Общие боевые потери РФ с начала войны - около 26,9 тыс. человек, 200 самолетов, 162 вертолета, 1 205 танков и 2 900 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 мая потери личного состава противника составляют около 26,9 тыс. человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 26900 (+250) человек ликвидировано,
танков - 1205 (+10) ед,
боевых бронированных машин - 2900 (+27) ед,
артиллерийских систем - 542 (+8) ед,
РСЗО - 193 (+2) ед,
средства ПВО - 88(+1) ед,
самолетов - 200 (+1) ед,
вертолетов - 162 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
крылатые ракеты - 95(+1),
корабли/катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн-2042 (+23) ед,
специальная техника – 41 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются", – отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Блин, где водку достать???
ГШ України рахують техніку/втрати ворога по доповідям командирів бригад, з перехресним підтвердженням.
Саме тому в даних ГШ, наприклад, за вчора-сьогодні немає ще даних по Білогородці, де тільки на одній переправі розхєрачили 73 "коробочки".
Тож 200й літак - це не факт, що збитий вчора, може це дійшла нарешті доповідь, перевірена, від однієї з бригад.
Причина "запізнення" в даних ГШ проста: держава Україна за кожну одиницю знищеної техніки ПРЕМІЇ нараховує тим бійцям та підрозділам, які це зробили. А як будь-яка бюрократія - вимагає скрупульозного дотримання "процедури". Ось і попадають в звіти тільки ГАРАНТОВАНО ПІДТВЕРДЖЕНІ дані.
Тож зрозумійте - з високою вірогідністю, в рашки втрати ЩЕ ВИЩІ, ніж в статистиці ГШ.
Цікаві графіки та по-добова статистика тут: https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/
Очень похож...
Ці танки трішки не до тягують до танків що були 24 лютого, але це все рівно зброя прориву.
Зараз рашка почала знімати оті самі "як у дурня фантиків" танки з баз зберігання.
Якщо ви думаєте, що в цих машинх "все ок" з прицілами, з електронікою, з СУО, з двигунами (які гріють страшенно і клинять просто ударними темпами навіть нові) тощо, то ви наївний - персоналу на складах теж хочеться їсти та пити. А ще, нагадую, що танк Т-80 - він не дизельний. Він працює на авійційному пальному - там двигун від гвинтокрила фактично стоїть, бо совок не зміг в новий двигун для нового танка. Тож +додаткові проблеми з логістикою і забезпеченням.
- Пачему наступление буксует?
Шойгу:
- Хахлы танки жгут быстрее, чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
Як показали бої під Харковом та Києвом, все вирішується десятками і сотнями мобільних груп розміру "відділення-взвод", в яких кожен боєць на собі тягне по декілька ПТРК чи гранатометів зі стінгерами. В умовах агломерацій, перелісків, посадок тощо - мотивовані та самостійні підрозділи (з чим в рашкованів - проблема, тому вони пруть колонами і танковими кулаками) - просто реально десятками винищують техніку ворога.
А без техніки та як годинник працюючої артилерії - ніяка піхтура ні в яких окопчиках посеред поля - не здатна довго захищатися. Бо в нас не 1 світова і не 2 світова, де суцільні окопи реально були довжиною в тисячі кілометрів та реально в 3-5-7 ліній.
До відома: основну "наступальну" роботу під Харковом зробили майже "піджаки" - бійці 2х харківських бригад ТРО (за чутками - взагалі 2 батальйони ТРО однієї з бригад та зведені групи НГУ, ЗСУ тощо, які разом і до батальойну не дотягували), які подобою військової частини стали аж 1.5 місяці тому.
Втрати - будуть. Але не такі, які в окупантів у наступі.