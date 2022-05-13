РУС
Я не думаю, что Путин сможет сохранить лицо. Россияне должны сохранить свою страну, - Зеленский

путин,путін

Президенту РФ Владимиру Путину вряд ли удастся сохранить лицо в будущем.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И я, честно говоря, в принципе, не думаю, что будет в будущем с этим человеком. Мне кажется, нам нужно думать, что будет в будущем с Россией. И я, как президент Украины, прежде всего думаю, что будет у нас, но это наши соседи...", - отметил Зеленский, добавляя, что война сделала границу между Украиной и Россией не только территориальной, но и исторической.

"Прежде всего, я считаю, что ему нужно сохранить его государство, это их государство и их общество. Они должны сохранить то, что было построено не ним и не этой политической властью, что было раньше. 100, 200, 300, 500 лет назад - какие были традиции, искусство, писатели", – добавляет глава государства.

Читайте также: РФ должна вывести войска с территорий, оккупированных после 24 февраля. Это был бы первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, - Зеленский

Зеленский Владимир (21990) путин владимир (32217) россия (97292)
+47
Вова як був малоросом так їм і залишився. В його голові нема розуміння, що єдиною гарантією безпеки для України є повний розпад цієї сатанинської кривавої імперії. А також що за "русской культурою" приходе гіркін з автоматом.
Вова.... Вова ..
13.05.2022 13:02
+42
*****. Кацапстан повинен бути знищений шляхом ділення на дрібні країни. Тільки так.
13.05.2022 12:59
+37
Борису Джонсону нужно срочно ехать в Киев у Боневтика начались опять конвульсии
13.05.2022 13:02
***** даже свою жопу не сохранит. Да и не литсо у ***** а рыло
13.05.2022 12:56
***** ...пацюк
13.05.2022 13:02
Він думаю мітить стати її президентлм, коли так песеться про збереження росії. А куй там Вова! На те крісло вже Лука око поклав
13.05.2022 13:09
А если не распадётся, что тогда делать?
13.05.2022 13:42
Яке воно...... Якщо рашка не розпадеться. Україні буде постійна загроза. Радетіль рашки знайшовся.
13.05.2022 13:48
какое лицо Вова ты меньше с люсей спи
13.05.2022 12:57
А нахрена ты за них переживаешь?
13.05.2022 12:57
хтось зрозумів, що він сказав?
13.05.2022 12:58
Наскільки я зрозумів, Зеленський сказав про відкат підорашкі до 1500 року
13.05.2022 13:02
Он говорит, что всеми силами поможет сохранить лицо своему кумиру путлеру даже за счет целостности и независимости Украины. А ему это мешают сделать проклятые Байден с Джонсоном потому что несмотря хамство зеледента в их адрес они продолжают помогать Украине.
13.05.2022 13:03
13.05.2022 14:27
от холєра,кляті англосакси знову хочуть "посварити" "братні словянські народи"))))
13.05.2022 14:29
вова решил что бусидо написано для него сохранить лисо и прочие восточные заморочки пля тоже мне Макак Хидоёси
13.05.2022 13:05
Перефразовуючи: "путіну треба думати не про свою задницю, а про те, як вберегти російську імперію від повної світової ізоляції і подальшого розпаду".
13.05.2022 14:48
йому за росію "болить" (Україна йому, якось, "до лампочки")
13.05.2022 16:01
У пуцина немає лиця, тому зберігати там нічого. Про збереження лиця варто подбати самому Зєлєнскому, для чого потрібно припинити незрозумілі спроби зустрітися з пуциним.
13.05.2022 12:59
яке воно кон... да зберегти что бы через время сделать нам новый Мариуполь или Бучу. Эта их "страна" должна развалиться и народы что там столетиями в рабстве должны освободиться.
13.05.2022 12:59
Зачем? Самое лучшее для раши (для нас и всего мира) это разделение ее на несколько государств и отнятия у них оружия массового поражения. Все. А иначе несколько лет или десятилетий и опять по новому кругу. Они больны имперскостью.
13.05.2022 12:59
Що сталося , що Боневтік знову переймається росіянами і збереженням ними
Мухосранська ?

Санітари , терміново ідіть на Банкову !!
13.05.2022 12:59
та нічого не сталося, нічого в його менталітеті не міняється - навіть попри зміни в ході війни! Санітари тут не винуваті; тут вина лікарів в особах 73/43%зебілів!
13.05.2022 13:31
Та пох на них..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
13.05.2022 13:00
БЛИН. Зеля - на фіга УКРАІНЕ по сусідству така дебильна країна ?

