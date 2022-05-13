Из-за больших потерь авиации Россия перешла к тактике использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во время телефонного разговора этой ночью председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спросил меня, что для нас означает победа. Это действительно важный вопрос. Для меня победа - это уничтожение находящегося на нашей земле врага и освобождение всех захваченных им территорий", - отмечает главнокомандующий ВСУ.

Он проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке. Она остается сложной, однако наше боевое настроение и мы нацелены только на победу.

"Я также акцентировал на продолжении применения противником стратегических крылатых ракет. Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам. Так, за прошедшие сутки. по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК "Стингер". Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, несущей большие потери", - добавляет Залужный.

По его словам, телефонный разговор с генералом Милли – это очередная возможность выразить благодарность народу и правительству США за оказанную помощь, а также возможность заверить, что мы ведем строгий учет и контроль за использованием предоставленных материальных средств. Мы готовы поделиться всеми материалами с посольством Соединенных Штатов, как только оно вернется в Украину.

