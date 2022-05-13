Российские войска пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, - разведка Британии
Россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва в Славянск и Краматорск.
Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.
"Первоочередной задачей на этом направлении является оцепление украинских сил в районе проведения Операции объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинские силы успешно предотвратили попытки российских войск пересечь реку на Донбассе.
При попытке пересечь Северский Донец к западу от Северодонецка Россия потеряла значительную часть бронетехники как минимум одной батальонно-тактической группы, а также размещеные там понтонные переправы.
"Форсирование реки в условиях боевых действий является очень рисковым маневром, что свидетельствует о давлении на российских командиров, чтобы они добились прогресса на Востоке Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские войска не смогли добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после отвода и размещения подразделений из Киевской и Черниговской областей.
У них план другой: захватить ЛНР, часть Херсонской области (без Херсона) ради сухопутного пути в Крым, и начать давить на Европу, что мы кончили воевать, не поставляйте оружие, мы согласны на мир. И затем уничтожить Украину не военным путем, а экономически. Никто не будет инвестировать в страну, где есть риск потенциальной войны. А это нищета, подкуп нищих людей, кто не смог заработать денег честным путем, очередной Янукович. Это план кацапов. И террор для этого и используется, чтобы устроить здесь 50 на 50 бунт между сторонниками закончить войну и сторонниками продолжать. Разделить хочет политически ситуацию, конечно не Путин, а нанятые политологи, может даже американские за деньги там работающие. Этого нельзя допустить, но не допустить этого без не сотни, а как минимум 500 гаубиц будет сложно, то, что есть, годится для обороны и все. Надо самим использовать тоже самое, один в один метод. Разделить политическое поле в Кацапии на два лагеря, примерно равных. И устроить там смуту и половину политиков, кто желает скинуть плешивого, и половину, кто за него. Это самое эффективное и важное, для этого нужны успешные унижения путина в виде видео с нанесением мощных ударов по его недоармии.
І що робитимемо з півднем? Херсонська область, Запорізька? Ви уявляєте масштаби? Шось мене накрило. Русня за три дня пройшла 300 км. На півдні. Уперлась у Василівку, Оріхів, Пологи, Гуляйполе. А до цього с ветерком
Там...Даня, Саня, Артем,.....КРИВОЙ РОГ!!!
Даня, Саня, Артем --- ****аште їх !!!
Я знаю, що Ви пацани КРАСАВЧИКИ!!!