На Запорожском направлении враг пытается вести штурмовые действия по улучшению своего положения, - ОВА

Запорожская областная военная администрация обнародовала оперативную информацию в области на вечер 12 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке администрации.

В сообщении отмечается: "На Запорожском направлении враг пытается вести штурмовые действия, чтобы улучшить свое тактическое положение. Российская армия продолжает наносить авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Запорожской области, проводит воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Россияне наращивают свои мощности: по информации местных жителей через Мариновку неподалеку от приморска в сторону Инзовки прошло более 6 тентованных "Уралов" оккупантов".

В ОВА отметили: "При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту обстрела 11 мая поселка Камышеваха. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по жилым кварталам населенного пункта. В результате вражеского обстрела погибли 50-летний мужчина повреждено более 50 частных домов.

12 мая около 9 утра военнослужащие российских вооруженных сил обстреляли из "Градов" Гуляйполе Запорожской области. Отметим, что атаки россиян на город и мирных жителей являются систематическими и регулярными - бьют по многоэтажкам и частному сектору, наносят повреждения объектам инфраструктуры.

Около 10 утра 12 мая россияне нанесли ракетный удар и по Запорожью. Крылатая ракета прилетела в заповедную часть острова Хортица. Пожар удалось потушить. Жертв и пострадавших нет.

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили теракт и задержали его исполнителя - жителя Днепра 1966 года рождения.

Он спланировал преступление на объекте массового скопления людей в центре города. Взрывное устройство изготовил сам и замаскировал

его под костыль. Чтобы "запутать следы", мужчина за два дня до запланированной даты теракта прибыл в Запорожье из западного региона. СБУ задержала его в "подпольном" доме, взрывчатку обезвредили. Продолжаются следственно-оперативные действия, задержанный дает показания, отрабатывается версия причастности российских спецслужб к подготовке преступления"