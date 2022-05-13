РУС
Шольц сегодня будет отчитываться перед Бундестагом о своей нерешительности в предоставлении оружия Украине

олаф,шольц

Канцлер Олаф Шольц в пятницу утром ответит на вопросы Комитета по обороне Бундестага по поводу своей политики в отношении Украины.

Об этом пишет Billd, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейская правда".

Поводом послужило приглашение председателя комитета Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в апреле.

Она яростно выступала за поставку тяжелого вооружения на Украину и обвиняла Шольца в нерешительности по этому вопросу.

Германия (7282) оружие (10437) помощь (8118) Бундестаг (232) Шольц Олаф (912)
+11
вони вже йшли одного разу...а потім турбіни у криму знайшлися.
13.05.2022 11:12 Ответить
+10
Імітація "бурної "діяльності, а насправді продовжують грати в свої ігри с ******. Десь я таке вже бачив.
13.05.2022 11:00 Ответить
+7
Слабак!
13.05.2022 10:48 Ответить
На коленях?
13.05.2022 10:50 Ответить
типа в бундестаге все обурени шо Шольц крутит динамо
13.05.2022 10:54 Ответить
Чекаємо на німецьку короткометражку, де херр Шольц у якості домогосподарки приймає трьох сантехніків.
13.05.2022 10:59 Ответить
Імітація "бурної "діяльності, а насправді продовжують грати в свої ігри с ******. Десь я таке вже бачив.
13.05.2022 11:00 Ответить
То ему надо друзей своих макрона и орбана взять и на поклон к ***** лететь за дальнейшими указаниями!
13.05.2022 11:03 Ответить
З Росії йде німецька команія Сіменс. Іде назавжди, цілком, зовсім.
Що це означає?
Весь рухомий склад залізниці, 90% складного медичного обладнання, 50% електроніки для нафтогазової та добувної промисловості, турбіни та обладнання для генерації ел. енергії, половина ринку побутових електроприладів та ще купа обладнання та товарів, куди Сіменс входить не безпосередньо, а як елементна база.
"Развивайте импортозамещение, товарищи!"
13.05.2022 11:04 Ответить
Я це пам'ятаю. Трохи не так було.
Турбіну Сіменс продали для ТЕЦ Краснодар, а за півроку вона підпільно опинилася в Криму. Коли Сіменс про це дізналося, то цю турбіну зняли з гарантії та заборонили шеф-монтаж.
13.05.2022 11:26 Ответить
Турбина работает?
13.05.2022 11:54 Ответить
Их там несколько. Работают.
13.05.2022 20:07 Ответить
Где смайлик после 1-й строчки?
13.05.2022 11:21 Ответить
Іде як і після санкцій 14-го року їх генератори в крим йшли?
13.05.2022 11:08 Ответить
здається меркель у штанях, на прізвище шольц, може піти з посади канцлера достроково.
13.05.2022 11:11 Ответить
Це тільки здається. Вони всі зайняті у спектаклі.
13.05.2022 11:19 Ответить
хочу услышать с заседания: "Яяя, яяя дас ист фантастиш ..." и стоны Шольца
13.05.2022 11:16 Ответить
Браццкяй договор 1939 г. Гитлер-Сралин работает до сих пір...
13.05.2022 11:18 Ответить
Шольц - обыкновенный фашист, а руководят всеми фашистами и коммунисивми, кремлеыские комунофашисты, они купили за хорошее бабло, и подмяли под себя весь этот сброд.
13.05.2022 11:36 Ответить
Який паскудний писок. Тільки не кажіть мені, що за непрезентабельною зовнішністю може критися добре серце. За півсраку років ще жодного разу не бачів.
13.05.2022 12:11 Ответить
Лобі німецьких виробників зброї потроху перемагає групу нафто-газових лобістів, заточених під кремль.
13.05.2022 12:40 Ответить
І ДЕ Ж ПОДІВСЯ ГОРДИЙ ТЕВТОНСЬКИЙ ДУХ!? Невже випарувався!?
13.05.2022 13:24 Ответить
меркель..чмеркель.. шольц..чмольц... якось так виходить
13.05.2022 13:32 Ответить
Анналена Бербок краща за Шольца в тисячу разів.
13.05.2022 13:47 Ответить
Так, вона мені теж більше за Шольца подобається
13.05.2022 14:14 Ответить
у шольца великий досвід вигадування відмазок,
може пропагандони з мордора його вчили
13.05.2022 14:15 Ответить
Геополітика - Макрон і Шольц будуть тепер тягнути путіна, бо вже давно з ним все домовлено та проплачено...
13.05.2022 15:07 Ответить
Шольц мені нагадує, білу лабораторну мишу. Не більше.
13.05.2022 18:41 Ответить
 
 