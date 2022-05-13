РУС
Макрон зря ищет выход для России. Не нужно сейчас Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па, - Зеленский

Французский президент Эмманюэль Макрон тщетно пытается найти дипломатический язык с Россией для прекращения войны. У него уже был негативный опыт в поиске посредничества между РФ и Украиной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него отличный опыт: пока Россия сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода. Может, Эмманюэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти определенные результаты в посредничестве между Россией и Украиной. Но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны РФ", - отметил Зеленский.

"А мне предлагать какие-то вещи, связанные с уступками нашим суверенитетом ради того, чтобы сохранить лицо Путину – это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-либо кому-то и терять из-за этого наши территории", - добавил глава государства.

Читайте также: Я не думаю, что Путин сможет сохранить лицо. Россияне должны сохранить свою страну, - Зеленский

"Мы не готовы сохранять что-нибудь кому-то и терять за это наши территории. Это несправедливо, это потерянное время. 24 февраля Россия показала, что ей все равно на все ваши уступки, если я решил унести территорию, я это сделаю и они это делают. Не нужно сейчас Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал, но без всяких шагов в сторону того или иного. История этого не прощает, только шаги вперед", - заявил президент.

+25
То чому ж ти Зеленський, так хочеш переговорів із терористом?!!
13.05.2022 13:25 Ответить
13.05.2022 13:25 Ответить
+24
франція знову зганьбилася
13.05.2022 13:23 Ответить
13.05.2022 13:23 Ответить
+18
Макрон просто пытается с Куйлом "дагаварица пасредине". И он тут не оригинален.
13.05.2022 13:25 Ответить
13.05.2022 13:25 Ответить
Він ще,плять,поради роздає?
13.05.2022 14:28 Ответить
13.05.2022 14:28 Ответить
Хочу дати пораду Макрону, як допомогти пуйлу зберегти лице - Подаруй путлеру пистолет з золотою кулею.
13.05.2022 14:30 Ответить
13.05.2022 14:30 Ответить
Я теж в Києві з 24 лютого. Це не досягнення. А щодо угод, подивимось, які угоди цей підпише - вічний нейтралітет, військові навчання тільки з дозволу росії і відмова від Криму. Вигідно, ******!
13.05.2022 14:52 Ответить
13.05.2022 14:52 Ответить
Что за высер... У подоляка, что, грошики закончились? Всякое тупьё по помойкам собирает.
13.05.2022 15:49 Ответить
13.05.2022 15:49 Ответить
Спасибо за войну по всей стране. Уже можно на шашлыки? а кто сдал Юг? Спроси у справжнього преза-Боневтіка и всей его шоблы
13.05.2022 16:19 Ответить
13.05.2022 16:19 Ответить
тогда была угроза нашего военного поражения. Сейчас ее нет
13.05.2022 17:05 Ответить
13.05.2022 17:05 Ответить
Зеленський, чия б мичала! Ти гірше Макрона в рази!
13.05.2022 14:38 Ответить
13.05.2022 14:38 Ответить
Конкуренція- вона така😀
13.05.2022 14:42 Ответить
13.05.2022 14:42 Ответить
від мікрона зараз прилетить Зе "отлуп", мовляв "ти збрехав".
13.05.2022 14:45 Ответить
13.05.2022 14:45 Ответить
Уже є відповідь Єлисейського палацу на провокативну заяву Зеленського для італійських журналістів (написав про це раніше):

«Президент Франції Макрон ніколи нічого не обговорював із Владіміром Путіним без погодження з президентом Зеленським. Президент Макрон завжди казав, що українці мають самі вирішувати, якими мають бути умови їхніх переговорів із росіянами».

Що там сказано про соломинку в чужому оці та колоду в своєму?.. До речі, недавня позбавлена сенсу розмова Макрона з пуйлом, за яку його розкритикували, теж була узгоджена з Зеленським. Хтось дуже старається позбавити нас міжнародної підтримки.

* https://t.me/Chornovil_official/5614 Тарас Чорновіл
14.05.2022 00:13 Ответить
14.05.2022 00:13 Ответить
Емануель така "Емануель"
13.05.2022 14:48 Ответить
13.05.2022 14:48 Ответить
13.05.2022 14:51 Ответить
13.05.2022 14:51 Ответить
Ни куя этот внук фантомаса не решит , создавая озабоченность.
13.05.2022 14:57 Ответить
13.05.2022 14:57 Ответить
А палке бажання зустрічі з путлом - це не бажання знайти вихід для росії? Чи вже про якусь капітуляцію з росією домовились, а західні лідери заважають?
13.05.2022 14:58 Ответить
13.05.2022 14:58 Ответить
В этой речи не к чему придраться.
13.05.2022 15:07 Ответить
13.05.2022 15:07 Ответить
Боневтіку просто завидно, що ***** з Макроном говорить, а з ним - ні
13.05.2022 15:13 Ответить
13.05.2022 15:13 Ответить
Не нужно? Это же "Эммануэль" (по другому не получается)
13.05.2022 15:33 Ответить
13.05.2022 15:33 Ответить
Макрон- пішов на х*й.
13.05.2022 15:37 Ответить
13.05.2022 15:37 Ответить
Хорошую бубочка комедию ломает, чтобы от себя отвести вопросы. Что там по Марику, удод?
13.05.2022 15:54 Ответить
13.05.2022 15:54 Ответить
Цікаво, що Зеленський донедавна ставив Францію попереду всіх у питанні припинення війни. І на мій погляд, лише тверда позиція США та Великої Британії не дозволила йому погодитися на пропозицію Макрона. Щоправда, насторожує, маніакальне бажання Зеленського зустрінеться з путіним без посередників, що, на мій погляд, можливо тільки в умовах слідчого ізолятора.
13.05.2022 16:21 Ответить
13.05.2022 16:21 Ответить
До макрона маю одну дуже хорошу пропозицію: щоби допомогти путлєру може віддати Хранцію кацапам. Вони з радістю приїдуть до гарячих і вільних французок. Кацапи з радістю помародерствують у всіх палацах багатіїв. Бо в кацапстанії вони такого точно не бачили.
А от потім і поговоримо про пошук миру і врятування лиця (з якого тече українська кров) його товаришу путлєру.
А то тільки дуже багато слів. А от чому макрон не надасть свій французький легіон для визволення АЗОВЦІВ? Зажав собі.
То перед тим як тявкати такі дурощі нехай спочатку спробують приміряти нашу сорочку на себе.
13.05.2022 16:34 Ответить
13.05.2022 16:34 Ответить
У Макрона схильність до проституції і відсутність розуму.
13.05.2022 18:02 Ответить
13.05.2022 18:02 Ответить
