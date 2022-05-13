РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7322 посетителя онлайн
Новости Война
16 462 150

РФ должна вывести войска с территорий, оккупированных после 24 февраля. Это был бы первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, - Зеленский

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Мир для Украины – это уважение со стороны России к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, традициям, народу, языку. Уважения к людям, обществу и независимости нашего государства. Я сейчас сказал банальные вещи, но именно все эти обычные нормальные вещи нарушила РФ. И для этого нужно их восстановить - вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести войска, деоккупировать наши дома, я уже не говорю о том, что нужно вернуть все награбленное из обычных домов", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, какого мира хочет Украина.

Читайте также: Я готов говорить с Путиным без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов, - Зеленский

"В переговорах мы готовы говорить – по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали, начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", - заметил глава государства.

"Но мы не сможем вернуть людей, детей, и за это прощения нет", - добавляет он.

Автор: 

армия РФ (20620) Зеленский Владимир (21990) оккупация (10299) переговоры (5155) россия (97292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+114
Ні, пане Президенте, пуйло має вивести війська і своїх поліцаїв зо всіх окупованих територій після 2014 року. Тоді народ України буде про щось говорити, а не Ви і Ваші регіонали і зрадники, що повтікали з півдя, а деякі навпаки, поїхали туди на службу ворогу.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:41 Ответить
+88
Владимир Зеленский, не испытывай терпение народа.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:43 Ответить
+85
Когда клован говорит,то такое чувство,что он бредит.
показать весь комментарий
13.05.2022 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Після Бучі, Ірпіня, Маріуполя, ... повернення не має..
Курва продасть Україну за свої серіальчики і апартаменти в Криму!
показать весь комментарий
13.05.2022 14:07 Ответить
Презедент як флюгер, коли вже можливо почути отаточну та продуману стратегію і ціль?
показать весь комментарий
13.05.2022 14:27 Ответить
Хто там ближче. Вирвіть тому паскуднику язика, щоб більше ніколи такого не гундосило! Воно хоче заморозити всі окуповані території, бо в Омані взяв гроші! А за все, що понесла Україна "понять і простіть"?
показать весь комментарий
13.05.2022 14:37 Ответить
Сколько можно одну и туже куйню говорить. У ******** нет ни куя святого там только , куярить нужно и куярить , до последнего кацапского лаптя , зачищая Украину от мрази...
показать весь комментарий
13.05.2022 14:51 Ответить
Якби ти Зеленський був адекватним президентом, а для цього треба бути сильною людиною, ти б вже давно дозволив би ЗСУ перейти кордон, захопити/ оточити найближче місто рашистів і ультиматумом вимагати обміну нашого міста( Маріуполь до прикладу) на їхнє! Або хоча б просто на весь світ почав говорити мовою ультиматумів! А ти чмо, лох, тупий і немічний!!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 15:02 Ответить
Как , это он себе представляет , даже предположим что они отойдут , а кто будет платить репарации за расхераченую Украину , а как призвать к ответу насильников , мародеров , бандитов . Начиная с руководства . Т.е. по уму ***** нужно судить , в Гааге , о чем с ними договариваться , да и партнеры не поймут .
