотел добавить в законопроект механизм учета расхода средств, то мог бы это сделать либо на этапе разработки этого законопроекта, либо прописать это в поправке. О он же настаивает на изменении самого законопроекта сейчас, что займет гораздо больше времени и сорвет поставки оружия Украине.
16.05.2022 10:52 Ответить
Погуглите его фейс - сразу видно, что типичный "англосакс".
Путин - "русский". А этот - американский.
Это вам не Маккейн.
13.05.2022 02:39 Ответить
ЭТОТ СЕНАТОР БОЛЕН !!!
13.05.2022 03:03 Ответить
Rand Paul - старий і послідовний ізоляціоніст. Є певний прошарок таких типів що ніяк не допетрають що планета Земля за останні 80 років зменшилася у розмірах до 15 годин літаком або ж 1 годину ракетою з будь якої точки до будь якої точки. В них у голові все ще гасло "відсидимося за океанами."
13.05.2022 03:11 Ответить
Віддати Росії Україну і дозволити відновити колишній СРСР може лише
послідовний путініст, а не "ізоляціоніст".
13.05.2022 03:53 Ответить
Ваша позиція зрозуміло україноцентрична. Але в світі є багато не дуже освічених людей яким начхати на все крім власного гаманця.
13.05.2022 07:21 Ответить
І хронічний ідіот на додачу.
13.05.2022 12:02 Ответить
Та не будут они по штатам стрелять.
Они с сильными не связуютсяя
13.05.2022 10:16 Ответить
Шо за підар?
13.05.2022 03:20 Ответить
Пол не пророссийский, он всегда голосует против любой помощи любым странам и против всякого велфера внутри страны.
13.05.2022 04:02 Ответить
Он умеет деньги налогоплательщиков считать.
13.05.2022 04:28 Ответить
@Tetyana Vasylenko

Якщо міс (чи місіс) так переймається добробутом американських платників податків, то може вона тусується не на тому форумі?

Тут відписуються люди, для яких Украіна - батьківщина і на фоні тисяч смертей в Украіні, підняття ціни на бензин в Америці на якийсь долар за галон якось не тягне на трагедію і співчуття до позиціі людей типу Ренда Пола.

Ви зробили свій вибір, тож не плентайтесь тут і не заморочуйте людям голову. Мало нам промоскальськоі пропаганди, то ще протрампівську тут тягнуть. Трамп вже висловився відносно москальськоі агресіі практично, у іі перший день - похвалив путлера: молодець путлер!
Більше нічого нам про нього знати не потрібно.
Я вірю, що украінці переможуть у цій війні задовго до того, як Трамп отримає шанс знову балотуватись на президента.
13.05.2022 07:51 Ответить
Завдяки настільки коханому вами Байдену здали Крим в 2014. Чи ви не пам'ятаєте хто тоді рулив? Схоже ви не пам'ятаєте як під час Трампа втрати серед Українських військових різко зменшились? А із Байденом пішли вгору. Військова підтримка Украіни теж під час Трампа почалась, алеОбама- голуб миру. Скільки часу минуло з 24 лютого, а Байден все чухає потилицю, та тягне кота за хвіст. Хотів зупинити війну? Мав почати діяти зразу , бо кому як не «куратору» Украіни відомі деталі про іі ворога. Ви особисто знаєте відповідь- чого тягнув? Я маю тільки дві версії. #1. Путін, як справжній кдбіст має папочку на кожного, от і висунув умови обміну. Чому були присвячені іх настільки часті перемовини ? Ви бачили офіційний release? #2 Байдену від Украіни потрібні гарантії реабілітації синочки. А ще краще, якщо країна згине, а з нею згинуть і всі свідоцтва. PS. Величезна кількість американців живуть «це мене не стосується». Величезна кількість прокремлівські та про путінські. Ви маєте це знати, якщо читаєте коментарі на американських форумах. І коли ціна на бензин росте, то іх це дуже напружує. Особливо, коли від офіційних осіб лунає «бо ми витрачаємо на Україну»
13.05.2022 15:50 Ответить
Хаця б раз паслухалі Трампа

https://www.youtube.com/watch?v=KfVdIKaQzW8

Trump 2024
14.05.2022 03:38 Ответить
@Andrew Callum

Для республіканця зараз виступати проти допомоги Украіні - це йти проти «лініі партіі».
Бо допоки республіканці продовжують робити ставку на Трампа у виборах 2024 року, головним гаслом іхнього електорату буде «Make America Great Again!".

