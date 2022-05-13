РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6360 посетителей онлайн
Новости
11 839 70

Медведев пугает страны Запада голодом, войной и эпидемиями из-за санкций против РФ

путин,медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обнародовал прогноз по 10 пунктам, в котором предвещает странам, которые ввели против РФ санкции, все возможные и невозможные беды.

Об этом Медведев пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди прогнозируемых им несчастий - банкротство западных авиакомпаний, удорожание нефти, голод, инфляция, новые войны, активизация террористов, эпидемии и упадок деятельности международных институций.

"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де факто, а потом и де юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - мечтает Медведев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Предотвратить возможное нападение врагов на Россию": Медведев назвал смысл войны против Украины. ВИДЕО

Медведев Дмитрий (4137) прогноз (699) россия (97281) санкции (11871)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Голод швидше на Росії розпочнеться
показать весь комментарий
13.05.2022 11:04 Ответить
+28
цей тормоз оголосив майбутнє роSSії.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:05 Ответить
+23
Недомірок-2 . (Недоношене)
показать весь комментарий
13.05.2022 11:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Голод швидше на Росії розпочнеться
показать весь комментарий
13.05.2022 11:04 Ответить
В цього недопалка загострення параноїдної шизофренії обтяжене алкогольним токсікозом !!!!))))
показать весь комментарий
13.05.2022 11:09 Ответить
Це не Мєдвєдєв, а якийсь Папугаєв, бо любить "папугать"...
показать весь комментарий
13.05.2022 12:29 Ответить
ведмеді сосуть лапу.. медведев-іншу частину тіла.. знаю яку але не напишу-здогадайтесь самі? от коли ця частина немита- починаеться цей бред
показать весь комментарий
13.05.2022 13:29 Ответить
Недомірок-2 . (Недоношене)
показать весь комментарий
13.05.2022 11:04 Ответить
Медведев озвучил ближайшее будущее ********** ай да Димон просто маладца...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:33 Ответить
цей тормоз оголосив майбутнє роSSії.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:05 Ответить
Не через санкції проти Параші, а навпаки через байдужість і небажання зупинити російську агресію проти України.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:05 Ответить
То он злой такой потому что у него айфона последнего нет
показать весь комментарий
13.05.2022 11:05 Ответить
Єдине що можливе - це активізація тероризму. росія точно буде робити теракти скрізь, а все інше чекає саме на рашку
показать весь комментарий
13.05.2022 11:06 Ответить
В том моська только и сильна, что лает на слона...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:06 Ответить
все буде значно проще і всього з 1-го пункту:
- паРаше п*зда, не залежно від того, як складеться в Україні.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:08 Ответить
Виникає лише питання.
Медведєв, якщо Заходу триндець, то що твій синочок, Ілюша, досі у США робить? І як там замок та виноградники в Тоскані?
показать весь комментарий
13.05.2022 11:09 Ответить
У всіх кацапських цабе родичі за кордоном.
показать весь комментарий
14.05.2022 01:01 Ответить
"десять казней медмедевских" )) от не даёт им болезным покоя классика )) по любому, своего ничего и никогда так и не придумают ))
показать весь комментарий
13.05.2022 11:09 Ответить
Да он же пьян)
показать весь комментарий
13.05.2022 11:10 Ответить
Причем мертвецки. А вообще интересно наблюдать вопли живых трупов. Надо бы им траурные ленточки выслать от Степана Бандеры.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:14 Ответить
Медведєв лякає країни Заходу голодом, війною та епідеміями через санкції проти РФ

1.Ще одну війну рашка зараз може "потягнути" лише з Молдовою )

2. Якщо буде у світі голод ,то рашка тим більше не отримає у вигляді гумдопомоги " ніжки Буша" ))
показать весь комментарий
13.05.2022 11:12 Ответить
Залезь в берлогу и продолжай сосать.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:13 Ответить
Комплекс гнома ни куда не девается на протяжении всей жизни.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:15 Ответить
Насчет эпидемий - очень интересно. Даже не сомневаюсь, что могут какую-то хрень выпустить из пробирок.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:15 Ответить
я думаю, і ковід цей вони китайцям послали у немитих пробірках своїх. а тоді стали розганяти брехню про кажанів.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:38 Ответить
Они не специально, просто пробирку вовремя не помыли и там вирус мутировал, потому что мутатор надо мыть.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:46 Ответить
Кокс до кремля недоїхав, естонці 3,5 тонни перехопили. Мішутку плющить ніпадєцкі.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:16 Ответить
Санкции на кокс наложили и у наркомана ломка, поэтому он угрожает всему миру. Главное не давать ему кокс несмотря на угрозы.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:25 Ответить
Перестаньте будить это конченное.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:16 Ответить
бред какой то
показать весь комментарий
13.05.2022 11:16 Ответить
Параноїдна маячня на тлі алкогольної абстиненції!!!))))
показать весь комментарий
13.05.2022 11:29 Ответить
Саме цікаве - лякаэ всіх "голодом" а самі у китайців сухапайки для солдат просили! У КИТАЙЦІВ!!! Які споживають на третину менше продуктів у армії на одну людину ніж кацапи
показать весь комментарий
13.05.2022 13:02 Ответить
Мал клоп--- да вонюч. Русск, поговорка. Знает ее шперик.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:18 Ответить
НЕ беріть це до уваги....воно, мідвєдєв, мусив ЦЕ сказати.....він відробляє накрадені активи....
так само як і лукашеску....

