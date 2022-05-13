РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6160 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
7 117 15

Российские войска пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, - разведка Британии

рф,орки,окупанти,окупант,орк

Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва в Славянск и Краматорск.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

"Первоочередной задачей на этом направлении является оцепление украинских сил в районе проведения Операции объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку на Донбассе.

При попытке пересечь Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительную часть бронетехники как минимум одной батальонно-тактической группы, а также размещеные там понтонные переправы.

"Форсирование реки в условиях боевых действий является очень рисковым маневром, что свидетельствует о давлении на российских командиров, чтобы они добились прогресса на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска не смогли добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после отвода и размещения подразделений из Киевской и Черниговской областей.

Смотрите также: Оккупант месяц скрывался на Киевщине, а потом сам сдался теробороне. ВИДЕО

армия РФ (20613) Великобритания (5137) Краматорськ (2400) разведка (4228) Славянск (2665)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Сніжок
@snizhok_snizhok
·
12 год
І що робитимемо з півднем? Херсонська область, Запорізька? Ви уявляєте масштаби? Шось мене накрило. Русня за три дня пройшла 300 км. На півдні. Уперлась у Василівку, Оріхів, Пологи, Гуляйполе. А до цього с ветерком
показать весь комментарий
13.05.2022 09:31 Ответить
+9
Дак Велике будівництво важливіше за оборонзамовлення,без ракет проте дороги гарні!!!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 09:36 Ответить
+5
А х**й вам за воротнік

Там...Даня, Саня, Артем,.....КРИВОЙ РОГ!!!
Даня, Саня, Артем --- ****аште їх !!!

Я знаю, що Ви пацани КРАСАВЧИКИ!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 09:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
'Кіля "...з мордору передав !?
показать весь комментарий
13.05.2022 09:32 Ответить
Судя по ракетам, у них нету даже в теории столько вооружений. Иначе бы не вели войну как даже не 75, а как 110 лет назад, просто бомбя каждый дом, каждое укрытие. Расходуют так много, что даже по Днепру не смогут захватить.

У них план другой: захватить ЛНР, часть Херсонской области (без Херсона) ради сухопутного пути в Крым, и начать давить на Европу, что мы кончили воевать, не поставляйте оружие, мы согласны на мир. И затем уничтожить Украину не военным путем, а экономически. Никто не будет инвестировать в страну, где есть риск потенциальной войны. А это нищета, подкуп нищих людей, кто не смог заработать денег честным путем, очередной Янукович. Это план кацапов. И террор для этого и используется, чтобы устроить здесь 50 на 50 бунт между сторонниками закончить войну и сторонниками продолжать. Разделить хочет политически ситуацию, конечно не Путин, а нанятые политологи, может даже американские за деньги там работающие. Этого нельзя допустить, но не допустить этого без не сотни, а как минимум 500 гаубиц будет сложно, то, что есть, годится для обороны и все. Надо самим использовать тоже самое, один в один метод. Разделить политическое поле в Кацапии на два лагеря, примерно равных. И устроить там смуту и половину политиков, кто желает скинуть плешивого, и половину, кто за него. Это самое эффективное и важное, для этого нужны успешные унижения путина в виде видео с нанесением мощных ударов по его недоармии.
показать весь комментарий
13.05.2022 09:50 Ответить
Зачем им захватывать ЛНР?
показать весь комментарий
13.05.2022 10:14 Ответить
"ЛНР" вообще-то пишется в кавычках.
показать весь комментарий
13.05.2022 10:18 Ответить
лнр вообще не пишеться никак нет такого и не существовало хоть кавички хоть нет.Пустота в кавички не берёться.Для таких как ты существуют психологи і психиатри синдром отличника.Научно доказано.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:27 Ответить
Сніжок
@snizhok_snizhok
·
12 год
І що робитимемо з півднем? Херсонська область, Запорізька? Ви уявляєте масштаби? Шось мене накрило. Русня за три дня пройшла 300 км. На півдні. Уперлась у Василівку, Оріхів, Пологи, Гуляйполе. А до цього с ветерком
показать весь комментарий
13.05.2022 09:31 Ответить
Дак Велике будівництво важливіше за оборонзамовлення,без ракет проте дороги гарні!!!!)))
показать весь комментарий
13.05.2022 09:36 Ответить
Зрада, зрада, зрада
показать весь комментарий
13.05.2022 10:16 Ответить
Чому зрада?Створювали боєзапас. Щоби стріляти асфальтом, коли снаряди закінчаться.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:24 Ответить
Відступ на зручні рубежі на початку вторгнення - правильний маневр. Але в Чонгарі було можливо довше утримувати позиції
показать весь комментарий
13.05.2022 12:30 Ответить
А х**й вам за воротнік

Там...Даня, Саня, Артем,.....КРИВОЙ РОГ!!!
Даня, Саня, Артем --- ****аште їх !!!

Я знаю, що Ви пацани КРАСАВЧИКИ!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 09:32 Ответить
Там наші файні війська стоять .Хе...їм просунутись
показать весь комментарий
13.05.2022 09:33 Ответить
Щоб дійти таких висновків, треба бути ох#єнним развєтчиком...?
показать весь комментарий
13.05.2022 09:37 Ответить
Ну до окраин Северодонецка дошли , западнее белогоровки всё таки переправились да и возле белогоровки смогли таки зацепится на нашем берегу , что бы там Гайдай про -возвращались вплавь обратно - не рассказывал
показать весь комментарий
13.05.2022 09:55 Ответить
 
 