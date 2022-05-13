Кулеба призывает страны G7 передать Украине замороженные российские активы: Речь идет о сотнях миллиардов долларов

Украина призывает страны "Большой семерки" передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД G7 в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я призываю власти стран Большой семерки принять законодательство и провести все необходимые процедуры, чтобы конфисковать суверенные активы России и передать их Украине, чтобы Украина могла использовать эти деньги для восстановления страны", - сказал он.

По словам Кулебы, Канада уже приняла соответствующие меры и по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".

Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро, подчеркнул глава МИД.

Среди других тем, которые обсуждались на встрече министров Большой семерки - глобальный кризис с продовольствием.

"Российская агрессия против Украины - единственная причина этого кризиса. Россия заблокировала украинские порты, атакует ракетами Одессу, самый большой украинский порт, через который украинская агропродукция поставлялась на глобальный рынок", - сказал Кулеба.

На заседании обсуждались пути, как снять эту блокаду и обеспечить экспорт украинской агропродукции, в частности, в Африку и Азию.

