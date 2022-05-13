Войска РФ нанесли два ракетных удара по пограничному населенному пункту на Сумщине, - ОК "Север". ФОТО

Сегодня ночью оккупанты дважды ударили ракетами по Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Север".

Так, в 00:05 враг с территории Российской Федерации нанес два ракетных удара по пограничному населенному пункту Очкино в Сумской области.

"Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.











