Новости
Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС: теперь Лавров говорит, что это может быть "опасно" (обновлено)

Россия сомневается в "безопасности" вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но невиновность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения", – сказал он журналистам в Душанбе, комментируя намерение Украины присоединиться к ЕС.

По словам министра, "ЕС с конструктивной экономической платформы, которой он создавался, превратился в агрессивного, воинственного игрока, уже заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Накануне первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция России по поводу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась, став ближе к позиции по вступлению Украины в НАТО, потому что в Москве теперь "не видят разницы ".

Ранее Москва выступала категорически против вступления нашего государства в НАТО. Но по Евросоюзу такая риторика не звучала.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, одним из письменных предложений Киева на переговорах с РФ в Стамбуле была формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремления Украины вступить в Европейский союз", - зачитал тогда Мединское предложение Украины.

Лавров Сергей (2365) россия (97281) членство в ЕС (1150)
+65
Да насрать на лаврова.
13.05.2022 11:13 Ответить
+64
13.05.2022 11:19 Ответить
+52
Туалет в доме украинца, а не на улице, тоже опасно для росии.
13.05.2022 11:14 Ответить
А кого,власне,цікавить,що там меле пєчальная лошадь лавров? Мене особисто абсолютно не цікавить.
13.05.2022 15:00 Ответить
Даже не стоит слушать эти бредни про какие то угрозы, ЕС, НАТО. Цель там только одна и именно из за этого ***** начало войну - вернуть Украину в блевотный русский мирь
13.05.2022 15:04 Ответить
А Зеля при этом не против.
13.05.2022 19:17 Ответить
иди за руским караблём, ******* уже Зеля да зеля. Ботяра ********
13.05.2022 21:59 Ответить
внимательно слушай своего хазяина , а не обзывай людей.
14.05.2022 08:46 Ответить
сходи продмойся
14.05.2022 11:33 Ответить
Конечно это небеспечно, як РФ буде воювати з цілим ЕС? - зразу всереця вони тільки хотіли воювати з Україною не дарма скупають технології. Це з подумать, говорили нам що 20 років готувались воювати з "загниваючим" заходом а воюють з Україною як вони кажуть: з единим народом. Цез надо буть такими конченеми.
13.05.2022 15:20 Ответить
Ar vārdiem: "tālu aiz Eiropas kontinenta" Lavrovs apliecina, ka Krievija nav Eiropas valsts, un patiesībā tie var būt tikai aziāti. Jo tuvumā ir tikai Āzija...
Huņņi
13.05.2022 15:28 Ответить
звісно ж вступ України до ЄС є небезпечним, бо Україна разом з іншими країнами Східної Європи може розвалити лівацьку гегемонію, а русскіє стільки бабла вклали в те, щоб люди займалися х...ею і доводили її до абсурду, бо якщо велика кількість громадян країни зайнята х..ю, кінець цій країні, загарбати таку країну легше ніж відібрати у дитини іграшку.
13.05.2022 15:32 Ответить
У них Скандинавия дружно вступает в НАТО, а они все переживают за возможное кандидатство Украины в ЕС. Своими прямо сказать **.....ми действиями с 2014 года они просрали Украину как дружескую страну. А нападение в 2022 отпугнули всех соседей, включая азиатские и в ближайшей перспективе даже Беларусь.
13.05.2022 15:36 Ответить
13.05.2022 15:37 Ответить
Лавров перекушал овса и, мало того, что ум потерял, так и по-русски говорить разучился: нельзя сказать "невиновность желания". Можно сказать: невинность желания, т.к. "вина" это психическое отношение к действию или бездействию, но не к желанию ( каковое является средним между "хотением" и "выбором", что-то навроде несформированного еще умысла).
Резюме: задавать не овес, а люцерну с галоперидолом.
13.05.2022 15:44 Ответить
це чепушило коняче вилазить приблизно раз на два-три тижня. В паузах напевно дешевий кокс нюхає.
13.05.2022 15:53 Ответить
Русский корабль пошел на ***!
13.05.2022 15:54 Ответить
С кораблем все правильно, флагман лапотных репоедов туда и пошел. А этого сивого мерина даже на такой "отсыл" не тянет, у этого старого пирдуна закончилась "аргентинская мука, вот его и плющит.
13.05.2022 16:59 Ответить
Пика "Похмурої Коняки" чогось мені нагадала Кісу Вороб'янінова з фільму "Тринадцять стільців".
13.05.2022 17:14 Ответить
Кіса був інтелектуал, а це - совдепівське бидло, шаріков: отнять и поделить!
13.05.2022 18:08 Ответить
Росія примусово вивезла в рабство 1,2 мільйона українців, серед яких понад 210 тисяч дітей!
13.05.2022 17:40 Ответить
И-ГО-ГО.
13.05.2022 18:12 Ответить
Нікого не їбе, що там кацапня собі хоче. Ми їх мочимо и мочити будемо тепер всюди і завжди. Це вони, ще не втямили кого зачіпили.
13.05.2022 18:40 Ответить
13.05.2022 18:47 Ответить
фуфлогон несет пургу.
13.05.2022 19:02 Ответить
"обличчя" фуфлогона напомнило анкдот:

