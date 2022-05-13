РУС
Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, - руководитель ГУР Буданов

зміїний

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины.

По словам генерал-майора Кирилла Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деокуповывать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка , чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия РФ на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - отметил начальник ГУР МО Украины.

+27
.... сказав квартирант російського агента
13.05.2022 10:43
+20
Лично Буданов на танке будет патрулировать
13.05.2022 10:43
+16
змеиный вообще-то территория Укаины.буданов дебил
13.05.2022 10:43
Лично Буданов на танке будет патрулировать
13.05.2022 10:43
вместе со своим дружбаном Люсей-под-полковником
13.05.2022 11:12
когда об этом заявляет сожитель фсбэшного крота Буданов то становится тревожно и даже страшно
13.05.2022 12:09
буданов баканов ермак арестович демченко и прочий фсбэшный непотреб это вторая армия пуйла
13.05.2022 12:11
.... сказав квартирант російського агента
13.05.2022 10:43
13.05.2022 11:39
як мило, людина до церкви ходе ...
Кажуть Зе атеіст. Молодець, чесно визнає, не кривляється. Поки що ...
13.05.2022 11:59
Він і дилер, тому у Буданова під руками є завжди є задьористий план)
13.05.2022 12:27
змеиный вообще-то территория Укаины.буданов дебил
13.05.2022 10:43
А еще змеиный по своим контурам немного на Крым похож, так что рабссеяне будут туда постоянно лезть. И уходить в направлении слова из трех букв. Флагман Чулочного Флота РФ не даст соврать.
13.05.2022 10:54
А Херсонську область просто проїхали.
13.05.2022 10:44
чувырло вылезло, еще осталось на сегодня заявление от Ленки или Кольки.
13.05.2022 10:45
у нас юбилейный 200! самолет, урра, товарищи, давайте вместе поздравим юбиляра и положим ему на могилку виртуальные 2 гвоздички, родина тебя обязательно забудет, сынок...
13.05.2022 10:47
Только в стеклоВату таких закапывать.
13.05.2022 10:56
Намагатись зайняти острів доки у нас не буде переваги в повітрі категорично не можна - пристріляти артилерію, підігнати гради, поставити ппо і нехай лізуть, гола скеля на якій ніде сховатися то смертельна пастка.
13.05.2022 10:53
схоже там майже усе вже бомбанули ... пару будівель залишилось ...
13.05.2022 12:02
Архістратіг намалювався на манежі!! Колись в Україні припиниться це шапіто і клоунів поскидают до нафталінової скрині!!!))))
13.05.2022 10:54
Еще один. Как же вы надоели.
13.05.2022 11:04
Он находится слишком далеко от берега. Иначе бы Россия туда не ползла.
13.05.2022 11:00
Короче. Какой расклад. Россия решила что она может на острове создать себе базу. Они начали тащить туда технику. Так как не видели что Украина может им сделать. А тут раз - и вся техника разбита. Итог - Россия перестала туда лезть, так как бесперспективно. Короче, мы им подкорректировали чуть планы. Хотя недавно груз туда лез, так что может планы не до конца оставили. Короче, Украина их дисциплинировала, что на Змеиный лезть не стоит.
13.05.2022 11:02
Що ти плетеш-Відстань від Вилкова-50,2 км. Накривається рсзо.
13.05.2022 11:28
Зміїбаїака буде українською назавжди!! Начувайтеся,москалі!!!)))
13.05.2022 10:58
Схоже від Зміїбаївки у кацапні гарно пригоріло - вже цілу ІПСО замутили.
13.05.2022 11:01
Ой, реєстрація 13 травня 2022 року і вже розповідає про 100 тищ Байрактарів.
13.05.2022 11:06
Ну тогда какой смысл твоего поста? Если итак всё узнают. Потому что это банальный фейк и разгон зрады. Так что иди за кораблем.
13.05.2022 11:25
В бан идиота. Хотя я как бы разберу этот пост целиком, так как классика русского зрадофильства.