показать весь комментарий
13.05.2022 15:28 Ответить
стільки людей страшною смерті загинуло від рук загарбників, а скільки людей угнали в рабство, а діти наші, яких хочуть мучати в рашці допоки вони не перетворяться на скотів або не помруть. Хочуть заморозити конфілкт чи що? Щоб вже наступного разу за пару рочків рашці наршеті вдалося загарбати тут все і позабивати тут всіх?
показать весь комментарий
13.05.2022 15:43 Ответить
ждите какого то провала в ближайшем будущем,,,чтобы был повод пагаварить зе наркоман что-то сдаст опять
показать весь комментарий
13.05.2022 15:44 Ответить
Пошел пане президент в жопу! До границ 1991года! Только так ! Плюс вернуть всех депортированных в Россию! Если кто хочет туда , то пусть потом едет ,держать не будем! Репарацииза разрушенные города , компенсации семьям за убитых и раненых! Только так! И не как иначе! А где то посредине договариваться будете пане президент где то посредине Днепра ,куда редкая птица долетит! Народ вам этого не простит !
показать весь комментарий
13.05.2022 15:51 Ответить
Ти зараз воюєш, чи на дивані? Дуже багато наших воїнів гине. Зрештою, Путін і на це не піде
показать весь комментарий
13.05.2022 17:13 Ответить
Не президент, а довбойоб!
показать весь комментарий
13.05.2022 16:05 Ответить
Люди добрые, вы что не поняли, сдают же Украину! Первый вброс, чтобы посмотреть на реакцию
народа. Армия воюет, народ орки насилуют и убивают, а это чудо под шумок договорняк протаскивает под свой интерес. Причём, наедине надо встретиться. Это где это воюющие стороны
договор о мире наедине подписывают?! США и Англия помогают, Европа помогает, говорят, что надо воевать до победного конца, невозможно отступить, а он своё, согласен частично отдать
территории, чтобы путинскую морду сохранить. Десятки тысяч наших граждан замордованы,
изнасилованы, угнаны в плен , города сожжены, а мы готовы вести переговоры, нет, Оно готово
за нас решать, торговать нашими жизнями, нашими семьями. нашими домами, нашей Землёй в угоду чудовищу и СВОЕМУ интересу. А наша Армия знает, за кого они воюют?
Вы знаете, путин ненавидит свой народ, но Зе не лучше, он думает, (нет, за него думает Ермак и
помогает правильно вкладывать средства Коломойский), что всех обхитрил, что великий полководец и теперь достоин путину в глаза и ж... посмотреть, в связи со стойкостью нашей
Армии уже и больше попросить взамен. Такой откровенной сдачи страны трудно было бы представить, но настолько явно, что страшно...
И как отреагируют Союзники, да плюнут на этих идиотов и отвернутся от нас.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:25 Ответить
А щоб не плюнули на нас, потрібно збавитись від ідіотів...чи не "на часі"? Здається, що саме пора...
показать весь комментарий
14.05.2022 05:44 Ответить
Краще, щоби ти продавав свої смердючі флісові майки на аукціонах та не заважав ЗСУ звільняти Україну. Прийшов час знову прїжджати англо-саксам, щоб вправити мізки зе, бо знову очком фуйла марить.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:26 Ответить
Дуже прикро чути 73% ...
показать весь комментарий
13.05.2022 16:36 Ответить
Вова ти реально задовбав своїм 24 лютого ! Після всього ця погань повинна здохнути і вивести всі війська з нашої країни.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:45 Ответить
До речі Штати іВеликобританія вже казали як і сама 40 ка звільненя всієї территорії і крапка і добити рашку.Так що Вова не мели того чого не буде.А суспільство тим паче не буде на таке йти а ЗСУ тим більше.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:48 Ответить