-Красная шапочка шла по лесу и увидела в кустах волка.
-волк, а почему у тебя такие странные глаза?
-не мешай Красная шапочка, яяя кккаааккаюююю.
13.05.2022 19:07 Ответить
Ти диви! Тобто сумна лошадрига вважає, що ми - брутальна свіжа кров, яка зробить Європу great again? Замість гейсько-толерастичного ояїбу - знов постане епоха лицарів?
...
*****, а мені подобаються побоювання кацапа. Бійтеся, *******! Так і буде!
13.05.2022 19:20 Ответить
P.S.: https://youtu.be/nG-sJsREj2s якось отак воно буде усе оце ...
13.05.2022 19:47 Ответить
иди ленд-лиз терпи!))
показать весь комментарий
13.05.2022 19:22 Ответить
Когда слышу слово рОССИЯ,-я плюю в эту сторону. И все приличные люди делают то-же самое.
13.05.2022 21:03 Ответить
13.05.2022 21:08 Ответить
Полудохлый мерин захотел получить от своего конюха дополнительное ведро овса?
13.05.2022 21:31 Ответить
ведро овса
...
Скільки страхітливих помилок у словах "дорожку кокса"
13.05.2022 21:52 Ответить
лаВРУША Г А А Г А тобі допоможе зі страхом і полікує заодно
13.05.2022 22:28 Ответить
пішов ти на ***! Ми багато років терпимо розширення ОДКБ біля наших кордонів, ми вимагаємо виходу рф з ОДКБ розпуску цієї агресивної організації і повернення московії до кордонів 1147 року, повної демілітаризації і дедибілізації населення цієї недодержави!
13.05.2022 22:33 Ответить
Вообще, по идее, основная позиция расии- раком! И она наверное будет определяющей на годы, а дай бог и на десятилетия. Эти эрзя на самом деле, до сих пор уверенны что Украина находится под их влиянием. Хотя влиять они сейчас могут только на какую-нибудь Эритрею или тракториста с пенисом душилиным. Да и те их ***** пошлют, когда будут ********* на четырёх ногах..
13.05.2022 23:11 Ответить
Коняці - небезпечно?
14.05.2022 00:01 Ответить
Как надоела всем эта лошадь армянских кровей.
14.05.2022 07:17 Ответить
Лавруха-******....ое ухо,глядя на тебя тошнотворного ,понимаешь,что Чарли Чаплин комик,а ты гомик.Крути педали...
14.05.2022 08:02 Ответить
ЯЙЦЯ І КУРКА! ЩО ПЕРВІШЕ? СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
14.05.2022 08:36 Ответить
А кто тебя, унылая лошадь, спрашивает?
14.05.2022 08:37 Ответить
а вас кацапов в вечную мерзлоту.что бы вы гандоны вымерзли.смерть кацапам.
14.05.2022 09:37 Ответить
З якого дива ті кремлядські манкурти і малороси від імені Києва просять у ********* дозволу на вступ до ЄС, наче українці якісь мацковські раби?
Зовсім страх втратили ті професійні корупціонери.
14.05.2022 18:08 Ответить