а так, агентура раSSії дуже активізувалася в Європі: шрьодери, вагенкнехти, макрони, орбани та інші адепти руZZкого міра "проповідують" голод і скруту....по всьому світу....якщо раSSію розіб´ють вщент....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!
показать весь комментарий
13.05.2022 11:20 Ответить
Це і є перелік того що кацапія несе людству.
Який висновок? Немає московії- немає голоду, воєн, епідемій.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:22 Ответить
Мацковия крмила весь Мир с 1941 по 1945 гг...тушонкой Рузвельта и ставридой Черчилля...
нищеброды...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:22 Ответить
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж,
Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь? (с) В.Висоцький
показать весь комментарий
13.05.2022 11:23 Ответить
Первый пункт интересен. Порядок основанный на правилах ему не нравится, нравится основанный на беспределе. Логика преступника, по простому гопника.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:24 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 11:25 Ответить
Кремлівська мразь каже Заходу: ,, дайте нам , оркам , спокійно знищити
Украінців , а потім і за вас візьмемось "!

Ні , кацапи , весь світ чекає вашоі , голодної смерті 😡
показать весь комментарий
13.05.2022 11:25 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 11:26 Ответить
Ага...
" Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!".
(с.) М. Булгаков "Собачье сердце"...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:30 Ответить
" Медведєв лякає ..."

Захід ,чи не час тобі вже цього мерзотника ,а з ним і всю
рашу налякати ?
показать весь комментарий
13.05.2022 11:32 Ответить
РабZZея распашет Сибирь и Колыму...и будет Целина номер-2...хлеба бу завались..
Что Гуталину в дЯревне Простоквашино...Матроскин в морде Ведмедя...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:32 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 11:33 Ответить
Полтора метра над землей
показать весь комментарий
13.05.2022 11:34 Ответить
Дмитра Медведєва треба вбити.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:39 Ответить
Шкура неубитого Медведева🤣
показать весь комментарий
13.05.2022 11:49 Ответить
Видно санкції таки припікають.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:40 Ответить
Певна річ. З голоду кремлівська сволота не помре ніколи, а от айфони в них вже не оновлюються... Біда.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:27 Ответить
Мы и так поняли что Европе зимой придётся терпеть вонь с голода помершей русни. Ладно, будем строить забор выше.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:43 Ответить
Превращением в ядерный пепел уже не пугает, что то пошло не так.
показать весь комментарий
13.05.2022 11:48 Ответить
Ой ДУРАК ...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:51 Ответить
он от рождения испуганный и опущенный!
показать весь комментарий
13.05.2022 11:52 Ответить
хто зараз в нього прес-секретарем, хто йому такі висери клепає?
Дуже схоже, що це машка-аблігація...
показать весь комментарий
13.05.2022 11:56 Ответить
Окурок..***...пий бояру і закусюй ягелем...обморок
показать весь комментарий
13.05.2022 12:00 Ответить
срусия -это и есть голод, війна та епідемії
показать весь комментарий
13.05.2022 12:03 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 12:06 Ответить
Бабаєм з-під ліжка ще не лякав? Чекаємо
показать весь комментарий
13.05.2022 12:08 Ответить
Это ж хорошо, если на раZZее начнется голод!
Хорошо, когда валом начнутся банкротства раZZейских компаний!
Хорошо, когда страна. не признающая никакие правила, перестанет существовать!
Для всего мира это будет ХО-РО-ШО! Сначала может быть трудно, но потом -- хорошо и спокойно.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:12 Ответить
Опять на каблуках был. Страшно так сказа
показать весь комментарий
13.05.2022 12:16 Ответить
Коли ти падло здохнеш разом з путіном і нациською росією ?
показать весь комментарий
13.05.2022 12:18 Ответить
Положите этого рахита на что-нибудь холодное и мокрое.. пусть охолонет... потом в это же заверните и скормите Бобрихе.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:30 Ответить
***** пошел в последний и решительный бой - все консервы вскрылись, все пугалки задействованы, даже ЯО отчаянно трясут. ******, видимо, для паРаши уже близко.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:30 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:08 Ответить
ЧУВИРЛО. Вже протверезів?
показать весь комментарий
13.05.2022 13:09 Ответить
Больше ему не наливайте.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:11 Ответить
Допився вже до чортиків...
показать весь комментарий
13.05.2022 13:39 Ответить
Это он наекает, что устроит в Украине голодомор?!...
показать весь комментарий
13.05.2022 13:53 Ответить
У Медведева опять попка болит. Вовик забыл про смазку.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:57 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 14:02 Ответить
хоч би сам не обісрався,
тявкає шось там
показать весь комментарий
13.05.2022 14:11 Ответить
Дайте этому алкоголику медведеву -рассольчику!! А то у него на похмелье , что то не то с языка срывается!!
показать весь комментарий
13.05.2022 14:27 Ответить
 
 