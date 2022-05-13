Макрон зря ищет выход для России. Не нужно сейчас Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па, - Зеленский

Французский президент Эмманюэль Макрон тщетно пытается найти дипломатический язык с Россией для прекращения войны. У него уже был негативный опыт в поиске посредничества между РФ и Украиной.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не должны искать выход для России, и Макрон зря это делает. Я считаю, что у него отличный опыт: пока Россия сама не захочет и не поймет, что ей это нужно, она не будет искать никакого выхода. Может, Эмманюэль что-то знает больше. Я знаю, что он хотел найти определенные результаты в посредничестве между Россией и Украиной. Но он не нашел. Не с нашей стороны, а со стороны РФ", - отметил Зеленский.

"А мне предлагать какие-то вещи, связанные с уступками нашим суверенитетом ради того, чтобы сохранить лицо Путину – это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-либо кому-то и терять из-за этого наши территории", - добавил глава государства.

"Мы не готовы сохранять что-нибудь кому-то и терять за это наши территории. Это несправедливо, это потерянное время. 24 февраля Россия показала, что ей все равно на все ваши уступки, если я решил унести территорию, я это сделаю и они это делают. Не нужно сейчас Эмманюэлю делать те или иные дипломатические па. Он стал президентом, я его поддерживал, но без всяких шагов в сторону того или иного. История этого не прощает, только шаги вперед", - заявил президент.