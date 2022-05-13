Я не думаю, что Путин сможет сохранить лицо. Россияне должны сохранить свою страну, - Зеленский

Президенту РФ Владимиру Путину вряд ли удастся сохранить лицо в будущем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И я, честно говоря, в принципе, не думаю, что будет в будущем с этим человеком. Мне кажется, нам нужно думать, что будет в будущем с Россией. И я, как президент Украины, прежде всего думаю, что будет у нас, но это наши соседи...", - отметил Зеленский, добавляя, что война сделала границу между Украиной и Россией не только территориальной, но и исторической.

"Прежде всего, я считаю, что ему нужно сохранить его государство, это их государство и их общество. Они должны сохранить то, что было построено не ним и не этой политической властью, что было раньше. 100, 200, 300, 500 лет назад - какие были традиции, искусство, писатели", – добавляет глава государства.

