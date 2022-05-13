РУС
Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК "Север". ФОТО

Сегодня ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Север".

Так, в 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по пограничному населенному пункту Очкино в Сумской области.

"Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК Север 01
Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК Север 02
Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК Север 03
Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК Север 04
Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК Север 05

Смотрите также: Сегодня утром оккупанты с территории РФ обстреляли из артиллерии Сумщину. ФОТОрепортаж

Топ комментарии
О системных обстрелах Черниговской и Сумской обл. без ответа с нашей стороны, нам сообщают чтобы вся страна себя терпилами чувствовала?
13.05.2022 08:50 Ответить
А пульнути за паребрік у відповідь нє?
13.05.2022 08:49 Ответить
Судя по коментам, не одну меня эта ситуация напрягает (мягко говоря).

Такое чувство что мы опять режим жертвы включили, которая не может в ответ по морде дать.

Сейчас не 2014-2015 годы, слова.. - Не давать ответку, а то будет хуже (пуйло нападёт). - уже не имеют никакого смысла.

Ладно мы (все области) получаем то искандер, то какую то другую крылатую хрень. Но по Черниговской и Сумской области лупят чуть ли не с миномётов, или градины какой то.

Где реально ответка??!!!! Подогнать один град, и шарахнуть по ним. Что бы заткнулись.

Или что? Бункерная моль нам войну объявит?? Ой. Уже.
13.05.2022 09:05 Ответить
А пульнути за паребрік у відповідь нє?
13.05.2022 08:49 Ответить
один багаторазовий уклоніст казав. треба просто перестать стрелять...
13.05.2022 12:50 Ответить
Ого,какой стратегический объект уничтожен. Дебилы,блеать.
13.05.2022 08:49 Ответить
О системных обстрелах Черниговской и Сумской обл. без ответа с нашей стороны, нам сообщают чтобы вся страна себя терпилами чувствовала?
13.05.2022 08:50 Ответить
Х*йловцы всеми способами пытаются отвлечь наших военных от мест главных битв в эти дни.
Не помагайте свинособакам, всему своё время.
13.05.2022 09:18 Ответить
Именно. Не надо как идиоты рассредотачивать за каждый квадратный метр границы войска. Пускай заходят где хотят, но заходят по минам и баррикадам, пускай прорываются на 10км без единого выстрела, но потратив время на ловушки, - на здоровье. Затем из леса с двух сторон попадают в окружение, а мобильная группа добивает их в лоб. Надо убивать кацапов и уничтожать технику, а не отгонять страшным видом тысячи воинов у границы непонятно где вместо ротации подразделений на настоящем фронте в ОРДЛО.
13.05.2022 09:57 Ответить
статистику ведете? такий собі мазохізм а ответка?все рівно орки кажуть що ви їх деревні обстрелюєте
13.05.2022 08:55 Ответить
не знаю, чо рф ещё не во Львове...
13.05.2022 08:57 Ответить
Уже, вроде, и химмарсы есть. Неужели нельзя пульнуть в ответ?
13.05.2022 08:59 Ответить
Добре що допомога надходить,проблема в тому що кремлівські гниди в Україні на держпосадах лишаються!!!!)))
13.05.2022 09:05 Ответить
Головне не стріляти,бо Путін нападе!!!!)))
13.05.2022 08:59 Ответить
Це не провокація,це терор проти українців!!!!)))
13.05.2022 09:02 Ответить
Судя по коментам, не одну меня эта ситуация напрягает (мягко говоря).

Такое чувство что мы опять режим жертвы включили, которая не может в ответ по морде дать.

Сейчас не 2014-2015 годы, слова.. - Не давать ответку, а то будет хуже (пуйло нападёт). - уже не имеют никакого смысла.

Ладно мы (все области) получаем то искандер, то какую то другую крылатую хрень. Но по Черниговской и Сумской области лупят чуть ли не с миномётов, или градины какой то.

Где реально ответка??!!!! Подогнать один град, и шарахнуть по ним. Что бы заткнулись.

Или что? Бункерная моль нам войну объявит?? Ой. Уже.
13.05.2022 09:05 Ответить
парни все решения по ударам по рашке принимает трус зеленский - если он боится давать ответки значит он не ценит жизни украинцев - иначе не возможно понять почему он позволяет безнаказанно убивать наших
13.05.2022 09:52 Ответить
Он просто наживается на войне.
13.05.2022 17:24 Ответить
А у відповідь пальнути слабо?Єрмак не дає дозволу?Звичайно,для чого засмучувати Путлера,адже ще не втрачений шанс заглянути йому в очко і побачити там мир
13.05.2022 11:05 Ответить
Нас знищують фізично і морально , а ми нічого не можемо вдіяти ?

Я нічого не розумію !
13.05.2022 11:30 Ответить
Ничего, скоро приедут печеньки от союзников, прилетит к ним ответочка.
13.05.2022 12:05 Ответить
Все це вчергове доводить,що кацапи не люди,а скажені тварюки,яких потрібно знищувати без жалю. Але не з нашим гівнокомандуючим,який і в армії не служив...
13.05.2022 15:31 Ответить
Є така тенденція чим далі війна тим більше якихось не зрозумілих речей коїться.
13.05.2022 17:29 Ответить
 
 