НЕХАЙ РАЗВАЛЯТТСЯ НА КУСКИ
13.05.2022 13:01
Щось він сьогодні ферню з ранку несе - мабудь щось не то поїв
13.05.2022 13:03
Мабуть кокс хріновенький ...
13.05.2022 13:10
А Ви думаєте - він хоч сам зрозумів що озвучив? Що йому аудіосуфлер у вухо "крякнув" - те він і повторив! Зверніть увагу - після отриманого питання він мимовільно трохи нахиляється вперед витримує паузу а потім висловлює репліку Нахил вперед відноситься до прояву "невербального спілкування" - так робить людина коли прислухається до співбесідника Але "Блазень це робить не в момент коли до нього той звертається а через секунду-дві У цей момент якраз аудіосуфлер начитує йому репліку! ТОбто він прислухається не до "візаві" а до "підкажчика"
13.05.2022 14:07
Борису Джонсону нужно срочно ехать в Киев у Боневтика начались опять конвульсии
@BorisJohnson говорит: "Я всю жизнь греб в костюмах, и я буду в порядке",
13.05.2022 13:04
Борису надо еще в Париж заехать, - дать по рогам французику.
13.05.2022 14:36
Я сначало было подумал это он Юльку катает! Ну, думаю, Юлька уже и к этому в лодку впрыгнула! Потом пригляделся - фу-у, не она!
13.05.2022 15:06
ука зеленая проверяет реакцию людей что бы выяснить можно ли ехать на встречу

13.05.2022 13:05
Правильно Пєсков! Без підготовки провести зустріч неможливо! Особливо коли це буде масована "артпідготовка"!!!
13.05.2022 13:52
Та, *****! Не публікуйте висери цього дебіла. Нехай його фанати його читають і слухають у якихось закритих групах.
13.05.2022 13:03
Ні , ми повинні знати , про що думає Боневтік , так як від його необдуманих дій , залежить доля нашоі краіни !

За неадекватною поведінкою преЗедента , потрібно слідкувати цілодобово - це наш обов'язок !
13.05.2022 13:17
Те що він, як президент допустив війну в своїй країні, те що він допустив окупацію наших територій, загибель і каліцтва десятків тисяч наших громадян - це вже його серйозні прорахунки. Так, саме Пуйло почав війну і напав на Україну. Але президент країни, у якій за його каденції почалася така війна, теж винен. Значить недогледів, недопрацював, не доклав достатньо дипломатичних зусиль, щоб цьому запобігти...І зараз робить переважно лише популістичні заяви.
13.05.2022 14:53
Вот абсолютно насрать, что там сбережет *****. И абсолютно насрать, что там будет с паРашей. Главное - что бы эта самая паРаша никогда больше не представляла угрозу Украине.
Откуда такая забота" о плешивом упыре и их вонючей кацапской клоаке?
13.05.2022 13:05
для хороших рузьке і їблорусів, зебіл собі елехторат набирає, коли буде пускати дрисню безвіз
13.05.2022 13:06
Не будет угроз если рабсия перестанет существовать. Тут только 2 варианта. Или часть территории рабсии отойдет Украине и будет достигнут паритет по населению, либо рабсия разделится на мелкие государства, чтобы соседи были по населению больше. Украине может отойти Кабань и прилегающие территории с населением (не поддерживающем агрессию, остальных выселить как они хотели сделать с украинцами)
13.05.2022 13:10
А где же он будет столоваться?
13.05.2022 15:40
Яке "лицо" ? Замість обличчя там ботоксна дупа...
13.05.2022 13:06
Бидло, Крівріжське. Такої країни , чк расея, взагалі не має бути. ****** сраний
13.05.2022 13:08
Что, по-вашему, должен говорить Зеленский корреспонденту Италии - страны, с довольно значительными пророссийскими настроениями? Что Путин - ******* и все россияне - упоротое стадо баранов-рабов? Что мир должен разрушить Россию до основания, сжечь Москву, а всех россиян поместить в концлагеря?
Как думаете, после таких слов, поддержка Украины в мире усилится?
13.05.2022 13:09
много чего можно сказать не радикального причем тут жечь или не жечь, не знаете как защитить уже Боневтика так помолчите лучше.
13.05.2022 13:16
Он должен говорить ПРАВДУ. О том, что такое паРаша, о том, что она творит, открывать глаза на то, какое чудовище они поддерживают! А не заботиться сохранением ботоксной жопы *****.
13.05.2022 13:18
Щоб говорити правду у такій ситуації треба бути, як мінімум, розумним. А для цього треба вивчати історію України (НЕ історію срср), а не курити бамбук -- і відчувати свою причетність до цієї історії. Звідки це візьметься у Зеленського?
13.05.2022 13:47
ну тут я не соглашусь! Мы тоже строили на своих горбах и мозолях как империю так и совок, поэтому отказываться от этого нельзя. Просто нужно различать и понимать что да молодцы что мы смогли то и то, что были вот такие плюсы и вот такие минусы. А не пи еть как хорошо было в совке и поклоняться давно мертвым диктаторам что куча народа положили.
13.05.2022 14:05
Деякі місцеві тролі про такі глибокі речі не думають...
13.05.2022 14:55
росія має повторити долю ссср і це буде найкраща гарантія безпеки
13.05.2022 13:14
10000000000%
13.05.2022 13:52
1000000%.
13.05.2022 13:54
Если так подумать, то довольно неплохой такой вброс для кацапов. Мол, вам бы державку свою сохранить, а то смотрите, до чего пятая колонна хрюсиюшку довела. Гиркин уже открыто обвиняет кужугетыча в преступной халатности и намекает, что он инагент. Надо бы что-то с этим делать, дарагия хрюсиане.
Смею предположить, что Зеленский подливает маслица в огонь внутресвинских разборок на фоне военных неудач в Украине.
13.05.2022 13:15
Да!Путин - ******* и все россияне - упоротое стадо баранов-рабов? И мир должен разрушить Россию до основания, сжечь Москву - и поделить на сферы влияния в ЕС. Италия может себе взять Ханты-Мансийский округ в награду.
13.05.2022 13:16
Лицо? А оно у него было?

