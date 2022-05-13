Шольц сегодня будет отчитываться перед Бундестагом о своей нерешительности в предоставлении оружия Украине

Канцлер Олаф Шольц в пятницу утром ответит на вопросы Комитета по обороне Бундестага по поводу своей политики в отношении Украины.

Об этом пишет Billd, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

Поводом послужило приглашение председателя комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в апреле.

Она яростно выступала за поставку тяжелого вооружения на Украину и обвиняла Шольца в нерешительности по этому вопросу.

