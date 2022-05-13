РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 26,9 тыс. человек, 200 самолетов, 162 вертолета, 1 205 танков и 2 900 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Ворвавшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 13 мая потери личного состава противника составляют около 26,9 тыс. человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 26900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1205 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 2900 (+27) ед,

артиллерийских систем - 542 (+8) ед,

РСЗО - 193 (+2) ед,

средства ПВО - 88(+1) ед,

самолетов - 200 (+1) ед,

вертолетов - 162 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатые ракеты - 95(+1),

корабли/катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн-2042 (+23) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 26,9 тыс. человек, 200 самолетов, 162 вертолета, 1 205 танков и 2 900 бронированных машин 01

Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются", – отмечают в Генштабе.

армия РФ (20613) Генштаб ВС (6978) уничтожение (7951) техника (1812) потери (4560)
Нарешті 200-й літак...
13.05.2022 11:03 Ответить
Двічи двухсотий
13.05.2022 11:05 Ответить
+12
у нас юбилейный 200! самолет, урра, товарищи, давайте вместе поздравим юбиляра и положим ему на могилку виртуальные 2 гвоздички, родина тебя обязательно забудет, сынок...
13.05.2022 11:08 Ответить
13.05.2022 11:03 Ответить
13.05.2022 11:05 Ответить
А какому ******** кацапоасу юбільейную мідаль с закруткай на спінье, ілі пачьесную грамату-пахаронку благадарним родствіннікам. тук-тук-тук ета вам ізвьестіє а бьезвьесті прапавшем мальчікье (вазнаграждьеніє ФСЬО). От уміють порадувати наші захисники. Слава ЗСУ !
13.05.2022 14:27 Ответить
Ще 100 танків і 3100 орків і їх наступ захлебнеться.
13.05.2022 11:06 Ответить
З чого ви взяли? Такі цифри будуть за 14-15 днів.
13.05.2022 11:16 Ответить
36%,але Зміїїбаївка зробить свою справу.
13.05.2022 11:17 Ответить
Тоже склоняюсь к этй цифре 32к-33к. Они отступили с 3 облостей при потерях 13к.Патом потеряли еще 5к в позиционке. Их 2 фаза началась при потерях 18к то есть при потерях 31к-32к они откажуться еще от нескольких областей это Харьковская область, Криворожское направление и скорее всего частично Херсонская область.
13.05.2022 11:54 Ответить
у нас юбилейный 200! самолет, урра, товарищи, давайте вместе поздравим юбиляра и положим ему на могилку виртуальные 2 гвоздички, родина тебя обязательно забудет, сынок...
13.05.2022 11:08 Ответить
Дождались 200-ого літака!
Блин, где водку достать???
13.05.2022 11:15 Ответить
Пий компот! Смачно та корисно. А від водки - козльоночком станеш!
13.05.2022 12:19 Ответить
Краще коньяку
13.05.2022 15:18 Ответить
+
13.05.2022 12:11 Ответить
а коли це двохсотий пішов? я якось проспав цей ювілей.
13.05.2022 11:09 Ответить
13.05.2022 11:15 Ответить
Точно су 57
13.05.2022 12:05 Ответить
І я прої****в...
13.05.2022 15:10 Ответить
звідки взявся 200-й літак, якщо за останні дні жодних повідомлень про збиті ворожі літаки не було? Чи "хтось" просто "для краси" вирішив додати - потішити "хом'ячків"?
13.05.2022 11:17 Ответить
а ти, мабуть, великий інтелектуал, що здійнявся широкими крилами над "хом'ячками"?
13.05.2022 11:21 Ответить
Цікаво чому кацапи не відправляють на Україну супер нанотехнологічний анало говнет СУ-57. Мабуть лайно зовсім не літає. Знову тільки гроші розікрали.
13.05.2022 11:17 Ответить
Су-57 наносив по Україні ракетні удари але з території рф.
13.05.2022 11:29 Ответить
Їх, "серійних", випустили менше 10 штучок. Якщо Україна почне їх "валити" (а почне!), то на всій цій програмі можна буде поставити хрест - їх ніхто не буде купувати. А ви ж розумієте, що всі програми нових озброєнь в рашці останніх 20+ років орієнтовані практично виключно на експорт - бабло заробляти на яхти. Тому і бережуть їх - аби антирекламу не робити... Бо в цю програму кацапи ввалили реально мільярди. І не рублів.
13.05.2022 12:28 Ответить
Та то і так зрозуміло. Його називали грозою та винщувачами F22 та F35, а тут ссються від наших страрих буків та С300.
13.05.2022 14:04 Ответить
"Сссу-57 раз" взлетает только если его "Дерьматой" разогнать!
13.05.2022 12:58 Ответить
Чому кількість Знищеної техніки майже вдвічі більше ніж данні англійців? Може є якесь пояснення? А то цифри подобається, а сумніви залишаються.
13.05.2022 11:17 Ответить
Американский ресурс про допомогу літаками давно зазначив, що повітряні сили на рівні один одного. Танкових військ, то від учора є на яку суму відремонтовано ворожої і передано ЗСУ, говорить що таки танки горять, палають
13.05.2022 11:20 Ответить
Англійці рахують техніку виключно по фото-відео, опубліковане в соцмережах тощо.
ГШ України рахують техніку/втрати ворога по доповідям командирів бригад, з перехресним підтвердженням.