В память про загиблих Героїв, закатованих українців, сиріт та самотніх батьків в нього повертається язик таке говорити?
То за ради чого українська нація поклала стільки жертв?
показать весь комментарий
13.05.2022 16:48 Ответить
Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда «зеленых человечков» не пустили, сказал Зеленский. (С) "Ксанфе, випий море" (Езоп)
показать весь комментарий
13.05.2022 16:53 Ответить
Да что вы набросились на это недоразумение? Оно ведь только своим ртом озвучивает позицию ермаков с ихними хозяевами.
показать весь комментарий
13.05.2022 16:56 Ответить
Пасматрєть єму где та пасєрєдінє рєшил хітрєц
показать весь комментарий
13.05.2022 17:15 Ответить
Вывод российских войск с территорий на момент двадцать четвертого февраля был бы неплохой вариант.
показать весь комментарий
13.05.2022 17:30 Ответить
наша мета Вова, не вір Єрмаку, - розпад росії: військова поразка (з поверненням до 2014), репарації, компенсації, суди, повернення людей, тощо
показать весь комментарий
13.05.2022 17:38 Ответить
К чему эти бесполезные заявления?
показать весь комментарий
13.05.2022 18:02 Ответить
Не може бути ніяких зустрічей і перемовин з вбивцею України. Геть до рубежей 1991-го, репарації на відбудову країни, покаяння. Крапка. Вирішувати повинне військове керівництво, ні в якому разі Зеленський-Єрмак.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:10 Ответить
оце і є справжня зрада
показать весь комментарий
13.05.2022 18:14 Ответить
Воно хворе ,тупе ,пезпринципне лайно.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:32 Ответить
Як,вже, ця зелена *******,набридла.... Замажте,їй харю,й перегорніть сторінку. Остогидло бидло!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 18:46 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 18:51 Ответить
Хочуть про щось говорити, щонайменше вивід військ з усієї території України, включно з Донбасом і Кримом...або хай ідуть за курсом корабля, а Зеленський роблячи такі заяви, схоже нічого так і не зрозумів...ні після.Ірпеня, ні після Бучі ..ні після Маріуполя...може йти з ними, якщо хоче...домовлятися з рашистами і Путіним, це те саме, що спробувати домовитися з крокодилом, який вчепився тобі в ногу.
показать весь комментарий
13.05.2022 18:51 Ответить
Включите мозги. Не может Зеленский сказать хрен вам а не переговоры. Я не его сторонник , но он в данный момент он заявил правильно - откатитесь до состояния февраля и начнем говорить. Ясно же что куйло на это не пойдет, но для бесперебойных поставок оружия нужно играть данную игру, мы готовы к переговорам но на реальных условиях , а в это время постепенно выдавливать русню с захваченных территорий.... kkljk
показать весь комментарий
13.05.2022 19:54 Ответить
каждый зебот говорит стандартную фразу: "я не его сторонник", тем самым оправдываясь и выдывая себя.
показать весь комментарий
14.05.2022 06:03 Ответить
І знову падли намагаються нам впарити якийся там миротворчий процес. І це після Бучі, Гостомеля, Макарова, Бородянки, Ірпіня.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:07 Ответить
відрубати йому голову
показать весь комментарий
13.05.2022 21:03 Ответить
Що Єрмак напише, то і каже
показать весь комментарий
13.05.2022 21:15 Ответить
Какого 24??? Россия начала оккупацию с Крыма и вывести войска со всей территории Украины включая Крым и Донбасс!
показать весь комментарий
13.05.2022 21:23 Ответить
президент должен повертуть на стан 2015
показать весь комментарий
13.05.2022 21:50 Ответить
❗️Поставки вооружений Украине из США могут приостановиться, если сенат не поддержит проект о выделении новой помощи до 19 мая, - Пентагон

