Оккупанты украли у украинских аграриев 500 тыс. тонн зерновых, растительное масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики

Оккупанты, кроме кражи 500 тыс. зерновых на временно оккупированных территориях Украины, незаконно вывезли также десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей, а также украли у украинских аграриев сельхозтехнику.

первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий

"Оккупанты в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях вывезли около 500 тыс. тонн зерновых. Плюс известно о вывозе нескольких десятков тысяч тонн подсолнечного масла. Беспрецедентные кражи продолжаются. Мы следим за ситуацией. Все документируем. И однозначно будем на всех фронтах бороться за возвращение украденного и полную компенсацию нанесенного ущерба", - отметил Тарас Высоцкий.

Он добавил, что зафиксированы факты краж и с/х техники.

"Она у наших фермеров современная. По GPS (спутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, времени и определяющая местоположение) можно четко отследить, что она поехала на территорию РФ и Крыма", - сообщил первый заместитель министра.

По его словам, оккупанты украли и несколько сот килограммов овощей в украинских общин, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях.

"Кроме того, у них была попытка его экспортировать. Мы через МИД Украины, благодаря международному сотрудничеству заблокировали его импорт в наши государства-партнеры. Поэтому скорее всего они его как-то внутренне будут использовать для своих целей", - сообщил Тарас Высоцкий.

Что касается ситуации с экспортом украинских зерновых, то, по его словам, у Украины сейчас два десятка миллионов тонн с/х продукции, предусмотренной на экспорт. В связи с блокировкой украинских портов активно развиваются альтернативные пути экспорта.

"Мы видим прогресс за эти 2,5 месяца войны. В основном за счет железнодорожного транспорта через страны ЕС – Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию. Также 10-15% через эти же страны мы транспортируем с помощью автомашин. И развиваются речные перевозки в Дунайском регионе Одесской области", – рассказал Тарас Высоцкий.

Он также подчеркнул, что государства-партнеры пошли навстречу украинской стороне в вопросах упрощения процедуры прохождения контроля, в целом скорости его прохождения, а также помощи с подвижным составом. Действует система 24/7 содействия экспорту продукции из Украины. И она приносит свои результаты. Так, в апреле было экспортировано почти в 5 раз больше, чем в марте.

"Фактические цифры подтверждают, что это взаимодействие действует", – резюмировал Тарас Высоцкий.