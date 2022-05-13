Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, - руководитель ГУР Буданов
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины.
По словам генерал-майора Кирилла Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.
"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деокуповывать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка , чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия РФ на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - отметил начальник ГУР МО Украины.
Кажуть Зе атеіст. Молодець, чесно визнає, не кривляється. Поки що ...
Дуже хочеться щоб після війни, правоохоронні органи дали оцінку смертельним наказам по захопленню шматка скелі
Наш идиот испытывает праведное возмущение и взывает к закону. Только после войны, так как сейчас не на часи. Это должно придать его поведению того что его гнев адекватен.
Шматок скели это место, где Россия создает себе военную базу с кучей сложнейшей техники. Зрадофилом это никак не учитывается.
на який жаліють смерчі і точки, а людей відправляють сотнями.
Смерчи и грады туда не долетят. Но обыватель об этом не знает. И никаких людей туда не отправляли - это русское ИПСО, Так и создаются фейки. Мы это как бы наблюдаем в прямом эфире. А потом зрадофилы носятся, захлебываясь слюной.
(ALL INCLUSIVE) для БАЙРАКТАРів !!!
Але насторожує, що Банкова ********** ці ідеї на фоні верещання кацапів, про знищені тисячі українських літаків, вертольотів та кораблів під час атаки Зміїного