Ну а як же можна відновити велич Америки, якщо упускати можливість чужими руками подолати кривавого тирана, та ще й при цьому незле заробити? Американська мрія!😎🇺🇸

Тому я би не переймався Р. Полом. Його «образумлять».
13.05.2022 04:35 Ответить
Дать деньги кому?Он спасет еще 1000 украинских жизней,если будет знать,что они там ,где могут помочь,а не их *******..!!!!
13.05.2022 05:21 Ответить
Дуже «жовтий» заголовок, який не зовсі відповідає змісту.
13.05.2022 05:25 Ответить
Заголовок не соответствует содержанию.
13.05.2022 06:26 Ответить
А сексотам все нейметься ...Винен зе , а не мордор та ************* політики .
13.05.2022 06:28 Ответить
А на зрадників хіба провину не покладають?
Серйозно???
Згадуючи тебе, то ти спав на президента 2014-2019 навіть за неврожай цибулі. А тут прое. балі Херсон, але винний лише хутін, а не відсутність оборони.
13.05.2022 08:21 Ответить
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении 40 млрд. долларов на помощь Украине.

Чиновник настаивает на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

Теперь вопрос с голосованием в Сенате о выделении 40 млрд затянется до следующей недели.

UPD: Сам законопроект не будет заблокирован, сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди поддержали законопроект, однако выступили за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.
ТРУХА⚡️Украина
13.05.2022 08:21 Ответить
Твой ЗЕ на дорогах намолотил бабла вместо того, чтобы армией заниматься.
13.05.2022 09:52 Ответить
"Винен зе , а не мордор та ************* політики ."
І як давно ваша Зєлупа припинила бути ************* політиком? Лише два місяці тому? Коли смажений півень вже в дупу клював.
-"Я віжу мір в глазах путіна!" - два с половиною роки поспіль пихато булькотіла недорікувата Зєлупа. Себто, ваша Зєлупа бачила те, чого не існує a priori. От ідіот!
13.05.2022 11:09 Ответить
Нормальна поправка. Дуже багато розкрадається мерзотниками.
13.05.2022 07:33 Ответить
ренду полу теперь не позавидуешь... как и лобби, к которому он принадлежит... потому что сначала опустят лобби, а потом лобби сделает из пола козла отпущения... и все будет так тихо-тихо... но единство в принятии решения будет достигнуто...
13.05.2022 07:34 Ответить
Полный аудит и отчетность, иначе швах, нет 100% доверия власти, я за комиссию ЕС и США по контролю за помощью
13.05.2022 07:46 Ответить
Побачили задоволену мордяку агрохімії
13.05.2022 07:46 Ответить
Не знаю прорашистській він, чи ні, але раціональне зернятко в його промові є. Війна війною, а крадії при владі в нас нікуди не зникли. Зеленський хоча б одного одіозного прибрав біля себе? Ні... Більш того: не крадії, а ще й прорашистські агенти. А ви сенатора звинувачуєте...
13.05.2022 07:55 Ответить
Треба очорнювати респів - замовлення таке.
13.05.2022 08:00 Ответить
Справедливости ради, среди них ОЧЕНЬ много любителей ***** и кацапии. По крайней мере среди рядового плебса. С неожиданностью для себя обнаружил это после начала войны.
13.05.2022 08:15 Ответить
А серед демів ? Що скажете ?

Там про уран передавали, що Штати його до цих пір з рашки імпортують, хоча мають свій. А американські шахти належать тій же рашці.
13.05.2022 08:25 Ответить
Среди демов, по субъективным наблюдениям, гораздо больше поддержка Украины. Ну и по голосованиям в Конгрессе если смотреть, то выступающих против помощи Украине будет больше среди республиканцев.
14.05.2022 08:23 Ответить
Почитайте, например, коменты под этой статьей:

