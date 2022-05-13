Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК "Север". ФОТО
Сегодня ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Север".
Так, в 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по пограничному населенному пункту Очкино в Сумской области.
"Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Не помагайте свинособакам, всему своё время.
Такое чувство что мы опять режим жертвы включили, которая не может в ответ по морде дать.
Сейчас не 2014-2015 годы, слова.. - Не давать ответку, а то будет хуже (пуйло нападёт). - уже не имеют никакого смысла.
Ладно мы (все области) получаем то искандер, то какую то другую крылатую хрень. Но по Черниговской и Сумской области лупят чуть ли не с миномётов, или градины какой то.
Где реально ответка??!!!! Подогнать один град, и шарахнуть по ним. Что бы заткнулись.
Или что? Бункерная моль нам войну объявит?? Ой. Уже.
трусзеленский - если он боится давать ответки значит он не ценит жизни украинцев - иначе не возможно понять почему он позволяет безнаказанно убивать наших
Я нічого не розумію !