Я готов говорить с Путиным без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, однако без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

Об этом он заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, и информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно... Я готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников любых. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов", - заявил Зеленский.

Также глава государства отметил, что из-за зверств войск РФ, разоблачаемых после деоккупации украинских городков и сел, украинское общество не настроено положительно относительно возможности переговоров с РФ.

