Министры внутренних дел стран Балтии и Польши призвали ЕС сформировать миссию саперов в Украине
Министры внутренних дел стран Балтии и Польши призывают ведомства Европейского Союза координировать предоставление помощи по разминированию в Украине и финансировать эту операцию за счет средств ЕС.
Об этом сообщает портал Delfi, передает Цензор.НЕТ.
В совместном письме глав МВД Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, инициированном литовским министром Агне Билотайте, содержится призыв к Европейской комиссии координировать помощь в разминировании в Украине и оценить возможности финансирования ЕС.
Один из предложенных вариантов – использование сети ATLAS, в которую входят тактические подразделения полиции из всех 27 государств-членов ЕС.
Письмо адресовано Европейской комиссии и Франции, председательствующей в Совете ЕС, а также будущему председателю – Чехии. В нем содержится призыв "быстрее подключиться к процессу спасения жизней в Украине" и координировать работу специалистов по разминированию в стране, разрушаемой войной.
По данным украинских властей, примерно 50% украинской территории (около 300 тысяч квадратных километров) пострадало от военных действий, поэтому для мирных жителей, возвращающихся на освобожденные территории, возникает угроза мин, взрывных веществ и неразорвавшихся боеприпасов.
Взрывчатку можно найти везде – в полях, на улицах и в частных домах, а российские подрывные устройства спрятаны в мебели и даже детских игрушках.
Сейчас в процессе разминирования на более чем половине территории Украины задействовано около 550 украинских специалистов на 250 транспортных средствах, но, по данным МВД Литвы, этого недостаточно.
"Мы собственными глазами видели беспрецедентную жестокость военной агрессии России и разрушение невероятных масштабов. Очевидно, что Украине необходима общая помощь стран Евросоюза для борьбы с этой агрессией и ее последствиями", - отмечает Белотайте.
По ее словам, в этой трагедии необходимо единство, сплоченность и солидарность для спасения жизней украинских людей.
