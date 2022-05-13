Россия изменила свою позицию по отношению к Украине в ЕС: теперь Лавров говорит, что это может быть "опасно" (обновлено)
Россия сомневается в "безопасности" вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Это проблема отношений Киева с Европейским союзом. Но невиновность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения", – сказал он журналистам в Душанбе, комментируя намерение Украины присоединиться к ЕС.
По словам министра, "ЕС с конструктивной экономической платформы, которой он создавался, превратился в агрессивного, воинственного игрока, уже заявляющего о своих амбициях далеко за пределами европейского континента".
Накануне первый зампостпред РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News заявил, что позиция России по поводу стремления Киева вступить в Евросоюз изменилась, став ближе к позиции по вступлению Украины в НАТО, потому что в Москве теперь "не видят разницы ".
Ранее Москва выступала категорически против вступления нашего государства в НАТО. Но по Евросоюзу такая риторика не звучала.
По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, одним из письменных предложений Киева на переговорах с РФ в Стамбуле была формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.
"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремления Украины вступить в Европейский союз", - зачитал тогда Мединское предложение Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Конечно это небеспечно, як РФ буде воювати з цілим ЕС? - зразу всереця вони тільки хотіли воювати з Україною не дарма скупають технології. Це з подумать, говорили нам що 20 років готувались воювати з "загниваючим" заходом а воюють з Україною як вони кажуть: з единим народом. Цез надо буть такими конченеми.
Huņņi
Резюме: задавать не овес, а люцерну с галоперидолом.
-Красная шапочка шла по лесу и увидела в кустах волка.
-волк, а почему у тебя такие странные глаза?
-не мешай Красная шапочка, яяя кккаааккаюююю.
...
*****, а мені подобаються побоювання кацапа. Бійтеся, *******! Так і буде!
...
Скільки страхітливих помилок у словах "дорожку кокса"
Зовсім страх втратили ті професійні корупціонери.