https://townhall.com/columnists/kennycody/2022/05/14/sen-pauls-opposition-echoes-conservative-opinion-n2607226
16.05.2022 10:39 Ответить
Ничего, пару пакетов Смерчей по домам этого самого "плэбса" (по домам, которые в пожизненном кредите кстати), а также территориальные претензии РФ на отдельные штаты с последующим созданием там "народных" республик, отрезвят рядовых американцев и проблемки с немножко дороговатым бензином им покажутся райским детским лепетом
13.05.2022 12:21 Ответить
Розумієте, респи зараз уже не ті... Для мене ідеал трушного респа - це покійний МакКейн. Після Трампа у респів розкол - проти Трампа виступили такі авторитетні консервативні члени партії, як Буш-молодший, Шварценегер, Ромні і тд. Вдова МакКейна по ТБ виступила із заявою проти Трампа і після цього його рідна Арізона проголосувала за демократа вперше за останні пів століття!

Такі, як Трамп чи Пол (якого регулярно цитують кацапські змі, до речі) - ніфіга не республіканці. Справжні республіканці - це консерватори за сімейні цінності та антиросійські політики, "яструби Пентагону", як казали при совку.

Трамп, який обіймається з манделями напівголими на конкурсі краси у мацкві -ні те і ні інше!
13.05.2022 09:29 Ответить
Пол вообще либертарианец. Только не нормальный, а деградировавший. Так что он реально не респ.
13.05.2022 12:44 Ответить
Шварцнэгер - аўтарытэтны рэспубліканец? 😆 Адсыпце мне той субстанцыі, якую вы паліце. Калі ў вас такія веды аб унутраных палітычных працэсах ЗША, то лепш пачытаць і пацікавіцца, а не ляпіць лухту.
14.05.2022 03:18 Ответить
А хто назвав його проросійським політиком? Єрмак, Арестович чи Арахамія? Бо у них ********** в долонях починається, коли вони чують про такі гроші.
13.05.2022 08:01 Ответить
Мудак, ****. Хотел внести коррективы в законопроект - мог это сделать через представителей своей партии на этапе рассмотрения в Палате и не тормозить весь процесс сейчас.
13.05.2022 08:13 Ответить
Тобто Байден все підписав, Конгрес все проголосував, а тепер якийсь один завербований Рашкою представник Сенат може все це заблокувати!?
"Вєліколєпно" - скажуть у Кремлю.
13.05.2022 08:21 Ответить
Голосування може відбутися в понеділок.
Якщо не пройде - буде використано передбачену процедуру.

Він попросив прийняти його поправку про призначення інспектора перед голосуванням щодо допомоги Україні.

Це не було зроблено.
13.05.2022 08:33 Ответить
В том-то и дело, что не поправку попросил принять, а изменить законопроект - а это гораздо более долгая процедура, чем добавление поправки и ставит под угрозу срыва поставок оружия Украине. Этот типок - чистейшая кацапская консерва.
16.05.2022 10:57 Ответить
"Чудово" - скажуть упороті трампісти-путіністи.
13.05.2022 10:33 Ответить
"Ми не можемо рятувати Україну, прирікаючи на загибель економіку США", - пів Ренда

то виявляється сша така ж 1-а економіка світу, як москалі 2-а армія світу, якщо якихось 40 млрд. баксів здатні вбити їх економіку!!!11