Саме тому в даних ГШ, наприклад, за вчора-сьогодні немає ще даних по Білогородці, де тільки на одній переправі розхєрачили 73 "коробочки".

Тож 200й літак - це не факт, що збитий вчора, може це дійшла нарешті доповідь, перевірена, від однієї з бригад.

Причина "запізнення" в даних ГШ проста: держава Україна за кожну одиницю знищеної техніки ПРЕМІЇ нараховує тим бійцям та підрозділам, які це зробили. А як будь-яка бюрократія - вимагає скрупульозного дотримання "процедури". Ось і попадають в звіти тільки ГАРАНТОВАНО ПІДТВЕРДЖЕНІ дані.

Тож зрозумійте - з високою вірогідністю, в рашки втрати ЩЕ ВИЩІ, ніж в статистиці ГШ.

Цікаві графіки та по-добова статистика тут: https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/
13.05.2022 12:35 Ответить
Є чим привітати ракоцапів - з дном ЧФ рф!
13.05.2022 11:18 Ответить
Тай кораблик горить хоч міністр на болоті називає фейком,а Одеса говорить хай горить.
13.05.2022 11:22 Ответить
Вроде там переправы несколько дней херячили, чего-то в спец технике нет пополнения, или понтоны к чему-то другому относятся?
13.05.2022 11:24 Ответить
Двухсотий двухсотий , символiчно
13.05.2022 11:25 Ответить
13.05.2022 11:27 Ответить
Т-18 на фронт, в Украину??? =)
Очень похож...
13.05.2022 11:39 Ответить
... на Т-34
13.05.2022 12:10 Ответить
Это танкетка Т-27,1931-33гг,выпуска
13.05.2022 16:41 Ответить
Он пальцем у виска крутит, показывая на мехвода?
13.05.2022 12:59 Ответить
13.05.2022 11:35 Ответить
Иееехууууу, двухсотый! А я говорил до войны, что это вам не Грузия, вы тут всю свою авиацию положите, дебилы
13.05.2022 11:50 Ответить
слава ВСУ! смерть *********!
13.05.2022 11:51 Ответить
Кількість знищених танків, вже перевищує ту, яку москалі готували для нападу.
13.05.2022 11:59 Ответить
Скоро на т34 приїдуть.
13.05.2022 12:07 Ответить
Не скоро. Танків у москалів ще як у дибіла фантиків.
Ці танки трішки не до тягують до танків що були 24 лютого, але це все рівно зброя прориву.
13.05.2022 12:28 Ответить
Знаєте, чому США в Іраку винищіли практично всі танки (ТИСЯЧІ), не втративши зі своїх фактично ні 1го саме в танкових боях? Бо ті Т-72, що були на озброєнні в Ірака, просто не мали навіть нічних прицілів. Американці просто перебудували свої військові плани і виконували бойові завдання вночі та в сутінках. І перестріляли тисячі Т-72, як в тирі.

