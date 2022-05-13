Пророссийский политик Рэнд Пол в Сенате США заблокировал быстрое принятие помощи Украине на $40 миллиардов

В США сенатор Рэнд Пол заблокировал принятие законопроекта о помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Перед этим лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер и лидер республиканцев Митч Макконнелл, демонстрируя редкое единство, призвали как можно быстрее принять этот документ.

Для преодоления возражения Пола может понадобиться несколько дней, но в конце концов в принятии законопроекта о дополнительных расходах никто не сомневается.

Пол добивается назначения специального генерального инспектора по надзору за тем, как тратится военная помощь Украине. Члены обеих партий в целом согласны с этой идеей, но внесение изменений в законопроект на нынешнем этапе потребует определенного времени и замедлит оказание помощи.

"Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику США", – заявил Пол, считающийся пророссийским политиком.

"Все, чего он достигнет своими сегодняшними действиями – это отсрочит эту помощь. Но не остановит", – сказал Шумер.