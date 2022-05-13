РУС
В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 226 детей, 420 получили ранения, - Офис Генпрокурора

Более 646 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на утро 13 мая 2022 официальное количество детей-жертв не изменилось – 226, однако возросло количество раненых – 420, сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, отмечается в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 139, Киевской - 116, Харьковской - 99, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 45, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в Киеве - 16, Житомирской области – 15.

12 мая военные РФ совершили обстрел вблизи с. Добрянка Бериславского района Херсонской области. В результате получил ранение 9-летний мальчик.

Также 12 мая оккупанты из системы залпового огня "Град" возле с. Карьерное Бериславского района Херсонской области обстреляли колонну гражданских автомобилей, выходившую из оккупированной территории Херсонской области. Ранение получил 10-летний ребенок в одном из автомобилей.

Стало известно, что 10 марта в результате обстрела г. Мариуполь Донецкой области ранена 17-летняя девушка.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1721 учебное заведение. При этом 139 из них полностью разрушены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО

У Бучі рашисти підклали гранату у фортепіано дівчинки (фото)

https://glavcom.ua/img/article/8451/48_main.jpg?1652416145

Відступаючи з українських міст, окупанти лишають смертельні пастки

Повернувшись після евакуації у звільнену від окупантів Бучу, місцева мешканка виявила у своїй квартирі залишений рашистами «подарунок». Тетяна Монько, окрім розгрому, виявила ще й смертельну пастку, яка дивом не спрацювала. Рашисти вклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить десятирічній дочці жінки.
