Из-за больших потерь авиации Россия перешла к тактике использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел очередной телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом Залужный сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Во время телефонного разговора этой ночью председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли спросил меня, что для нас означает победа. Это действительно важный вопрос. Для меня победа - это уничтожение находящегося на нашей земле врага и освобождение всех захваченных им территорий", - отмечает главнокомандующий ВСУ.
Он проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке. Она остается сложной, однако наше боевое настроение и мы нацелены только на победу.
"Я также акцентировал на продолжении применения противником стратегических крылатых ракет. Ежедневно враг выпускает от 10 до 14 крылатых ракет по объектам гражданской инфраструктуры. В последнее время Россия прибегает к тактике массированного использования сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет типа Х-22 по указанным объектам. Так, за прошедшие сутки. по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу противник применил 12 крылатых ракет, две из которых удалось сбить с ПЗРК "Стингер". Одной из причин перехода противником к этой тактике является отказ от применения авиации, несущей большие потери", - добавляет Залужный.
По его словам, телефонный разговор с генералом Милли – это очередная возможность выразить благодарность народу и правительству США за оказанную помощь, а также возможность заверить, что мы ведем строгий учет и контроль за использованием предоставленных материальных средств. Мы готовы поделиться всеми материалами с посольством Соединенных Штатов, как только оно вернется в Украину.
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26,9 тис. осіб, 200 літаків, 162 гелікоптери, 1 205 танків і 2 900 броньованих машин.
літаків - 200 (+1)
13.05.22 11:01 од,https://censor.net/ua/news/3341030/zagalni_boyiovi_vtraty_rf_vid_pochatku_viyiny_blyzko_269_tys_osib_200_litakiv_162_gelikoptery_1_205
Х-22М, прийнята на озброєння у 1976 році, швидкість збільшена до 4000 км/год.
Стінгер швидкість м/c 640.
Якщо "бити на випередження" МАЮЧИ РОЗВІДДАНІ онлайн ,то збити теоретично можливо..
але куди вірогідніше попасти Стартеками... швидкість 3,5 M
----Який вихід ?--------------------------
Металеві частинки, мікрохвильове випромінювання та спеціальним чином створені турбулентності зможуть вразити російські та китайські гіперзвукові крилаті ракети (ГЗКР). Про це пише американський журнал The Foreign Policy з посиланням на звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).
https://www.gazeta.ru/army/2022/02/17/14544259.shtml
Це критично ускладнює перехоплення ракети, але не робить його неможливим - "ніколи не говори ніколи".(*** хоча,звичайно варто розглянути диверсійні операції на території росії як ОПТИМАЛЬНИЙ варіант,і,звичайно ПОСИЛЕННЯ Санкцій щодо поставщиків іноземних комплектуючих через "сірі схеми")
Політ гіперзвукової ракети складається з великих географічних елементів обходу проблемних зон та протиракетних об'єктів та накладеного на них локального протиракетного маневрування, яке може посилюватися при інформації щодо запуску протиракети(***малоймовірно при використанні Стінгерів і Джавелінів,котрі не бачить рашистська ППО).
Коммерсантъ Наука 09 2020
Тому нищити, вибивати потрібно те що запускає. Тоді ті ракети можна засунуть до сраки (вибачаюсь)
"Під час телефонної розмови цієї ночі голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі запитав мене, що для нас означає перемога. Це насправді важливе питання. Для мене перемога - це знищення ворога, який знаходиться на нашій землі, і звільнення всіх захоплених ним територій", - зазначає головнокомандувач ЗСУ. Джерело:
Когось іще окрім мене дивують подібні питання?
Мені здається наша влада ретранслює якісь суперечливі меседжи. Що ж для нас означатиме перемогу. Треба нам Крим чи не треба. А що з Донбасом...Союзники плутаються. І декому не довіряють.
...
Слава нації
Смерть москалям
Оман не пройдет!
Дехто говорить, що перемога це вийти на кордони станом на 24 лютого. Дехто хоче здати Крим в аренду на 15 років, тощо.
А штати країна серйозна, вони вирішують на десятиліття вперед. Їх подібні разночтєнія української перемоги певно дратують. Ніби гальмо.
