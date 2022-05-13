ЕС дополнительно выделит еще 500 миллионов евро на военную помощь Украине, - Боррель

Европейский Союз выделит Украине еще 500 миллионов евро для реализации права на самооборону.

Об этом сегодня перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 в немецком городе Weissenhaus заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это седьмая встреча G7 с начала войны в Украине. Я уверен, что мы выйдем с мощным посланием. Подход очевиден – больше подобного. Это значит – больше поддержки для Украины, включая военную поддержку. Я сделаю объявление, что мы, как Европейский Союз, предоставим новый транш, еще 500 миллионов евро, чтобы поддержать Украину в военном смысле. Таким образом, это составит в целом 2 млрд евро", - сказал Боррель.

Он уточнил, что эти дополнительные 500 млн евро будут направлены на закупку тяжелых вооружений, включая бронемашины, танки, тяжелую артиллерию и боеприпасы, и все другие вещи, необходимые на войне. Вместе с тем этой суммы, по словам высокого представителя ЕС, недостаточно для поставки боевых самолетов.

Боррель выразил убеждение, что министры "Группы семи" придадут сегодня новый импульс для военной поддержки Украины, для увеличения давления на россию путем применения экономических санкций и дальнейшего усиления ее международной изоляции. Отдельное внимание министры будут уделять борьбе с российской дезинформацией, в том числе относительно причин этой войны, ее влиянию на энергетическую безопасность и цены на продовольствие по всему миру.

"Будет представлен единый фронт в поддержку Украины. Я убежден, что именно таким будет результат этой встречи", - добавил высокий представитель ЕС.