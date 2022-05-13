Кулеба призывает страны G7 передать Украине замороженные российские активы: Речь идет о сотнях миллиардов долларов
Украина призывает страны "Большой семерки" передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД G7 в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я призываю власти стран Большой семерки принять законодательство и провести все необходимые процедуры, чтобы конфисковать суверенные активы России и передать их Украине, чтобы Украина могла использовать эти деньги для восстановления страны", - сказал он.
По словам Кулебы, Канада уже приняла соответствующие меры и по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".
Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро, подчеркнул глава МИД.
Среди других тем, которые обсуждались на встрече министров Большой семерки - глобальный кризис с продовольствием.
"Российская агрессия против Украины - единственная причина этого кризиса. Россия заблокировала украинские порты, атакует ракетами Одессу, самый большой украинский порт, через который украинская агропродукция поставлялась на глобальный рынок", - сказал Кулеба.
На заседании обсуждались пути, как снять эту блокаду и обеспечить экспорт украинской агропродукции, в частности, в Африку и Азию.
Пока Беню не выдадут Фемиде США, ни цента. Только вооружением и боеприпасами.
На россии в свердловской области чёй-то )))) загорелся трубный завод
https://youtu.be/ZYWr4EQ7DOI
нічийнихукраїнських млрд.
КиївМіськБудда:
Пам'ятаєте листування в парламенті: ￼«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». Це ж слуги прибарахлилися з грошей, яких зараз не вистачає на броніки, шоломи, позашляховики тощо. Це ж за кожного з них Зеленський ручався. Підопічні Зе вкрали гроші на армію, вся Україна донатить, волонтери купують - але ведучі-сЄпари Нац марафону про це ж не розкажуть
Вінничанин:
Знаєте, чому усі резервуари з пальним були легко знищені ру(нею? Тому що Гетьманцев запровадив ЩОДЕННЕ!!! звітування бізнесу про кількість пального з GPS координатами кожого резервуару. Ці данні накопичуються в базі ПБ , розробленою РФ з віддаленим доступом.
Борислав Береза:
А потім їх легко знищили ракетами рашисти і ми залишилися без палива в потрібних об'ємах. А чий помічник був Гетьманцев? Не того Сивковича, на якого наклали санкції, як на агента Росії? Того! Ок, тоді все зрозуміло. Питань більше не маю. - Там ще були датчики, що показували кількість палива в реальному часі з автоматичною відправкою у податкову. Координати там вводились як опція. Питання чи був витік цієї інформації та чи було цей реєстр захищено.
.andrii vn:
Стефанчук не прийняв на голосування закон про заборону упц мп в Україні. Мотивуючи, що це розколить Україну. Проходить два тижні і пс# з упц мп, починають гнати на автокефальну церкву України ПЦУ. Ще один доказ, що зе-слуги є слугами кремля. І як бонус приплели Порошенка.
Житомирянин:
Армія. Мова. Віра. Це три кити існування України. І ось, під час нашої визвольної війни почалися знову атаки на армію, мову і віру. На Залужного ротом Арестовича. На мову, бо не на часі. На релігію - гнhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8 #ди попи московського патріархату. Все під чуйним керівництвом зевлади.
Микола Коробський:
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница".
Дід Микола:
При Зеленському "слідство" розбереться з тим, хто віддав наказ перед нападом розмінувати Чонгар так само, як і розібралось з тим, хто злив ворогу таємну операцію спецслужб по вагнерівцям.
светрик з оленями:
Про фільми я написав твіт ше перед війною. за Петра було знято 17 патріотичних фільмів, в яких зображувалися мо..алі. як вороги (крути, щоденник петлюри, кіборги, черкаси, заборонений, наші котики, ціна правди, екс, донбас та ін.). за часів Зе таких фільмів зняли рівно 0
Каменяр:
10млн біженців, 5млн виїхало закордон, 2млн в новій окупації, сотні тисяч постраждалих, закатованих, згвалтованих, десятки тисяч загиблих бо "хтось" їбл@нив на лижах, смажив шашлики, бігав за експрезидентом, випустив ру(ню з Криму і не хотів створювати паніку на дорогах…