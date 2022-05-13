Цели России до сих пор неизменны, но мы уже разрушили порядок их воплощения, – нардеп "Голоса" Рахманин

С самого начала единственной целью Российской Федерации было одно: взять Украину под контроль военным путем. В течение 78 дней полномасштабного вторжения Кремль изменяет план достижения этой цели, но амбиций не умаляет. Россияне до сих пор стремятся захватить Киев, только теперь уже после оккупации всего востока и юга.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Киев до сих пор остается целью России, но теперь не первоочередной. Также они стремились выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая, сейчас дедлайн сместился до конца месяца. После этого они планируют сделать паузу, восстановить боеспособность батальонно-тактических групп и двигаться на юг. Речь идет об Одесском и Николаевском направлениях, о Запорожье и Днепре-Кривом Роге. Следующая цель - так называемый сухопутный коридор с Приднестровьем и Киев. То есть планы захватить всю Украину и установить свой военный контроль до сих пор неизменные", - считает Рахманин.

Изменяется только порядок достижения целей, заметил представитель "Голоса". Оккупанты отошли от Чернигова, Сум и Киева, потому что выяснили, что не могут одновременно эффективно атаковать в нескольких направлениях. Но это не значит, что противник не собирается возвращаться. Вопрос только в том, дадим ли мы ему такую возможность.

Сейчас восток является наиболее приоритетным для России, так как кажется наиболее легкой целью: близко к границе, рядом с уже оккупированными регионами, имеет железнодорожные магистрали, по которым легче подвозить боеприпасы.

"Донбасс в понимании россиян - самая простая цель, которую сегодня можно выдать за победу. Если эту цель достигнут, они перейдут к выполнению следующих. Но украинские воины постоянно не дают россиянам воплощать планы, поэтому те существенно отстают от своего графика", - подчеркнул Рахманин.