только руссосвины могут поклоняться этому ублюдку и петь ему «дядя Вова мы с тобой»
13.05.2022 13:16
"..Вони повинні зберегти навіть те, що було збудовано ним і не цією політичною владою, що було раніше. 100, 200, 300, 500 років тому - які були традиції, мистецтво, письменники", - додає глава держави."

Зеленский говорит как конченый совок совершенно не знает и не хочет знать историю Украины, лучше бы про Украину так переживал. Столетия уничтожения украинцев московитами для Зеленского "фейки националистов".
13.05.2022 13:17 Ответить
Циркуны… Старый Салтов… Печенеги… Россиян выбили. И наши увидели то, что видели в Буче, Ирпене, Гостомеле. Расстрелянные, убитые, замученные. Это сделали буряты. Еще раз. Буряты убили в Харьковской области сотни людей. Пишу нарочно по-русски. Прощения россиянам не будет", - написал Шульман.
13.05.2022 13:20
Буряты особо зверствуют в этой войне. Я надеюсь, в ВСУ понимают, что все буряты должны дохнуть при попытке бегства из плена.
13.05.2022 13:46
о каком плене вообще речь вам давно показывали пленного? вы вообще за все время видели бурята пленного?
13.05.2022 14:06
Про що йде мова? Яке обличчя, яке зберегти? Всеь світ знає хто такий пуйло і знає і прямо каже, що це вбивця, що це терорист. Тільки в нас хтось довго називав це третьою чи тою стороною. З ним давно всі розібралися. Тут, в нас комусь потрібно зберегти обличчя і негайно спасати захисників Маріуполя, бо українці не мокші і цього ніколи не пробачать, Ніколи!!!
13.05.2022 13:20
рашка как нацистское государство должно исчезнуть с лица земли а не сохранится!зебил как ты можешь?!
13.05.2022 13:23
Америка показала на примере Японии как закрыть вопрос.
Японии и всему миру это пошло на пользу.
13.05.2022 13:24
Нет, ну что это за постановка вопроса ?
Это как Черчилль и Рузвельт ломали бы голову как Гитлеру
красиво выйти из войны.
13.05.2022 13:23
макрон, - редкое дерьмо. Merde!, - как говорил Камбронн
13.05.2022 13:24
Карфаген має бути зруйнований! Не ***** зробило копростан, а капростан з ***** зробило *****, але повинен сказати, що він ідеально підійшов для цього!
13.05.2022 13:25
13.05.2022 13:25
типовий малорос, ***. 73/43%зебілів, це ви натягнули це малоросійство на наші українські плечі!
13.05.2022 13:25
Больше думать не о чем, только о лице путина? А о россии таки придётся думать нам. Но нам спешить не куда, будем думать на досуге.
13.05.2022 13:26
самое главное вовремя скинуть это недоразумение нашим военным если начнет чудить, а всем думающим всячески поддержать армию в этот момент.
13.05.2022 13:39
нельзя. Запад нас не поймёт. Надо ждать 700 дней. Тогда что-то может поменяться. Но это не точно. Если выйдут польские марки с выдающимися украинскими политическими деятелями - зеленским, орохамией, ермаком, колываном и прочей шоблой, а макрон наградит его орденом Почётного Легиона, и зеленского выдвинут в этом году на Нобелевскую премию мира - то стране будет ******, только медленный, растянутый еще на многие тысячи дней.
13.05.2022 13:54
ну тогда нужно будет вовремя свалить. Потому что это все напоминает мне историю со Скоропадским и Директорией УНР.
13.05.2022 14:02
не затягивай. Некоторые мои знакомые, слушавшие шмария и голосовавшие в 19-ом за криворожского совкового малоросса, уже уехали из Киева во Францию.
13.05.2022 14:42
Яке ЛІЦО, коли треба дупу рятувати?
13.05.2022 13:41
Вот вам разница между страной с лидером и клоуном с ...

