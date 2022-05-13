Медведев пугает страны Запада голодом, войной и эпидемиями из-за санкций против РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обнародовал прогноз по 10 пунктам, в котором предвещает странам, которые ввели против РФ санкции, все возможные и невозможные беды.

Об этом Медведев пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди прогнозируемых им несчастий - банкротство западных авиакомпаний, удорожание нефти, голод, инфляция, новые войны, активизация террористов, эпидемии и упадок деятельности международных институций.

"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де факто, а потом и де юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - мечтает Медведев.

