Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС: теперь Лавров говорит, что это может быть "опасно" (обновлено)

Россия сомневается в "безопасности" вступления Украины в Европейский Союз.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но невиновность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения", – сказал он журналистам в Душанбе, комментируя намерение Украины присоединиться к ЕС.

По словам министра, "ЕС с конструктивной экономической платформы, которой он создавался, превратился в агрессивного, воинственного игрока, уже заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".

Накануне первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция России по поводу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась, став ближе к позиции по вступлению Украины в НАТО, потому что в Москве теперь "не видят разницы ".

Ранее Москва выступала категорически против вступления нашего государства в НАТО. Но по Евросоюзу такая риторика не звучала.

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, одним из письменных предложений Киева на переговорах с РФ в Стамбуле была формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремления Украины вступить в Европейский союз", - зачитал тогда Мединское предложение Украины.