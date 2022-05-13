Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, - руководитель ГУР Буданов

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР МО Украины.

По словам генерал-майора Кирилла Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга ликвидированы, - Лунин

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деокуповывать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка , чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия РФ на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - отметил начальник ГУР МО Украины.