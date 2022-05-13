РУС
Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться вовнутрь "Азовстали", - Андрющенко. ФОТО

Оккупанты под прикрытием обстрелов продолжают штурм завода "Азовсталь".

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. "Азовсталь". Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться вовнутрь завода. Практически в прямом эфире. Ситуация изо дня в день становится все сложнее", - отметил он.

Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться вовнутрь Азовстали, - Андрющенко 01
Оккупанты под прикрытием обстрелов пытаются по земле прорваться вовнутрь Азовстали, - Андрющенко 02

Смотрите также: "Делаем невозможное": Бойцы "Азова" продолжают выбивать оккупантов с позиций на "Азовстали". ВИДЕО

Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·
10 год
онуфрій своєю заявою, що ПЦУ стала одним з приводів різанини та згвалтувань в Бучі став на один щабель з кирилом. В будь-якій країні вже б заборонили цю загрозу національній безпеці, але ж блд не на часі, розколе суспільство. Що це за суспільство, яке підтримує попів ФСБ
13.05.2022 09:33
+21
Дно скажете?

Так дно. От тільки у цієї «української» церкви під час всіх синодів висів портрет путінського «патріарха» гундяєва. Нічого собі деталь?

Але це не просто деталь. Це реально відповідь хто це такі.

Так звана «УПЦ МП» є прямим підрозділом окупантської «церкви», а отже окупантів.

Єдиний вихід - МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНА НАЗАВЖДИ!

Цього осередку путінського «русского міра» не має бути в жодному місті чи селі.
13.05.2022 09:59
Тварюки.
13.05.2022 08:54
Саранча кацапская.
13.05.2022 08:55
Так писали вчора, що Азов вибиває з зайнятих позицій. Лягала спати з надією, проснулась з тривогою. Тримайтесь і бережіть себе
13.05.2022 08:56
з надеждой на что? Что Азов освободит Мариуполь?
13.05.2022 09:17
У всiй Украiнi в серцi Героi Азовсталi...Спаси та збережи, Святий Боже,
наших захистникiв...🙏🙏🙏
13.05.2022 12:42
Увага!
Фестиваль "Faine Misto" відкрив збір коштів на потреби Окремого Загону Спеціального Призначення «https://azov.org.ua/donate/ Азов », який сьогодні базується в Маріуполі та найгарячіших точках країни.

формацію про потреби для військових ОЗСП «https://azov.org.ua/donate/ Азов » на передовій ми отримуємо безпосереднього з логістичного штабу ОЗСП "https://azov.org.ua/donate/ Азов " і всі зібрані кошти підуть лише на отримані запити від нього. - https://fainemisto.com.ua/donate
13.05.2022 18:34
Вчора (05.05) був невеличкий брифінг щодо зареєстрованого групою народних депутатів від Європейської Солідарності https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39545 проекту закону №7340 про перерозподіл бюджетних коштів для потреб Міністерства оборони.

Виявилося, що загальний підхід до скорочення видатків, який визначив для себе уряд, зовсім не застосовувався до таких статей витрат, як "соцеконом"

(ВИДАТКИ НА ОКРУГИ «ОБРАНИХ» НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЗА "ПРАВИЛЬНІ" ГОЛОСУВАННЯ), ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО ДОРІГ ТА ЗНАЧНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ У 2022 РОЦІ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ПРОКУРОРІВ ТА ДБР.

https://tverezo.info/post/156078

https://eurosolidarity.org/2022/05/04/yevropejska-solidarnist-proponuye-zminy-do-byudzhetu-70-mlrd-grn-dodatkovo-vyratyty-na-zsu/
13.05.2022 10:59
Гетманцев це, пардон, гандон гірше навіть дєрьмака. Це ватан-комуняка, ціль якого при цьому підсасуватися до податкових потоків, інакше таку одержимість тим, щоб всіх обложити-переобложити податками - не пояснити. Він вже до речі хоче повернути перевірки, і придивляється ледь не до останньої галузі, що ще на ногах в нашій країні - IT. Його задача від кремлядських кураторів - знищти економіку України остаточно шляхом знищення малого/середнього бізнесу.
13.05.2022 18:13
Лізуть і лізуть...поможіть байрактарами. Їх де ворог не бачить.
13.05.2022 09:21
Хлопці, я за Вас молюся.
Я багато чого розумію в тому, що Ви робите "надможливе"

Бережіть себе!!!!!!
Counter-Strike --- "відпочиває"
AZOV --- Strike --- REALLY!!!
13.05.2022 09:23
13.05.2022 09:33
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZW1Mh_S3Ux0IOrmLk0ZOl_lXMHkBMmWUL0ytOpfAcmiTHKZksCIw1s-Zu8aKUDxBUa0dqbaXJ-1eZIqiP-etP6ghLJP7gfQzVicWVyL_A10AYcxflc5doq06T8UIeWqQL0&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

Сьогодні відбувся так званий «синод» РПЦ в Україні, або більш відому як «московський патріархат».

Ви думаєте вони відділились від РПЦ окупанта?

Чи може засудили Гундяєва?

Чи навіть Путіна?

