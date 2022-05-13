РУС
В Киеве и области меняют время комендантского часа, транспорт будет работать дольше

С воскресенья, 15 мая, будет сокращено время комендантского часа в Киеве и Киевской области. Теперь он будет начинаться с 23.00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram столичного мэра Виталия Кличко.

"С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже. Он будет продолжаться с 23:00 до 5:00 утра", - отметил он.

По его словам, с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше:

  • метрополитен – с 06:00 до 22:00
  • наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30

Кроме того, Кличко призвал соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку угроза ракетных ударов по Киеву остается.