буду знати.
13.05.2022 08:26 Ответить
1 триллион для Афганистана куда важнее ))
13.05.2022 08:35 Ответить
Те кто говорит что он не русская марионетка, а просто следит за налогами. Ренд Пол в феврале говорил, что Россия напала на Украину потому что это её законная территория. Так что это всего лишь повод - также как рассуждения об украинских нацистах или прочем. Он реально русская марионетка.
13.05.2022 08:35 Ответить
Ви плутаєте висловлювання батька та сина https://www.theguardian.com/world/2014/mar/15/ron-paul-crimea-russia-sanctions-act-of-war
13.05.2022 20:57 Ответить
Может быть, ликвидировать самого Пола , Ален Далес, умел бороться, большевиками , и нацистами . Пола может совесть замучать и он застрелится . Надо проверить его счета
13.05.2022 08:43 Ответить
Вообще в Америке куча продажного и лживого говна. И с права, и с лева. Так что делить на демов-респов здесь нельзя. Просто люди продадут за деньги кого угодно, вот и всё.
13.05.2022 08:44 Ответить
И Путин это знает оттого он и верит, что ему удастся заблокировать в итоге помощь Украине. Удалось же ему ранее.
13.05.2022 08:45 Ответить
13.05.2022 08:58 Ответить
А контроль необхідний. Причому, за кожним центом, інакше вся допомога осяде в офшорах бені та його плісняво-квартальної шобли. Сподіваюсь, що американці проконтролюють витрати якось інакше.
13.05.2022 09:14 Ответить
блін, херово дуже, херово якщо той інспектор тільки для США - бо тут приблизно с третиною тої допомоги можна розпрощатись буде через корупцію....тільки через переміщення по Зх. Україні і Львову не стане десь четвертої частини....
13.05.2022 12:09 Ответить
Необходим. Только кто этому гребанному полу мешал прописать механизмы этого контроля в процессе разработки законопроетка, а не на этапе голосования в Сенате?
16.05.2022 11:00 Ответить
Венгрия тоже можете заблокировать в июне вступление Украины в ЕС...
Это демократиЯ...а не ГУЛАГ Сралина...
13.05.2022 09:31 Ответить
"Пол добивается назначения специального генерального инспектора по надзору за тем, как тратится военная помощь Украине. Члены обеих партий в целом согласны с этой идеей, но внесение изменений в законопроект на нынешнем этапе потребует определенного времени и замедлит оказание помощи."

А если бы кое-кто не 3.14 бюджетные бабки сам... не имел бы офшоров... не покрывал международных финансовых преступников . открыл бы работу САП (как письменно обещал Байдену) - то Рэнду Полу и в голову бы такая идея не пришла..а - тем более - не была б поддержана обеими партиями.

Но уже понятный стиль нашего кое-кого: нахитрожопить двусмыленно и скользко...а потом обижаться на всех , кто на эти "маленькие хитрости" не повёлся...

Ведь фактически этим поступком Сенат США сказал "Украине поможем, но власть там жуликоватая"

13.05.2022 09:39 Ответить
Нет. Этим поступком Пол доказал что оно продажное говно.
13.05.2022 10:14 Ответить
давай по пунктам...что я написал чего на самом деле не было ? Иначе говно - это ты. Причём - зелёное.
13.05.2022 11:54 Ответить
Ренд Пол изоляционист. Его политика простая. США не должно тратить деньги на иноземные авантюры. А если придется тратить, то надо всё контролировать. Так что речь не про Украину, а про то чтобы кровные американские денюжки не тратили на милитаризм. И так это и воспринимается в США, если ты почитаешь их комментарии.
13.05.2022 12:36 Ответить
Иначе говоря, причины внутренние, а не внешние. Американский изоляционизм как политику продвигают как раз Россияне, чтобы легче было захватывать мир.
13.05.2022 12:37 Ответить
Давай без абстракций и геополитики.
Когда у тебя просит - пусть друг - большую сумму, ты спрашиваешь чем отдавать будешь? или тебе не интересно ? А если ты знаешь, что он кому-то не вернул? Что он расписки не выполняет (написал Байдену что введёт САП - не ввёл) -то то ты ему скажешь "ставь машину под залог" и это будет логично никто тебя за это упрекнуть не может... ... Так что ясно, что хоть гео..хоть херо..политика... хоть частный заём -репутация заёмщика имеет влияние на условия займа...
А чтоб ни у кого не было смонений в репутации заёмщика - вот вам https://www.youtube.com/watch?v=qGtWSQliTLA
13.05.2022 14:16 Ответить
Давай. Внесение изменений в законопроект требует много времени и ставит под срыв поставки оружия. Альтернативными вариантами для пола было внести свои коррективы на этапе разработки законопроекта или же вынести свои предложения в поправку. И тот и другой вариант решили бы якобы беспокоящий его вопрос при этом не ставя под угрозу поставки оружия. Он выбрал вариант переписывания законопроекта, чтобы насрать Украине. Вот почему он чистейшая кацапская консерва.
16.05.2022 11:05 Ответить
відрубати йому голову
13.05.2022 09:57 Ответить
"Половой" сенатор!
13.05.2022 10:01 Ответить
Проросійський політик Ренд Пол у Сенаті США заблокував швидке ухвалення допомоги Україні на $40 мільярдів? Так в заголовку...

