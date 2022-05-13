Медведев пугает страны Запада голодом, войной и эпидемиями из-за санкций против РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обнародовал прогноз по 10 пунктам, в котором предвещает странам, которые ввели против РФ санкции, все возможные и невозможные беды.
Об этом Медведев пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
Среди прогнозируемых им несчастий - банкротство западных авиакомпаний, удорожание нефти, голод, инфляция, новые войны, активизация террористов, эпидемии и упадок деятельности международных институций.
"В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де факто, а потом и де юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа "Порядка, основанного на правилах" и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром", - мечтает Медведев.
- паРаше п*зда, не залежно від того, як складеться в Україні.
Медведєв, якщо Заходу триндець, то що твій синочок, Ілюша, досі у США робить? І як там замок та виноградники в Тоскані?
1.Ще одну війну рашка зараз може "потягнути" лише з Молдовою )
2. Якщо буде у світі голод ,то рашка тим більше не отримає у вигляді гумдопомоги " ніжки Буша" ))
так само як і лукашеску....
а так, агентура раSSії дуже активізувалася в Європі: шрьодери, вагенкнехти, макрони, орбани та інші адепти руZZкого міра "проповідують" голод і скруту....по всьому світу....якщо раSSію розіб´ють вщент....
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!
Який висновок? Немає московії- немає голоду, воєн, епідемій.
нищеброды...
Он над нами издевался, ну, сумасшедший, что возьмешь? (с) В.Висоцький
Украінців , а потім і за вас візьмемось "!
Ні , кацапи , весь світ чекає вашоі , голодної смерті 😡
" Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!".
(с.) М. Булгаков "Собачье сердце"...
Захід ,чи не час тобі вже цього мерзотника ,а з ним і всю
рашу налякати ?
Что Гуталину в дЯревне Простоквашино...Матроскин в морде Ведмедя...
Дуже схоже, що це машка-аблігація...
Хорошо, когда валом начнутся банкротства раZZейских компаний!
Хорошо, когда страна. не признающая никакие правила, перестанет существовать!
Для всего мира это будет ХО-РО-ШО! Сначала может быть трудно, но потом -- хорошо и спокойно.
тявкає шось там