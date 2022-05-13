Пророссийский политик Рэнд Пол в Сенате США заблокировал быстрое принятие помощи Украине на $40 миллиардов
В США сенатор Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта о помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
Перед этим лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл, демонстрируя редкое единство, призвали как можно быстрее принять этот документ.
Для преодоления возражения Пола может понадобиться несколько дней, но в конце концов в принятии законопроекта о дополнительных расходах никто не сомневается.
Пол добивается назначения специального генерального инспектора по надзору за тем, как тратится военная помощь Украине. Члены обеих партий в целом согласны с этой идеей, но внесение изменений в законопроект на нынешнем этапе потребует определенного времени и замедлит оказание помощи.
"Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику США", – заявил Пол, считающийся пророссийским политиком.
"Все, чего он достигнет своими сегодняшними действиями – это отсрочит эту помощь. Но не остановит", – сказал Шумер.
Он за создание комиссии, которая бы следила за их тратой.
Для нас конечно важно время, но для американских налогоплательщиков всё же приоритетнее чтобы их деньги не разворовывали украинские чинуши.
Are you serious? При ВВП США около 18 трлн долл , 40 млрд будут гибелью для экономики??( 40 млрд это пыль для экономики США, что то в пределах статистической погрешности и не более) Сразу видно чей заказ отрабатывает этот ''сенатор''
І зменшує вплив агресивної Росії - Ренд Пол проти цього ?
І він "нічого не відробляє" ?
яку несе кремлівський рашизм ?
Путин - "русский". А этот - американский.
Это вам не Маккейн.
послідовний путініст, а не "ізоляціоніст".
Они с сильными не связуютсяя
Якщо міс (чи місіс) так переймається добробутом американських платників податків, то може вона тусується не на тому форумі?
Тут відписуються люди, для яких Украіна - батьківщина і на фоні тисяч смертей в Украіні, підняття ціни на бензин в Америці на якийсь долар за галон якось не тягне на трагедію і співчуття до позиціі людей типу Ренда Пола.
Ви зробили свій вибір, тож не плентайтесь тут і не заморочуйте людям голову. Мало нам промоскальськоі пропаганди, то ще протрампівську тут тягнуть. Трамп вже висловився відносно москальськоі агресіі практично, у іі перший день - похвалив путлера: молодець путлер!
Більше нічого нам про нього знати не потрібно.
Я вірю, що украінці переможуть у цій війні задовго до того, як Трамп отримає шанс знову балотуватись на президента.
Для республіканця зараз виступати проти допомоги Украіні - це йти проти «лініі партіі».
Бо допоки республіканці продовжують робити ставку на Трампа у виборах 2024 року, головним гаслом іхнього електорату буде «Make America Great Again!".
Ну а як же можна відновити велич Америки, якщо упускати можливість чужими руками подолати кривавого тирана, та ще й при цьому незле заробити? Американська мрія!😎🇺🇸
Тому я би не переймався Р. Полом. Його «образумлять».
Серйозно???
Згадуючи тебе, то ти спав на президента 2014-2019 навіть за неврожай цибулі. А тут прое. балі Херсон, але винний лише хутін, а не відсутність оборони.
Чиновник настаивает на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.
Теперь вопрос с голосованием в Сенате о выделении 40 млрд затянется до следующей недели.
UPD: Сам законопроект не будет заблокирован, сенаторы Рэнд Пол и Джон Кеннеди поддержали законопроект, однако выступили за введение специального генерального инспектора для контроля за расходами во избежание мошенничества.
І як давно ваша Зєлупа припинила бути ************* політиком? Лише два місяці тому? Коли смажений півень вже в дупу клював.
-"Я віжу мір в глазах путіна!" - два с половиною роки поспіль пихато булькотіла недорікувата Зєлупа. Себто, ваша Зєлупа бачила те, чого не існує a priori. От ідіот!
Там про уран передавали, що Штати його до цих пір з рашки імпортують, хоча мають свій. А американські шахти належать тій же рашці.
Такі, як Трамп чи Пол (якого регулярно цитують кацапські змі, до речі) - ніфіга не республіканці. Справжні республіканці - це консерватори за сімейні цінності та антиросійські політики, "яструби Пентагону", як казали при совку.
Трамп, який обіймається з манделями напівголими на конкурсі краси у мацкві -ні те і ні інше!
