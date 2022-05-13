РФ должна вывести войска с территорий, оккупированных после 24 февраля. Это был бы первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, - Зеленский
Мир для Украины – это уважение со стороны России к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, языку и людям, обществу и независимости.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.
"Уважения к суверенитету, к территориальной целостности, традициям, народу, языку. Уважения к людям, обществу и независимости нашего государства. Я сейчас сказал банальные вещи, но именно все эти обычные нормальные вещи нарушила РФ. И для этого нужно их восстановить - вывести свои войска с нашей земли. Наших войск на территории РФ нет. Вывести войска, деоккупировать наши дома, я уже не говорю о том, что нужно вернуть все награбленное из обычных домов", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос, какого мира хочет Украина.
"В переговорах мы готовы говорить – по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали, начиная с 24 числа. Да, вы будете на некоторых наших временно оккупированных территориях продолжать стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", - заметил глава государства.
"Но мы не сможем вернуть людей, детей, и за это прощения нет", - добавляет он.
Курва продасть Україну за свої серіальчики і апартаменти в Криму!
народа. Армия воюет, народ орки насилуют и убивают, а это чудо под шумок договорняк протаскивает под свой интерес. Причём, наедине надо встретиться. Это где это воюющие стороны
договор о мире наедине подписывают?! США и Англия помогают, Европа помогает, говорят, что надо воевать до победного конца, невозможно отступить, а он своё, согласен частично отдать
территории, чтобы путинскую морду сохранить. Десятки тысяч наших граждан замордованы,
изнасилованы, угнаны в плен , города сожжены, а мы готовы вести переговоры, нет, Оно готово
за нас решать, торговать нашими жизнями, нашими семьями. нашими домами, нашей Землёй в угоду чудовищу и СВОЕМУ интересу. А наша Армия знает, за кого они воюют?
Вы знаете, путин ненавидит свой народ, но Зе не лучше, он думает, (нет, за него думает Ермак и
помогает правильно вкладывать средства Коломойский), что всех обхитрил, что великий полководец и теперь достоин путину в глаза и ж... посмотреть, в связи со стойкостью нашей
Армии уже и больше попросить взамен. Такой откровенной сдачи страны трудно было бы представить, но настолько явно, что страшно...
И как отреагируют Союзники, да плюнут на этих идиотов и отвернутся от нас.
То за ради чого українська нація поклала стільки жертв?
"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы бы хотели быть уверенными, что такого удастся избежать", - сказал на брифинге официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
Если Зеленский хочет ПУБЛИЧНЫХ обязательств от Путина, то ему надо отказываться от любых встреч, а вместо этого все предложения (ультиматумы), отказы и соглашения должны заявляться ПУБЛИЧНО в открытом доступе. Опыт подобных переговоров у Зеленского есть - с Байденом.
Колебания Зеленского весной 2022 года очень сильно похожи на симптомы шизофрении: он по чётным дням заявляет одно, а по нечётным - противоположное. И такие серии дней с заявлениями длятся по неделе подряд и больше.
Да, даже когда он говорит о восстановлении "территориальной целостности", то делает оговорку, что ценой смертей многих людей не готов достигать этой цели. И подобное: "территориальная целостность" - наша цель, но мы планируем постепенно "приближаться" к ней. - Похоже, Зеленский забывает о том, что при наличии оккупированных территорий количество погибших людей больше, чем даже в процессе их освобождения, хотя, конечно, Зеленского можно понять, т.к. гибель людей в процессе боевых действий видна значительно более явно, чем гибель (и искалечение жизней) ещё большего количества людей в оккупации, но эти процессы в оккупации происходят намного менее заметно для общества, а потому таким профессионалам в шоу, как Зеленский, легче преподнести обществу тихий и непубличный геноцид в оккупации как якобы меньшее зло в сравнении с публичной гибелью людей от обстрелов. Тем более, всегда можно сказать, что геноцид в оккупации - это ответственность оккупантов.
(1) Важный вопрос, решения которого не видно и не слышно от Украины - это обстрелы Украины с территории России. - Похоже, что это может быть ключём к пониманию, почему Зеленский так маниакально стремится договориться с Путиным (и забыть, что Путин не выполняет договорённости даже если он ПУБЛИЧНО обещал их выполнять). - Просто у Зеленского и его команды нет решения задачи: что делать, если будут обстрелы (например, артиллерийские, как в 2014 и 2022 годах или ракетные, как в 2022 году) с территории России?
(2) Ещё одна вероятная причина: Зеленский и его "команда" не имеют решения ещё и такой задачи: что делать с зомбированным населением "старых" оккупированных зон в Донецкой, Луганской и Крымской областях. Тем более, что некоторая часть зазомбированного населения там принимала участие в военных действиях против Украины. - Традиционная риторика власти периодически повторяет: "мы накажем всех преступников", - но на деле власти боятся получить контроль над теми преступниками, т.к. их очень много и у них есть ещё семьи и т.д., т.е. "наказывать" и без того враждебно настроенное население означало бы подтвердить в глазах того населения многие тезисы лживой вражеской пропаганды о "карателях", "уничтожении народа Донбасса и Крыма" и т.п. ложь.
Поэтому Зеленскому проще отказаться от решения этих задач под формальным поводом о том, что так, якобы, меньше жертв будет.
Решение задачи "2" - это такой ультиматум: кто добровольно прекращает воевать против Украины, сдаёт оружие и обещает не воевать в будущем (и не совершать других новых преступлений), тех Украина не будет "наказывать" лишением свободы (награбленное придётся вернуть), но кто не прекращает, те рискуют погибнуть в процессе (боёв для) освобождения Украиной оккупированных территорий либо будут обезврежены путём ограничения свободы перемещений и других действий (тюрьмой, а лучше - при наличии гражданства России автоматическая утрата гражданства Украины с возможностью упрощенного и ускоренного возврата в гражданство Украины при желании и отказе от гражданства других государств). Подробнее - путь к правде и миру (путь к миру) - https://2-homo-sapiens.livejournal.com/650.html
( Дополнительные разъяснения - https://2homosapiens-ru.livejournal.com/?skip=8 )