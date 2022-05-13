РУС
Убежден, что ЕС достигнет договоренности о нефтяном эмбарго против РФ, - Боррель

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил убеждение, что государства-члены согласуют нефтяное эмбарго против России несмотря на нынешнюю оппозицию Венгрии.

Об этом он заявил перед встречей глав МИД стран Группы семи в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По его словам, работа по согласованию шестого пакета санкций продолжается.

"В понедельник министры иностранных дел будут рассматривать этот вопрос, и я сделаю новый политический толчок для договоренности. Я убежден, договоренность у нас будет. Нам нужна эта договоренность и она у нас будет. Потому что нам нужно избавиться от нефтяной зависимости от России", - подчеркнул. Боррель.

"Мы должны понять конкретные обстоятельства каждого из 27 государств-членов. Но если не будет договоренности на уровне послов, в понедельник министрам нужно дать политический толчок к этому. Я приложу усилия для этого", - добавил он.

Лишилося узнати в якому році? Вводить ємбарго не бажають Франція та Німетчина, а дурникам розповідають що велика і потужна Угорщина тримае все ЕС у своему залізному кулаку.
13.05.2022 12:38 Ответить
Давить вбивц та насильників ‼️‼️‼️

13.05.2022 12:40 Ответить
сподіваюсь це буде то того, як путін здохне від старості?
13.05.2022 12:45 Ответить
Дойде до них тільки тоді, коли хліб буде коштувати впятеро більше. А поки ще жруть запаси хліба і олії їх цікавить тільки паливо. Паливо вони жерти не будуть
13.05.2022 13:52 Ответить
Ага поки ви про ембарго Вова хоче балакати с другим вовой.Пора штатам трохи Вові промити мозги.
13.05.2022 16:52 Ответить
 
 