Чи хоча б засудили окупація та страшну війну в Україні?

Ні одне, ні друге, ні третє, ні четверте.

Але, фсб-патріархат засудив Православну Церкву України.
Виявляється, що діяльність канонічної церкви є «підривною та диверсійною» і «одним з приводів вторгнення в Україну».

Також московські попи звернулись до Зеленського щоб їх «захистили» від гонінь та провокацій.
13.05.2022 09:58
Дно скажете?

Так дно. От тільки у цієї «української» церкви під час всіх синодів висів портрет путінського «патріарха» гундяєва. Нічого собі деталь?

Але це не просто деталь. Це реально відповідь хто це такі.

Так звана «УПЦ МП» є прямим підрозділом окупантської «церкви», а отже окупантів.

Єдиний вихід - МАЄ БУТИ ЗАБОРОНЕНА НАЗАВЖДИ!

Цього осередку путінського «русского міра» не має бути в жодному місті чи селі.
13.05.2022 09:59
Я скажу більше - треба заборонити як якусь секту, та донести до світу хто це такі, показати істинне обличчя цієї потвори і добиватися від Ватикану заборони цих сатанистів, час настав покласти кінец цій мерзоті
13.05.2022 11:11
СЄВЄРОДОНЕЦЬК: СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ УПЦ МП ПЕРЕДАВАВ ВОРОГУ ДАНІ ПРО ДИСЛОКАЦІЮ ЗСУ

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/27/7342352/
13.05.2022 11:03
Влада каже "Не_на_часі".
Гундяївський гадюшник під захистом влади.
13.05.2022 11:05
Глава СБУ Бакланов есть прихожанином РПЦ, она же УПЦ МП, так чтож вы хотите...
13.05.2022 11:19
Христиане мира дистанцируются от Кирилла и РПЦ из-за поддержки

действий Путина

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331364/
13.05.2022 11:08
А ГДЕ КОЛЮЧКА НА ЗАБОРАХ !?
13.05.2022 11:03
Як відзначають журналісти, ЗНОСИНИ РПЦ ТА РОСІЙСЬКИХ СИЛОВИКІВ

 тривають з 2017 року, коли Голова МНС Росії Владімір Пучков та московський патріарх Кирило підписали Угоду про співпрацю.

https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo/
13.05.2022 11:23
РПЦ займається депортацією українців та замовляє поширення інформації про благодійність - «Слідство.інфо»

https://detector.media/infospace/article/198660/2022-04-24-rpts-zaymaietsya-deportatsiieyu-ukraintsiv-ta-zamovlyaie-poshyrennya-informatsii-pro-blagodiynist-slidstvoinfo

24 Квітня 2022

Російська православна церква відіграє одну з ключових ролей у масовій депортації та розселенні українців.

Про це йдеться у розслідуванні сайту https://www.slidstvo.info/warnews/deportuj-blyzhnogo-svogo-yak-rosijska-pravoslavna-tserkva-razom-iz-sylovykamy-prymusovo-pereselyayut-ukrayintsiv-do-rosiyi/ «Слідство.інфо» .
13.05.2022 11:25
Гарний кацап - мертвий кацап.
13.05.2022 11:31
6 уже фактически сдохших свинособак. И их боекомплект будет не лишним...
13.05.2022 11:36
Спецпідрозділ Азов заявив. що у них існує реальний план по деблокаді Маріуполя. Хто відгукнувся на цю заяву ? Чи військові мають загинути для того. щоб надійшла допомога для прориву блокади? Радник мера ( а де сам мер ? ) Андрющенко. куди офіційно звертався щодо цього питання - до спікера парламенту. до ВР. народних депутатів ( а їм всім. як заціпило ! ). щоб питання Маріуполя постійно звучало у стінах парламенту. щоб парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони заслухав на закритому засіданні (за участі лідерів фракцій ) представників генштабу. верховного головнокомандувача ЗСУ щодо деблокади та порятунку захисників Маріуполя. Інакше. яка тоді відводиться роль парламенту та військового комітету щодо напрацювань для оборони та захисту країни ?
13.05.2022 13:12
Какая нафиг деблокада? Бои идут за клочки земли по 2км, РФ за один такой прорыв ложит по 50 единиц техники, и наших гибнет не мало чтобы это просто удержать. Вы карту давно смотрели? Наверное можно всю армию положить и дойти до Мариуполя, но потом уже на ВСУ можно будет ставить крест.
13.05.2022 14:38
Перекрыть нефтепровод и сразу освободят. Нет - перекрыть газ. Нет - запретить экспорт зерна. Нет? Выдворить всех владельцев паспортов РФ в тс депутатов. И тд
13.05.2022 17:25
першинги и томагавки должны прилететь по целям - только это успокоит ...- и все это сша может организовать за 24 часа ...
13.05.2022 17:35
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
13.05.2022 13:58
На фото заход с перекрестка Каменный карьер и Набережной (северная сторона Азовстали). Надеюсь этих перебили.
13.05.2022 14:30
Остановите транзит газа и нефти, запретите экспорт зерна пока не освободят воинов!!!!
13.05.2022 17:19
 
 