13 мая в Энергодаре будет работать гумкоридор для выезда на оккупированную территорию в районе Каменского
С 10:00 до 15:00 13 мая будет работать гумкоридор для эвакуации из Энергодара на временно оккупированную территорию в районе Каменского.
Об этом в телеграме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"13 мая с 10:00 до 15:00 будет открыт зеленый коридор для желающих выехать на территорию, подконтрольную противнику, в районе Каменского", - подчеркнул он.
Дмитрий Орлов призвал следить за ситуацией в безопасности, ведь в случае ее смены коридор закроют.
