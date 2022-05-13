7 558 28
Шольц сегодня будет отчитываться перед Бундестагом о своей нерешительности в предоставлении оружия Украине
Канцлер Олаф Шольц в пятницу утром ответит на вопросы Комитета по обороне Бундестага по поводу своей политики в отношении Украины.
Об этом пишет Billd, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".
Поводом послужило приглашение председателя комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в апреле.
Она яростно выступала за поставку тяжелого вооружения на Украину и обвиняла Шольца в нерешительности по этому вопросу.
Що це означає?
Весь рухомий склад залізниці, 90% складного медичного обладнання, 50% електроніки для нафтогазової та добувної промисловості, турбіни та обладнання для генерації ел. енергії, половина ринку побутових електроприладів та ще купа обладнання та товарів, куди Сіменс входить не безпосередньо, а як елементна база.
"Развивайте импортозамещение, товарищи!"
Турбіну Сіменс продали для ТЕЦ Краснодар, а за півроку вона підпільно опинилася в Криму. Коли Сіменс про це дізналося, то цю турбіну зняли з гарантії та заборонили шеф-монтаж.
може пропагандони з мордора його вчили