Макрон зря ищет выход для России. Не нужно сейчас Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па, - Зеленский
Французский президент Эмманюэль Макрон тщетно пытается найти дипломатический язык с Россией для прекращения войны. У него уже был негативный опыт в поиске посредничества между РФ и Украиной.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него отличный опыт: пока Россия сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода. Может, Эмманюэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти определенные результаты в посредничестве между Россией и Украиной. Но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны РФ", - отметил Зеленский.
"А мне предлагать какие-то вещи, связанные с уступками нашим суверенитетом ради того, чтобы сохранить лицо Путину – это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-либо кому-то и терять из-за этого наши территории", - добавил глава государства.
"Мы не готовы сохранять что-нибудь кому-то и терять за это наши территории. Это несправедливо, это потерянное время. 24 февраля Россия показала, что ей все равно на все ваши уступки, если я решил унести территорию, я это сделаю и они это делают. Не нужно сейчас Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал, но без всяких шагов в сторону того или иного. История этого не прощает, только шаги вперед", - заявил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
«Президент Франції Макрон ніколи нічого не обговорював із Владіміром Путіним без погодження з президентом Зеленським. Президент Макрон завжди казав, що українці мають самі вирішувати, якими мають бути умови їхніх переговорів із росіянами».
Що там сказано про соломинку в чужому оці та колоду в своєму?.. До речі, недавня позбавлена сенсу розмова Макрона з пуйлом, за яку його розкритикували, теж була узгоджена з Зеленським. Хтось дуже старається позбавити нас міжнародної підтримки.
* https://t.me/Chornovil_official/5614 Тарас Чорновіл
А от потім і поговоримо про пошук миру і врятування лиця (з якого тече українська кров) його товаришу путлєру.
А то тільки дуже багато слів. А от чому макрон не надасть свій французький легіон для визволення АЗОВЦІВ? Зажав собі.
То перед тим як тявкати такі дурощі нехай спочатку спробують приміряти нашу сорочку на себе.