Дуже хочеться щоб після війни, правоохоронні органи дали оцінку смертельним наказам по захопленню шматка скелі

Наш идиот испытывает праведное возмущение и взывает к закону. Только после войны, так как сейчас не на часи. Это должно придать его поведению того что его гнев адекватен.
Шматок скели это место, где Россия создает себе военную базу с кучей сложнейшей техники. Зрадофилом это никак не учитывается.

на який жаліють смерчі і точки, а людей відправляють сотнями.

Смерчи и грады туда не долетят. Но обыватель об этом не знает. И никаких людей туда не отправляли - это русское ИПСО, Так и создаются фейки. Мы это как бы наблюдаем в прямом эфире. А потом зрадофилы носятся, захлебываясь слюной.
13.05.2022 11:07
Да мне всё равно. Это интернет. Тут можешь хоть папой Римским назваться.
13.05.2022 11:24
37 км від берега - РСЗО добиває, починаючи з Града.
13.05.2022 11:14
Люди пишут, что там сложно поставить. Короче, с точки зрения теории остров должен был стать удобной русской базой. Но разгромив их у Змеиного накрыли их планы по Приднестровью. Кажется как-то так.
13.05.2022 11:23
Генерал-майор??????))))))) Це навіть вже не смішно. Абдристовіч відпочиває. А його фсбешному "сожитєлю" тоже якогось героя вручать?
13.05.2022 11:04
Привіт Гогінашвіллі!
13.05.2022 11:19
Высадить десант? В Приднестровье? Он карту хоть какую видел вообще?
13.05.2022 11:21
кінцева точка ...
13.05.2022 12:05
Там висадять бойових плавців)
13.05.2022 12:28
О, тепер у спікерах гогін сожитєль
13.05.2022 11:22
Зміїбаївка називає його Братчук і знає чому
13.05.2022 11:24
А він то яким боком?
13.05.2022 11:33
як же ж і буданову не попіаритись. буданов, а де ти був перші три тижні війни?
13.05.2022 11:35
Ви з Бакановим плутаєте.
13.05.2022 11:43
Этот дурак еще и десант туда пошлет, если еще не послал. На скалу, где негде спрятаться. Попасную верни и Кременную, что Гайдай сдал.
13.05.2022 11:40
В 2-х словах - в чем стратегическая ценность о. Змеиный, ведь херачить ракетами эти гогондоны могут и из любого другого места? я как человек невоенный не понимаю
13.05.2022 11:48
ну ... мо ракети колись закінчаться, або Крим повернемо ...
13.05.2022 12:06
На Змеином они могут поставить ПВО для прикрытия десантной операции. У них с ПВО в том регионе после уничтожения Москвы проблемы.
13.05.2022 13:04 Ответить
Острів Зміїний--- це найкраща екскурсія

(ALL INCLUSIVE) для БАЙРАКТАРів !!!
13.05.2022 11:58 Ответить
это сожительница гогилашвили вещает？
13.05.2022 12:04 Ответить
Херню повну несе, як завжди.
Але насторожує, що Банкова ********** ці ідеї на фоні верещання кацапів, про знищені тисячі українських літаків, вертольотів та кораблів під час атаки Зміїного
13.05.2022 12:07 Ответить
По дописах бачу, що люди знають за персонажа трохи більше за мене
13.05.2022 12:14 Ответить
Зміїний це Чорнобаївка , тільки морська
13.05.2022 12:30 Ответить
В каком смысле бороться? Разумеется, оставлять его за кацапами нельзя, но и высаживать туда наши десанты - тое неприемлемо, ибо даже если десанты будут успешными - им не удержаться на острове никак!
13.05.2022 13:03 Ответить
так вроде бы как бы и нельзя рассказывать о стратегических замыслах командования... или булданов Залужному не подчиняется... кстати, говорят, что Залужный знает 4 языка, а сколько языков знает булданов?
13.05.2022 14:03 Ответить
Підтримай петицію. Слава Україні

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
13.05.2022 14:11 Ответить
 
 