Я не думаю, что Путин сможет сохранить лицо. Россияне должны сохранить свою страну, - Зеленский
Президенту РФ Владимиру Путину вряд ли удастся сохранить лицо в будущем.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.
"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И я, честно говоря, в принципе, не думаю, что будет в будущем с этим человеком. Мне кажется, нам нужно думать, что будет в будущем с Россией. И я, как президент Украины, прежде всего думаю, что будет у нас, но это наши соседи...", - отметил Зеленский, добавляя, что война сделала границу между Украиной и Россией не только территориальной, но и исторической.
"Прежде всего, я считаю, что ему нужно сохранить его государство, это их государство и их общество. Они должны сохранить то, что было построено не ним и не этой политической властью, что было раньше. 100, 200, 300, 500 лет назад - какие были традиции, искусство, писатели", – добавляет глава государства.
Вова.... Вова ..
Мухосранська ?
Санітари , терміново ідіть на Банкову !!
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
НЕХАЙ РАЗВАЛЯТТСЯ НА КУСКИ
За неадекватною поведінкою преЗедента , потрібно слідкувати цілодобово - це наш обов'язок !
Откуда такая забота" о плешивом упыре и их вонючей кацапской клоаке?
Как думаете, после таких слов, поддержка Украины в мире усилится?
Смею предположить, что Зеленский подливает маслица в огонь внутресвинских разборок на фоне военных неудач в Украине.
только руссосвины могут поклоняться этому ублюдку и петь ему «дядя Вова мы с тобой»
Зеленский говорит как конченый совок совершенно не знает и не хочет знать историю Украины, лучше бы про Украину так переживал. Столетия уничтожения украинцев московитами для Зеленского "фейки националистов".
Японии и всему миру это пошло на пользу.
Это как Черчилль и Рузвельт ломали бы голову как Гитлеру
красиво выйти из войны.
Побеспокойся лучше за свое.
ептвоюмамуРимумать !!!!
как жеж тяжело нашим партнерам и друзьям понимать этого звиздоболистого перца!!
о рашке озаботился????? а о своих сотнях тысяч ...без жилья, работы и денег, пораненных, обворованных, изнасилованных русней... какой *** будет заботится??? как им жить ???
P.S. Росії немає це абстрактний термін, хоч москалям він дуже до вподоби. Наразі є т.з. рф, а фактично «федерація» насильницько асимільованих народів.