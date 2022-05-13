13 мая в Энергодаре будет работать гумкоридор для выезда на оккупированную территорию в районе Каменского

С 10:00 до 15:00 13 мая будет работать гумкоридор для эвакуации из Энергодара на временно оккупированную территорию в районе Каменского.

Об этом в телеграме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"13 мая с 10:00 до 15:00 будет открыт зеленый коридор для желающих выехать на территорию, подконтрольную противнику, в районе Каменского", - подчеркнул он.

Дмитрий Орлов призвал следить за ситуацией в безопасности, ведь в случае ее смены коридор закроют.

Читайте также: Херсонщина может "войти" в состав РФ без референдума, - депутат Госдумы Бессарабов