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", - сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:52 Ответить
ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ НЕ НАДО ВСТРЕЧАТЬСЯ: УЛЬТИМАТУМ МОЖНО ОБЪЯВИТЬ ОТКРЫТО.

Если Зеленский хочет ПУБЛИЧНЫХ обязательств от Путина, то ему надо отказываться от любых встреч, а вместо этого все предложения (ультиматумы), отказы и соглашения должны заявляться ПУБЛИЧНО в открытом доступе. Опыт подобных переговоров у Зеленского есть - с Байденом.

Колебания Зеленского весной 2022 года очень сильно похожи на симптомы шизофрении: он по чётным дням заявляет одно, а по нечётным - противоположное. И такие серии дней с заявлениями длятся по неделе подряд и больше.

Да, даже когда он говорит о восстановлении "территориальной целостности", то делает оговорку, что ценой смертей многих людей не готов достигать этой цели. И подобное: "территориальная целостность" - наша цель, но мы планируем постепенно "приближаться" к ней. - Похоже, Зеленский забывает о том, что при наличии оккупированных территорий количество погибших людей больше, чем даже в процессе их освобождения, хотя, конечно, Зеленского можно понять, т.к. гибель людей в процессе боевых действий видна значительно более явно, чем гибель (и искалечение жизней) ещё большего количества людей в оккупации, но эти процессы в оккупации происходят намного менее заметно для общества, а потому таким профессионалам в шоу, как Зеленский, легче преподнести обществу тихий и непубличный геноцид в оккупации как якобы меньшее зло в сравнении с публичной гибелью людей от обстрелов. Тем более, всегда можно сказать, что геноцид в оккупации - это ответственность оккупантов.

(1) Важный вопрос, решения которого не видно и не слышно от Украины - это обстрелы Украины с территории России. - Похоже, что это может быть ключём к пониманию, почему Зеленский так маниакально стремится договориться с Путиным (и забыть, что Путин не выполняет договорённости даже если он ПУБЛИЧНО обещал их выполнять). - Просто у Зеленского и его команды нет решения задачи: что делать, если будут обстрелы (например, артиллерийские, как в 2014 и 2022 годах или ракетные, как в 2022 году) с территории России?

(2) Ещё одна вероятная причина: Зеленский и его "команда" не имеют решения ещё и такой задачи: что делать с зомбированным населением "старых" оккупированных зон в Донецкой, Луганской и Крымской областях. Тем более, что некоторая часть зазомбированного населения там принимала участие в военных действиях против Украины. - Традиционная риторика власти периодически повторяет: "мы накажем всех преступников", - но на деле власти боятся получить контроль над теми преступниками, т.к. их очень много и у них есть ещё семьи и т.д., т.е. "наказывать" и без того враждебно настроенное население означало бы подтвердить в глазах того населения многие тезисы лживой вражеской пропаганды о "карателях", "уничтожении народа Донбасса и Крыма" и т.п. ложь.

Поэтому Зеленскому проще отказаться от решения этих задач под формальным поводом о том, что так, якобы, меньше жертв будет.

Решение задачи "2" - это такой ультиматум: кто добровольно прекращает воевать против Украины, сдаёт оружие и обещает не воевать в будущем (и не совершать других новых преступлений), тех Украина не будет "наказывать" лишением свободы (награбленное придётся вернуть), но кто не прекращает, те рискуют погибнуть в процессе (боёв для) освобождения Украиной оккупированных территорий либо будут обезврежены путём ограничения свободы перемещений и других действий (тюрьмой, а лучше - при наличии гражданства России автоматическая утрата гражданства Украины с возможностью упрощенного и ускоренного возврата в гражданство Украины при желании и отказе от гражданства других государств). Подробнее - путь к правде и миру (путь к миру) - https://2-homo-sapiens.livejournal.com/650.html
( Дополнительные разъяснения - https://2homosapiens-ru.livejournal.com/?skip=8 )
показать весь комментарий
14.05.2022 00:08 Ответить
Інколи краще жувати! жуй
показать весь комментарий
14.05.2022 01:06 Ответить
*****.... ОПЯТЬ....
показать весь комментарий
14.05.2022 05:58 Ответить
95-ТЬ
показать весь комментарий
14.05.2022 10:56 Ответить
Хто це йьому вклав таке в голову? ДО 24-го В УКРАЇНІ ВСЕ ОК БУЛО??? - КВІТЛА І ПАХТИЛА??? ГАНЬБА!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
показать весь комментарий
14.05.2022 08:29 Ответить
Захожу на цензор, читаю коменты и возникает такое ощущение что все они написаны россиянами украинским языком. )). Причем сути, того что говорится в новостных постах, большая половина не понимает. Пример: если случится то что написано в этом посте( россияне оказываются на границах до 24 февраля), РФ по сути криндец. Что их руководство скажет народу? У них внутренние проблемы и развал, мы возвращаем все территории включая Крым почти без крови. Точка.
показать весь комментарий
14.05.2022 13:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 