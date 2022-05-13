РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7322 посетителя онлайн
Новости Война
1 500 13

Оккупанты украли у украинских аграриев 500 тыс. тонн зерновых, растительное масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики

висоцький

Оккупанты, кроме кражи 500 тыс. зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей, а также украли у украинских аграриев сельхозтехнику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

"Оккупанты в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжаются. Мы следим за ситуацией. Все документируем. И однозначно будем на всех фронтах бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба", - отметил Тарас Высоцкий.

Он добавил, что зафиксированы факты краж и с/х техники.

"Она у наших фермеров современная. По GPS (спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение) можно четко отследить, что она поехала на территорию РФ и Крыма", - сообщил первый заместитель министра.

Читайте также: В Луганской области российские оккупанты осуществляют несанкционированный отбор транзитного газа

По его словам, оккупанты украли и несколько сот килограммов овощей в украинских общин, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

"Кроме того, у них была попытка его экспортировать. Мы через МИД Украины, благодаря международному сотрудничеству заблокировали его импорт в наши государства-партнеры. Поэтому скорее всего они его как-то внутренне будут использовать для своих целей", - сообщил Тарас Высоцкий.

Что касается ситуации с экспортом украинских зерновых, то, по его словам, у Украины сейчас два десятка миллионов тонн с/х продукции, предусмотренной на экспорт. В связи с блокировкой украинских портов активно развиваются альтернативные пути экспорта.

Также читайте: Некоторые страны хотят купить у РФ зерно, украденное в Украине, - Зеленский

"Мы видим прогресс за эти 2,5 месяца войны. В основном за счет железнодорожного транспорта через страны ЕС – Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Также 10-15% через эти же страны мы транспортируем с помощью автомашин. И развиваются речные перевозки в Дунайском регионе Одесской области", – рассказал Тарас Высоцкий.

Он также подчеркнул, что государства-партнеры пошли навстречу украинской стороне в вопросах упрощения процедуры прохождения контроля, в целом скорости его прохождения, а также помощи с подвижным составом. Действует система 24/7 содействия экспорту продукции из Украины. И она приносит свои результаты. Так, в апреле было экспортировано почти в 5 раз больше, чем в марте.

"Фактические цифры подтверждают, что это взаимодействие действует", – резюмировал Тарас Высоцкий.

Автор: 

Минагрополитики (412) сельское хозяйство (333) хищение (684) техника (1812) зерновые (102) Высоцкий Тарас (36)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
І сталося це в перші дні війни? Чи чому це не було вивезено, як і укнікальна мелітопольська колекція скіфського золота та картини?
показать весь комментарий
13.05.2022 13:08 Ответить
+6
та ви шо , а ви думали шо вони туди навезуть "зерна і олії млять" по тому асвальту шо ви млять наложили ??
показать весь комментарий
13.05.2022 13:03 Ответить
+5
Всі претензії до найвеличнішого. Це з його подачі.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пид@расы вонючие, чтоб им то всё в горле комом стало!!!
показать весь комментарий
13.05.2022 13:00 Ответить
Освободители чужих карманов.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:00 Ответить
Нужно если допустили отход - травить продукты питания. Пусть сирийцы обрадуются. А еще нужно гнать фуры с метанолом в виде гуманитарки на оккупированные территории. В качестве водил можно использовать военнопленных, токо не говорить им что везешь
показать весь комментарий
13.05.2022 13:01 Ответить
Я еще в 2014 году писал письма кулевлобу, шо войну можно закончить за пару дней с помощью метилового спирта, но тогда меня никто не услышал...
показать весь комментарий
13.05.2022 13:03 Ответить
та ви шо , а ви думали шо вони туди навезуть "зерна і олії млять" по тому асвальту шо ви млять наложили ??
показать весь комментарий
13.05.2022 13:03 Ответить
ну да, оккупант должен заботится об оккупированных териториях
показать весь комментарий
13.05.2022 13:04 Ответить
Всі претензії до найвеличнішого. Це з його подачі.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:07 Ответить
Раніше миші їли, тепер окупанти...
показать весь комментарий
13.05.2022 13:07 Ответить
І сталося це в перші дні війни? Чи чому це не було вивезено, як і укнікальна мелітопольська колекція скіфського золота та картини?
показать весь комментарий
13.05.2022 13:08 Ответить
можно сказать оставили оккупантам, так как не подготовились.
показать весь комментарий
13.05.2022 13:08 Ответить
И правильно сделали россияне, что вывезли зерно. Если не доходит через голову, будет доходить через ноги, так говорил мой тренер и заставлял после тренировки бегать ещё 2 км. Это же какими надо быть благородными чтобы не использовать тактику выжженной земли, каждая тысяча тонн зерна - это одна крылатая ракета. Да хоть подавателя элеватор украинских птиц накормить. идиоты
показать весь комментарий
13.05.2022 13:48 Ответить
Миші в нас під зелений шумот також трублять зернечко!
показать весь комментарий
13.05.2022 14:28 Ответить
Крадіжка передбачає якусь скритність та підступність, а тут просто взяли те, що благадушна залишила українська дебіловлада
показать весь комментарий
13.05.2022 15:10 Ответить
 
 