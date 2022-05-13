РУС
13 мая в Энергодаре будет работать гумкоридор для выезда на оккупированную территорию в районе Каменского

енергодар

С 10:00 до 15:00 13 мая будет работать гумкоридор для эвакуации из Энергодара на временно оккупированную территорию в районе Каменского.

Об этом в телеграме сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"13 мая с 10:00 до 15:00 будет открыт зеленый коридор для желающих выехать на территорию, подконтрольную противнику, в районе Каменского", - подчеркнул он.

Дмитрий Орлов призвал следить за ситуацией в безопасности, ведь в случае ее смены коридор закроют.

какой то бред
13.05.2022 10:19 Ответить
Не бред, а сознательная попытка фактически легализовать оккупированные территории. Вспомните движение туда-сюда в Крым и лугандон. И к чему это привело.
13.05.2022 10:51 Ответить
Рiзниця життя у тимчасово окупованому Енергодарi вiд життя на тимчасово окупованiй території в районі Кам'янського? Який сенс цього гуманiтарного коридору?
13.05.2022 10:54 Ответить
Че за хрень ,опять играются , с ватой
13.05.2022 10:58 Ответить
 
 