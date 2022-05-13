Я готов говорить с Путиным без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.
Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, и информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.
Также глава государства отметил, что из-за зверств войск РФ, разоблачаемых после деоккупации украинских городков и сел, украинское общество не настроено положительно относительно возможности переговоров с РФ.
Борис Джонсон
Позиція сторін, та перебіг перемовин.
позиція *****: декларована - боротьба з нацизмом, та звільнення України.
реальна - знищення Української Держави та її громадян.
цілі та засоби: створення передумов для примусу, та ультиматумів, як наслідки спецоперацій, операцій прикриття які спотворюють дійсність, інформаційних фейків. шантаж.
позиція Зеленського: реальна та дакларована, наче б то, співпадає. головне: мир та збереження життів громадян.
цілі та засоби: домовитися по середині, тобто схильністи до компромісів ( до прогибу). головне , що не зрозуміле: чи невилікована наївність, чи впевненність в спроможності домовитися ( з крокодилом) , чи вплив не афішованих потужних сил, антіукраїнських.
прагнення до миру, та збереження життів громадян, та миру в Україні.
безпорадність перед шантажем дають зворотній єффект( бо з крокодилом не можна домовитися)
пояснити розмінування Чонгару, відведення війск від кордонів з Білорусією, вперте наполягання (всуперіч данним), що війни не буде, бо ж він виконав усі забаганки *****, й наївно сподівається на таку ж, відповідну реакцію.
наслідки: наївне намагання домовитися з ( крокодилом) призвели до війни, окупації й жахливих жертв.
потрібно, нарешті, зробити вісновки й не напагатися домовлятися з ( крокодилом) його можна тільки вбити.
жодних поступок *****
Слава Націі. ***** фашистській *********.
"Искушение сдаться будет самым большим за мгновение до победы" - так говорит китайская мудрость.
Хай краще знесуть Зе з дЄрмаком і Пороха зроблять президентом.
https://youtu.be/6HPR6xmpqUI
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
П.С. Еще могу допустить, что тебя понуждают к сговору с орками всякие макроны, шольцы и прочие орбаны, а ты идешь у них на поводу, тогда ты просто глупый. Все украинцы проклянут тебя за переговоры с современным Гитлером, а не этих евросоглашателей. Короче, карма прилетит тебе, а не слизнякам Макрону и Шольцу. Думай-ТЕ Владимир Аоександрович....
По его словам, украинская делегация в Турции предлагала оставить этот вопрос, «но не навсегда». «Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос», - сказал Зеленский.