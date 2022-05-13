РУС
5 038 16

Цели России до сих пор неизменны, но мы уже разрушили порядок их воплощения, – нардеп "Голоса" Рахманин

рахманін

С самого начала единственной целью Российской Федерации было одно: взять Украину под контроль военным путем. В течение 78 дней полномасштабного вторжения Кремль изменяет план достижения этой цели, но амбиций не умаляет. Россияне до сих пор стремятся захватить Киев, только теперь уже после оккупации всего востока и юга.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции "Голос" Сергей Рахманин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Киев до сих пор остается целью России, но теперь не первоочередной. Также они стремились выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 9 мая, сейчас дедлайн сместился до конца месяца. После этого они планируют сделать паузу, восстановить боеспособность батальонно-тактических групп и двигаться на юг. Речь идет об Одесском и Николаевском направлениях, о Запорожье и Днепре-Кривом Роге. Следующая цель - так называемый сухопутный коридор с Приднестровьем и Киев. То есть планы захватить всю Украину и установить свой военный контроль до сих пор неизменные", - считает Рахманин.

Изменяется только порядок достижения целей, заметил представитель "Голоса". Оккупанты отошли от Чернигова, Сум и Киева, потому что выяснили, что не могут одновременно эффективно атаковать в нескольких направлениях. Но это не значит, что противник не собирается возвращаться. Вопрос только в том, дадим ли мы ему такую возможность.

Сейчас восток является наиболее приоритетным для России, так как кажется наиболее легкой целью: близко к границе, рядом с уже оккупированными регионами, имеет железнодорожные магистрали, по которым легче подвозить боеприпасы.

"Донбасс в понимании россиян - самая простая цель, которую сегодня можно выдать за победу. Если эту цель достигнут, они перейдут к выполнению следующих. Но украинские воины постоянно не дают россиянам воплощать планы, поэтому те существенно отстают от своего графика", - подчеркнул Рахманин.

россия (97292) Рахманин Сергей (120)
+10
Не вы Рахманин, вместе со своей недееспособной и воровитой Радой, а прежде всего Воины на фронте и работяги в тылу. Не путайте котлеты с мухами
13.05.2022 13:55 Ответить
13.05.2022 13:55 Ответить
+8
а скількуи депутати зібрали грошей на на допомогуЗСУ?
зарплати в них немаленькі..
відповідь 0
патріети гребані
13.05.2022 14:04 Ответить
13.05.2022 14:04 Ответить
+8
ПОРАВСЕХ ВАНГ ПРОРОКОВ ПРЕДСКАЗТЕЛЕЙ ЛЕНКСПЕРТОВ НАХ С ИНТЕРНЕТА И ТВ ЗАЕ@!АЛИ! а не прое@!али!!! закрыть всем хлебало и е@!ло и дать говорить только АРМИИ УКРАИНЫ... а все остальное прогнозы теории предположения и прочая х@@!уня начинает раздражать если по честному..
13.05.2022 14:14 Ответить
13.05.2022 14:14 Ответить
Бла-бла-бла
13.05.2022 13:54 Ответить
13.05.2022 13:54 Ответить
Да, один у одного перехвачують інфо і піаряться, ***, прямо зборище шуфричей в раді.
13.05.2022 14:08 Ответить
13.05.2022 14:08 Ответить
Саме так,українці та іх славні ЗСУ!!!!))
13.05.2022 14:05 Ответить
13.05.2022 14:05 Ответить
Так, все завдяки ЗСУ !!!
Але упоротих, таких як ви, не можна переконати. Вам потрібні винуватці, а ви молодці, не хоче прийняти своєї помилки за непрацездатну ВРУ, ні ? Депутати самі себе обрали ? Все це зелене плісняво хто до влади привів ? А ?
А на мою думку, Рахманін один з адекватних політиків.
14.05.2022 23:19 Ответить
14.05.2022 23:19 Ответить
а "мы", это кто, простите?
13.05.2022 13:56 Ответить
13.05.2022 13:56 Ответить
А хто буде штурмувати Київ при таких розкладах? Кацапські алкаші верхи на наркоманах? Адже 26 тис. більш-менш боєздатного стада вже нашинковано. Плюс "обрубків" тисяч 50.
13.05.2022 13:57 Ответить
13.05.2022 13:57 Ответить
Мета Росії це анексія всієї України і асиміляція українців до стану "русскоязичноой" бидломаси,яка згодом розчиниться в більш чисельній бидломасі росєян!!!)))
13.05.2022 14:01 Ответить
13.05.2022 14:01 Ответить
Всі ляжуть під Ізюмом.
13.05.2022 14:04 Ответить
13.05.2022 14:04 Ответить
Депутатів багато, а от хто з них чим займається під час війни то вже питання.
13.05.2022 14:10 Ответить
13.05.2022 14:10 Ответить
Наркоманы.
13.05.2022 14:09 Ответить
13.05.2022 14:09 Ответить
Хто?
13.05.2022 14:34 Ответить
13.05.2022 14:34 Ответить
Ну да, элитные подразделения при захвате Киева (когда ВСУ вооружены были джавелинами) обосрались, а вот голожопые алкаши и наркоманы, когда ВСУ вооружена будет натовскими ништяками, сразу Киев и возьмут.
13.05.2022 14:28 Ответить
13.05.2022 14:28 Ответить
 
 