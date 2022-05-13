На Запорожском направлении враг пытается вести штурмовые действия по улучшению своего положения, - ОВА
Запорожская областная военная администрация обнародовала оперативную информацию в области на вечер 12 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке администрации.
В сообщении отмечается: "На Запорожском направлении враг пытается вести штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Российская армия продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области, проводит воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Россияне наращивают свои мощности: по информации местных жителей через Мариновку неподалеку от приморска в сторону Инзовки прошло более 6 тентованных "Уралов" оккупантов".
В ОВА отметили: "При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту обстрела 11 мая поселка Камышеваха. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым кварталам населенного пункта. В результате вражеского обстрела погибли 50-летний мужчина повреждено более 50 частных домов.
12 мая около 9 утра военнослужащие российских вооруженных сил обстреляли из "Градов" Гуляйполе Запорожской области. Отметим, что атаки россиян на город и мирных жителей являются систематическими и регулярными - бьют по многоэтажкам и частному сектору, наносят повреждения объектам инфраструктуры.
Около 10 утра 12 мая россияне нанесли ракетный удар и по Запорожью. Крылатая ракета прилетела в заповедную часть острова Хортица. Пожар удалось потушить. Жертв и пострадавших нет.
В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт и задержали его исполнителя - жителя Днепра 1966 года рождения.
Он спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города. Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал
его под костыль. Чтобы "запутать следы", мужчина за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. СБУ задержала его в "подпольном" доме, взрывчатку обезвредили. Продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления"
С этим, мне, уважаемые читатели... спорить сложно. Вполне возможно так и будет. Но пока, командование этой группировки, демонстрируя выдающиеся оперативные навыки, организовало ОДНОВРЕМЕННОЕ наступление на своих ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ флангах.
Честно говоря, я знаю, что их сподвигло так поступить. Может какой-нибудь недвусмысленный пркиаз высшего руководства, возможно стремление решить сразу и здесь все важные задачи... вообщем, не знаю я... Но то, что у них вышло... выглядело, скажем так, не совсем комильфо... С исходных позиций южнее дороги Васильевка - Орехов одна ударная группа попыталась атаковать позиции ВСУ в районе Щербаков и Новоандреевки... надо понимать, что бы прорваться западнее Орехова, взять под контроль дорогу на Васильевку. По сути, перерезать рокаду... А другая группа на совершенно другом, противоположном фланге, попыталась прорваться между Полтавкой и Малиновкой на Гуляйполе. Обе попытки закончились неудачно, не в последнюю очередь из-за нескольких "расслабляющих" артиллерийских ударов ВСУ по силам и средствам противника, которые он пытался перекидывать на участки наступления со стороны городка Пологи...
Но я бы не сбрасывал всё же со счетов эту группировку. Дело в том что командование войск противника вполне отдаёт себе отчёт в том, что даже если она никуда не продвинется, от её устойчивости напрямую зависит устойчивость "сухопутного коридора" между временно оккупированнысм Крымом и Донецкой областью... Именно потому, во вторых эшелонах Запорожской группировки сосредоточены достаточно значительные силы - в районе Токмак, Васильевка, Камьянка. Более того, предвидя возможность украинского наступления в этой операционной зоне противник стянул сюда значительные силы артиллерии (как ствольной, так и реактивной), а так же войсковой ПВО (включая ЗРС С-300).
отаке угрупування?
ось приклад: вермахт, 2-га світова:
1 піхотна (!) дивізія вермахту = 16 тис особового складу
1 танковий полк вермахту = до 100 танків
якщо вірити Манштейну, вермахт мав пропорцію до крацної армії: 1 : 7
і при цьому їбав її (крацну армію) в усі дірки
**********
отже руzкіє нащадки крацної армії не могли б протистояти на півдні України (сьогодні 13 травня 2022 року) бодай 1/4 піхотної дивізії та 1/7 танкового полку вермахту
але те є вермахт
Под видом пользователей с украинским гражданством тыкают в местные паблики набор сообщений о "взятии русскими войсками" (так и пишут, почему-то отнюдь не российскими... такая вот интересная подробность, думаю - рассчитывают именно на "сигнальность" национального фактора) населённых пунктов, за которые ЕЩЁ идут бои... или которые чётко находятся под контролем ВСУ, но впритык или вблизи линии фронта...
Народ, ессесно, начинает опровергать...
и в порыве эмоций, начинает приводить аргументы уровня - "да я живу там-то и там-то", "да мне лично всё видно и слышно", иногда даже наши военные, стремясь разоблачить провокатора, невольно выдают достаточно ценную для врага, оперирующего в этом районе, информацию...
Честно сказать, это один из нечастых примеров...
грамотной ИпСО противника на оперативно-тактическом уровне... чаще они гонят откровенную пургу про "бавовну", "борошно" и всякую "сечу"...
А стосовно " ударного угрупування орків в "степах України" - це все те, що проїхало через Чонгар і веде зараз, згідно доктрині рузге - активную оборону, осуществляют сковивающие действия, разведку боєм .... тобто все те, що призводить до неоправданних втрат військ. Але на вірування симпатиків рузге в ОПі це має колосальний вплив.