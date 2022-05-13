Общие боевые потери РФ с начала войны - около 26,9 тыс. человек, 200 самолетов, 162 вертолета, 1 205 танков и 2 900 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 мая потери личного состава противника составляют около 26,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 26900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1205 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 2900 (+27) ед,

Смотрите также: Кладбище уничтоженной на подступах к Нежину техники оккупантов. ВИДЕО

артиллерийских систем - 542 (+8) ед,

РСЗО - 193 (+2) ед,

средства ПВО - 88(+1) ед,

самолетов - 200 (+1) ед,

вертолетов - 162 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатые ракеты - 95(+1),

корабли/катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн-2042 (+23) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются", – отмечают в Генштабе.