"Вєліколєпно" - скажуть у Кремлю.
Якщо не пройде - буде використано передбачену процедуру.
Він попросив прийняти його поправку про призначення інспектора перед голосуванням щодо допомоги Україні.
Це не було зроблено.
то виявляється сша така ж 1-а економіка світу, як москалі 2-а армія світу, якщо якихось 40 млрд. баксів здатні вбити їх економіку!!!11
буду знати.
Это демократиЯ...а не ГУЛАГ Сралина...
А если бы кое-кто не 3.14 бюджетные бабки сам... не имел бы офшоров... не покрывал международных финансовых преступников . открыл бы работу САП (как письменно обещал Байдену) - то Рэнду Полу и в голову бы такая идея не пришла..а - тем более - не была б поддержана обеими партиями.
Но уже понятный стиль нашего кое-кого: нахитрожопить двусмыленно и скользко...а потом обижаться на всех , кто на эти "маленькие хитрости" не повёлся...
Ведь фактически этим поступком Сенат США сказал "Украине поможем, но власть там жуликоватая"
Когда у тебя просит - пусть друг - большую сумму, ты спрашиваешь чем отдавать будешь? или тебе не интересно ? А если ты знаешь, что он кому-то не вернул? Что он расписки не выполняет (написал Байдену что введёт САП - не ввёл) -то то ты ему скажешь "ставь машину под залог" и это будет логично никто тебя за это упрекнуть не может... ... Так что ясно, что хоть гео..хоть херо..политика... хоть частный заём -репутация заёмщика имеет влияние на условия займа...
Однак... Укранська т.зв. еліта, урядовці і депутати всіх рівнів прийшли до влади задля власного збагачення...
І ось яка нагода збагачення - $40 мільярдів допомоги від США
Тому Ренд Пол домагається призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за тим, як витрачається військова допомога Україні.
І члени обох партій загалом згодні з цією ідеєю...
В чому проросійська політика того Ренд Пола в даному конкретному випадку?
$40 мільярдів допомоги від США і без всякого зовнішнього контролю!?
Можна прогнозувати, що в очікуванні $40 мільярдів допомоги від США всі депутати ВР перейдуть в партію "Слуги народу"...
большинству .
Как же так получается ,что в ЕС входят 28 государств
а ОДНА Венгрия блокирует ряд решений в пользу Украины .
Почему ОДИН сенатор блокирует законопроект ?
Почему мировая система безопасности позволяет ОДНОЙ
стране и ОДНОМУ негодяю -её правителю держать в страхе
все страны мира ?
Що, власне, зараз і відбувається в Україні (поки що, на щастя, не ядерними, але касетними уже луплять дай боже, і стратегічні бомбардувальники над Маріуполем літають), яка першою сказала "ну то спробуйте". Були шанси це чудовисько не ростити і роззброїти, але, знов-таки, вами окреслена риторика не дозволила Заходу вчасно зробити потрібні дії та уникнути катастрофи. Тепер залишається лише робити те, що мусимо, і довідатися, як далеко кацапи здатні зайти в своїй дегенератській ненависті до світу.
и мощная армия, и достойный военпром, и много другого, чего сейчас нет... контроль нужен железный...
Я как-то писал про этого завербованного Россией сенатора (Рэнд Пол) в связи с его перепалкой в Сенате с Блинкиным.
Так вот, вчера Россия его активировала снова. Рэнд Пол и еще один сенатор Джон Кеннеди от Луизианы формально поддержали проект о выделении Украине 40 млрд долл, который недавно приняла Палата представителей, но выступили за введение специального инспектора по контролю за распределением средств. В итоге, Сенат США будет вновь рассматривать документ на следующей неделе.
Именно для этого случая я недавно писал, что денег на оружие (для того, чтобы оно шло ежедневно и бесперебойно) достаточно до конца мая и до конца мая можно не беспокоиться и тем более - не паниковать. Это не приятно, но не фатально и законопроект в итоге Сенат пройдет.
Заодно также отмечу, что трамповская часть республиканской партии (а она большая) всё более открыто выступает против Украины и в поддержку России. Дети Трампа и другие сегодня активно продвигают это на ТВ и в СМИ.
https://www.ponomaroleg.com/ Олег Пономарь