Залужний не керує політикой, він має виконувати всі накази президента. Але він використав вираз: "Для мене перемога - це", а це означає, що він вказує на існування відмінної від нього позиції, і давно відомо, що така позиція належить Єрмаку з Зеленським.
Якби в мене спитали, я би навіть образилась.
У нас сейчас, параметры "победы Украины" на уровне урапатриотческих и шапкозакидательских лозунгов. Серьезной дискуссии или аналитики по этому вопросу нет (от слова "совсем"). Не определив цель - невозможно её достичь. Это аксиома.
И такой человек в США просто так такие вопросы не задает ...
Розвиток гіперзвукової зброї створює серйозну загрозу військово-морському флоту США. Протидіяти боєголовкам, що летять зі швидкістю в кілька махів, американські військові мають намір за допомогою космічних супутників і ракети-перехоплювача SM-6.
Але є і позитив.
У США прийнято концепцію "Швидкого глобального удару" (Prompt Global Strike). У її рамках Вашингтон готовий за лічені години завдавати точкових ударів по будь-якому регіону світу гіперзвуковими апаратами та крилатими дозвуковими ракетами. У Пентагоні припускають, що в такому нальоті можуть бути задіяні до 6 тис. крилатих дозвукових ракет типу BGM-109 Tomahawk.
Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.
а уявляєте, як йому важко, коли йому зелені нічого не дають і про це навіть не можна вголос сказати.
Народ одразу перемикає на термін "гіперзвукові" ...
Починаючи з 1970-х, поняття звичайно відносять до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C надзвукових швидкостей вище 5 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0 чисел Маха (М).
Тобто єдиний НПЗ та й увесь Кременчук прикривають десятком ПЗРК "Стінгер"?!!!!!
І не кажіть мені що не хватає засобів ППО. https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-ukrainian.html Дивізіон С-300 - 12 ПУ знищили у березні у нерозгорнутому стані 17.03.2022 на стоянці одним ударом. Якщо так командувати ніяких засобів ППО не хватить.
покищо не чув про сильноефективну зброю проти "надзвуку"..
і для цього необхідно дублювання систем ПРО.Це можливо на авіаносних з"єднаннях(де кілька систем AEGIS).
Україні до такого НУ ДУЖЕ ДАЛЕКО...
тому краще розглядати як протидію
-жорсткі санкції проти учасників "сірих" схем забезпечення російської "оборонки" ("білі " вже закриті)
-диверсійну роботу щодо російської оборонки і складів ракет у Мордорі...
І порівняйте ці слова зі словами зеленої наволочі і бидла для яких перемога це повернення до 24,0,2022 і переговори між ****** і зеДебілом. Вся зелена бидлота понесе відповідальність.
До лендлізу і постачання навіть гаубиць 155 калібру на час перших "мирних переговорів" Україна ще лише мріяла..
і тому на той час як шлях зупинення війни для України,припускаю, ці умови не були катастрофічні..
Звільнення територій - це лише звільнення територій.
Україна понесла дуже великі людські та матеріальні втрати внаслідок цієї війни, починаючи ще з 2014 року. Якби не агресія РФ-ії ВВП України, був би набагато-набагато більшим. Росія має все це також компенсувати, не рахуючи компенсації збитків внаслідок безпосередньо руйнувань.
Також Україна має убезпечити себе від подальших нападів з боку РФ, інакше це буде дуже коротка й сумнівна перемога, бо з цієї війни Україна виходить з набагато більш серйозними руйнуваннями й втратами, ніж росія, і росії, якщо з неї знімуть санкції, відновитися буде набагато швидше й легше, ніж Україні. То ж, за таких умов, навіть при звільнені всієї території України й підписанні умовного "миру" з росією, для України це може обернутися скорою поразкою при черговому нападі РФ.
Тобто, мало вигнати Росію з усіх загарбаних територій. Треба також її демілітаризувати, зробити її меншою та безпечнішою для світу. Це по-перше. По-друге - прибрати в Україні російську агентуру від влади та провести комплекс заходів із унеможливлення потрапляння подібного "елементу" у владні ешелони в подальшому.