13.05.2022 13:43
а ***** сохранять страну-террориста?
13.05.2022 13:44
Ты что зе упал? Агрессор должен быть раздроблен. На двадцать кусков. Можно на тридцать. Зеленского кто то держит за яйца. Это точно. Все хотят раздробить, а один дб хочет сохранить чтобы опять напал. Дб точно. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
13.05.2022 13:45
Не тебе решать этот вопрос зе. Будеть РЕШАТЬ ЗСУ! Зе пусть молчит. СЛАВА ВСУ!
13.05.2022 13:48
Вова, беспокоиться про ***** ***** просто неприлично.
Побеспокойся лучше за свое.
13.05.2022 13:50
Этот вопрос тебя не касается, зе. Решать БУДЕТ ВСУ! СЛАВА ВСУ!
13.05.2022 13:50
росія має бути знищена. І ніякого жалю до них не повинно бути в принципі.
13.05.2022 13:51
это шо такое? это говорит наш (??) верховный главком??? у которого идут жестокие бои на востоке и отжали юг??? и это после Мариуполя, Бучи, Бородянки, Гостомеля и других растерзанных русней мест, где неисчислимы еще братские могилы от ...."братских объятий" ???
ептвоюмамуРимумать !!!!
как жеж тяжело нашим партнерам и друзьям понимать этого звиздоболистого перца!!
о рашке озаботился????? а о своих сотнях тысяч ...без жилья, работы и денег, пораненных, обворованных, изнасилованных русней... какой *** будет заботится??? как им жить ???
13.05.2022 13:58
Про яке "зберегти лице" може йти мова після таких злоченів, єдине про що маємо говорити це про визнання путіна військовим злочинцем та його покаранням.
13.05.2022 14:19
Здурів. Про яке лице він говорить?

P.S. Росії немає це абстрактний термін, хоч москалям він дуже до вподоби. Наразі є т.з. рф, а фактично «федерація» насильницько асимільованих народів.
13.05.2022 14:35
"лице" пуйла? що це таке, коли в нього морда і звіриний оскал. Про збереження тієї країни Зеля з дуру загнув... і нах. нам та країна??? хай вона згине разом з пуйлом і з кацапами.
13.05.2022 14:53
Зеленський як був ватним, так ватою і залишився! Нічого таких не лікує. Хоч ракету в ОП запустять, все одно буде 'пєрєживать за братьєв старших'. Ублюдошне!
13.05.2022 14:54
Нехай краще думає как сбірєч расіюшку
13.05.2022 15:08
Президент України повинен думати про свою країну. А московія повинна бути знищена. Це пріоритетне і головне завдання уряду України та антиашистської коаліції. На холеру нам ще думати про кацапів? Вони вже обрали свою долю, то хай насолоджуються.
13.05.2022 15:21
Що воно меле...
13.05.2022 15:23
Там хіба залишилося що зберігати?
13.05.2022 15:30
Шо воно меле.
13.05.2022 15:52
Що це за слюні потекли ? Хто йому пише ці відосіки ? Як їх РОЗУМІТИ ?!!
13.05.2022 15:59
навіть. люся арестович такого не напише. а це - перша особа - командувач ... ДУМАЙТЕ !
13.05.2022 16:04
 
 