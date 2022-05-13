Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться вовнутрь "Азовстали", - Андрющенко. ФОТО

Оккупанты под прикрытием обстрелов продолжают штурм завода "Азовсталь".

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. "Азовсталь". Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться вовнутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится все сложнее", - отметил он.