Зараз рашка почала знімати оті самі "як у дурня фантиків" танки з баз зберігання.

Якщо ви думаєте, що в цих машинх "все ок" з прицілами, з електронікою, з СУО, з двигунами (які гріють страшенно і клинять просто ударними темпами навіть нові) тощо, то ви наївний - персоналу на складах теж хочеться їсти та пити. А ще, нагадую, що танк Т-80 - він не дизельний. Він працює на авійційному пальному - там двигун від гвинтокрила фактично стоїть, бо совок не зміг в новий двигун для нового танка. Тож +додаткові проблеми з логістикою і забезпеченням.
13.05.2022 12:45 Ответить
Путин:

- Пачему наступление буксует?

Шойгу:

- Хахлы танки жгут быстрее, чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
13.05.2022 12:51 Ответить
Спочатку ще Т-63, Т-62, T-55,а потім вже й Т-34 ...
13.05.2022 15:22 Ответить
Щодня наші воїни знищують до 70 одиниць техніки ,маю надію що прийде день коли наявна кількість техніки буде критичною ,просто буде не можливо рашистам вести бойові дії
13.05.2022 12:13 Ответить
Це тому, що рашисти атакують, а наші обороняються. Рано чи пізно, Україні доведеться контратакувати, щоб повернути свої території. І тоді, нажаль, уже в нас будуть величезні втрати. Звісно, вони є і зараз. Але враховуючи, що ми захищаємось(а атакуюча сторона завжди має більші втрати, як мінімум в 2.5-3 рази), те що в Україна краща розвідка(так як нам допомагають, як мінімум США а Великобританія, як максимум все НАТО) , те що в Українців на порядок більша мотивація, краще знання та розуміння місцевості, вже зараз частково більш ******* зброя як мінімум в артилерії наші втрати серед військових в рази, а можливо і на порядок менші. Але коли почнеться масова контратака, а я впевнений, що вона почнеться. Ситуація, нажаль, для нас в плані втрат стане гірша.
13.05.2022 12:33 Ответить
Думаю, ВСУ не будуть масово перти колонами танків або в лобові танкові атаки на підготовані позиції рашистів.

Як показали бої під Харковом та Києвом, все вирішується десятками і сотнями мобільних груп розміру "відділення-взвод", в яких кожен боєць на собі тягне по декілька ПТРК чи гранатометів зі стінгерами. В умовах агломерацій, перелісків, посадок тощо - мотивовані та самостійні підрозділи (з чим в рашкованів - проблема, тому вони пруть колонами і танковими кулаками) - просто реально десятками винищують техніку ворога.

А без техніки та як годинник працюючої артилерії - ніяка піхтура ні в яких окопчиках посеред поля - не здатна довго захищатися. Бо в нас не 1 світова і не 2 світова, де суцільні окопи реально були довжиною в тисячі кілометрів та реально в 3-5-7 ліній.

До відома: основну "наступальну" роботу під Харковом зробили майже "піджаки" - бійці 2х харківських бригад ТРО (за чутками - взагалі 2 батальйони ТРО однієї з бригад та зведені групи НГУ, ЗСУ тощо, які разом і до батальойну не дотягували), які подобою військової частини стали аж 1.5 місяці тому.

Втрати - будуть. Але не такі, які в окупантів у наступі.
13.05.2022 12:55 Ответить
Врахуйте, що ми матимемо більше західного озброєння, в тому числі, артилерії й РСЗВ дальнобійнішої ніж у кацапів, що дасть можливість перемолоти їх зпоза зони їх враження.
13.05.2022 13:16 Ответить
Если,как планировалось,США и НАТО,подгонят нашим ВСУ высокоточное оружие, то наступательные потери врят ли превысят оборонительные
13.05.2022 16:50 Ответить
нарешті 200-го задвухсотили.
13.05.2022 12:21 Ответить
Сегодня пятница 13. 200 кацаполетов усе отлетали
13.05.2022 13:14 Ответить
З ювілеєм, любі русофоби та бандерівці! 200-та 🐷🐶 *****-літалка жорстко приземлилася завдяки майстерності ЗСУ!
13.05.2022 19:03 Ответить
 
 