Однак... Укранська т.зв. еліта, урядовці і депутати всіх рівнів прийшли до влади задля власного збагачення...

І ось яка нагода збагачення - $40 мільярдів допомоги від США

Тому Ренд Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за тим, як витрачається військова допомога Україні.

І члени обох партій загалом згодні з цією ідеєю...

В чому проросійська політика того Ренд Пола в даному конкретному випадку?

$40 мільярдів допомоги від США і без всякого зовнішнього контролю!?

Можна прогнозувати, що в очікуванні $40 мільярдів допомоги від США всі депутати ВР перейдуть в партію "Слуги народу"...
13.05.2022 10:50 Ответить
Основной принцип демократии -меньшинство подчиняется
большинству .

Как же так получается ,что в ЕС входят 28 государств
а ОДНА Венгрия блокирует ряд решений в пользу Украины .

Почему ОДИН сенатор блокирует законопроект ?

Почему мировая система безопасности позволяет ОДНОЙ
стране и ОДНОМУ негодяю -её правителю держать в страхе
все страны мира ?
13.05.2022 10:58 Ответить
Потому что оно макака с кучей дотопных ядерных бомб в подвале. М никому не хочется проверять на себе, работает ли этот хлам или нет.
13.05.2022 11:18 Ответить
Я глазам не верю, никак не ожидал здесь увидеть сторонников многополярного мира.
13.05.2022 11:33 Ответить
Доведеться перевірити, бо подібна позиція якраз і призвела до того, що кацапська "еліта" вирішила, що всі їй мають коритися лише через факт наявності у них ядерної зброї. Тобто "робіть, що ми кажемо, а то ракетами довбанемо".
Що, власне, зараз і відбувається в Україні (поки що, на щастя, не ядерними, але касетними уже луплять дай боже, і стратегічні бомбардувальники над Маріуполем літають), яка першою сказала "ну то спробуйте". Були шанси це чудовисько не ростити і роззброїти, але, знов-таки, вами окреслена риторика не дозволила Заходу вчасно зробити потрібні дії та уникнути катастрофи. Тепер залишається лише робити те, що мусимо, і довідатися, як далеко кацапи здатні зайти в своїй дегенератській ненависті до світу.
13.05.2022 12:20 Ответить
Вірую, що найвеличніший політик ********** це Зеленський і Єрмак - пророк його.
13.05.2022 11:47 Ответить
Не знаю насколько он "пророzzийский, но он прав... если бы Украину не розкрадали последние 25 лет, то была бы сейчас
и мощная армия, и достойный военпром, и много другого, чего сейчас нет... контроль нужен железный...
13.05.2022 11:56 Ответить
Ну он мастер конечно констатации очевидного. Хорошо хоть не стал доказывать гипотезу о том, что трава зеленая.
16.05.2022 11:08 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/rossijskie-konservy-sryvayut-maski/ Российские консервы срывают маски *
Я как-то писал про этого завербованного Россией сенатора (Рэнд Пол) в связи с его перепалкой в Сенате с Блинкиным.
Так вот, вчера Россия его активировала снова. Рэнд Пол и еще один сенатор Джон Кеннеди от Луизианы формально поддержали проект о выделении Украине 40 млрд долл, который недавно приняла Палата представителей, но выступили за введение специального инспектора по контролю за распределением средств. В итоге, Сенат США будет вновь рассматривать документ на следующей неделе.
Именно для этого случая я недавно писал, что денег на оружие (для того, чтобы оно шло ежедневно и бесперебойно) достаточно до конца мая и до конца мая можно не беспокоиться и тем более - не паниковать. Это не приятно, но не фатально и законопроект в итоге Сенат пройдет.
Заодно также отмечу, что трамповская часть республиканской партии (а она большая) всё более открыто выступает против Украины и в поддержку России. Дети Трампа и другие сегодня активно продвигают это на ТВ и в СМИ.

https://www.ponomaroleg.com/ Олег Пономарь
13.05.2022 12:32 Ответить
Подробиці про те що пропонує Ред Пол тут https://www.google.com/amp/s/www.radiosvoboda.org/amp/news-ssha-senator-dopomoha-ukraini/31847462.html
13.05.2022 13:23 Ответить
