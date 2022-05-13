РУС
Кулеба призывает страны G7 передать Украине замороженные российские активы: Речь идет о сотнях миллиардов долларов

Украина призывает страны "Большой семерки" передать Украине замороженные активы РФ на сотни миллиардов долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи глав МИД G7 в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я призываю власти стран Большой семерки принять законодательство и провести все необходимые процедуры, чтобы конфисковать суверенные активы России и передать их Украине, чтобы Украина могла использовать эти деньги для восстановления страны", - сказал он.

По словам Кулебы, Канада уже приняла соответствующие меры и по его ощущениям, другие последуют ее примеру "скорее раньше, чем позже".

Читайте также: "Stop Russian oil & gas import", - в Литве был создан плакат с призывом к введению эмбарго на российскую нефть и газ. ФОТО

Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро, подчеркнул глава МИД.

Среди других тем, которые обсуждались на встрече министров Большой семерки - глобальный кризис с продовольствием.

"Российская агрессия против Украины - единственная причина этого кризиса. Россия заблокировала украинские порты, атакует ракетами Одессу, самый большой украинский порт, через который украинская агропродукция поставлялась на глобальный рынок", - сказал Кулеба.

На заседании обсуждались пути, как снять эту блокаду и обеспечить экспорт украинской агропродукции, в частности, в Африку и Азию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада собирается передать на восстановление Украины арестованные российские активы

G7 (888) россия (97292) санкции (11871) Кулеба Дмитрий (2882) актив (97)
+23
Ни в коем случае!
Пока Беню не выдадут Фемиде США, ни цента. Только вооружением и боеприпасами.
13.05.2022 14:48 Ответить
13.05.2022 14:48 Ответить
+23
Дмитрий, а "осваивать" эти сумасшедшие деньги кто будет, "асфальтоукладчики" которые войны "не видели" вплоть до 24 февраля?...
13.05.2022 14:48 Ответить
13.05.2022 14:48 Ответить
+17
Так все і одразу на дерибан .
13.05.2022 14:46 Ответить
13.05.2022 14:46 Ответить
Так все і одразу на дерибан .
13.05.2022 14:46 Ответить
13.05.2022 14:46 Ответить
нельзя зеленому кодлу отдавать деньги - только после новых выборов которые пройдут сразу после разгрома рашистов
13.05.2022 14:59 Ответить
13.05.2022 14:59 Ответить
Ни в коем случае!
Пока Беню не выдадут Фемиде США, ни цента. Только вооружением и боеприпасами.
13.05.2022 14:48 Ответить
13.05.2022 14:48 Ответить
В першу чергу томагавки, петріоти і Ф16.
13.05.2022 14:55 Ответить
13.05.2022 14:55 Ответить
Дмитрий, а "осваивать" эти сумасшедшие деньги кто будет, "асфальтоукладчики" которые войны "не видели" вплоть до 24 февраля?...
13.05.2022 14:48 Ответить
13.05.2022 14:48 Ответить
Будут покрывать дороги лаком.
13.05.2022 15:00 Ответить
13.05.2022 15:00 Ответить
угу... рояльним)))
13.05.2022 21:07 Ответить
13.05.2022 21:07 Ответить
Им это невыгодно и глупо с точки зрения ситуации в мире на ближайшие десятилетия. Так произойдет, если Путин объявит войну. Но он пока ее не объявил. И Украина тоже. Так на основании чего передавать эти активы? Если передать просто так, то больше будет мало желающих хранить так свои сбережения, а это убытки и большие. Только в США есть законодательная база под такую конфискацию.
13.05.2022 14:49 Ответить
13.05.2022 14:49 Ответить
Беня вже потирає руки!
13.05.2022 14:51 Ответить
13.05.2022 14:51 Ответить
Зеля зі своєю бандою навіть слину не підбирають.
13.05.2022 14:55 Ответить
13.05.2022 14:55 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2022 14:59 Ответить
поки не запрацюють в країні незалежні суди ,хай краще не дають нічого . все одно що викинуть на смітник кошти . вкрадуть все
13.05.2022 14:52 Ответить
13.05.2022 14:52 Ответить
///

На россии в свердловской области чёй-то )))) загорелся трубный завод

https://youtu.be/ZYWr4EQ7DOI

13.05.2022 14:53 Ответить
13.05.2022 14:53 Ответить
після Перемоги.....бо у зелених усе потрапить у Оман....
13.05.2022 14:54 Ответить
13.05.2022 14:54 Ответить
просто так нельзя їм давати ,розкрадуть . хай поставлять якогось конгресмена чи ще когось шоб конролював їх бо не буде нічого україньцям з тих грошей
13.05.2022 14:55 Ответить
13.05.2022 14:55 Ответить
Абсолютно вірно. Але після закінчення війни і не вашій владі.
13.05.2022 14:56 Ответить
13.05.2022 14:56 Ответить
Беня яж тремтить, мабуть.
13.05.2022 14:59 Ответить
13.05.2022 14:59 Ответить
Кулебяка и его семья хотят кушать.
13.05.2022 15:03 Ответить
13.05.2022 15:03 Ответить
Кулеба однозначно мне нравится.
13.05.2022 15:03 Ответить
13.05.2022 15:03 Ответить
Чим саме?
13.05.2022 15:34 Ответить
13.05.2022 15:34 Ответить
Тпруу, астанавитесь. Не все сразу. Сначала верните беню Штатам. Потом все остальное.
13.05.2022 15:04 Ответить
13.05.2022 15:04 Ответить
ти диви який швидкий, західні партнери мають запровадити чітку процедуру контролю за використанням усіх коштів які надаються цім падлюкам ненажерливим
13.05.2022 15:05 Ответить
13.05.2022 15:05 Ответить
Ці будуть освоювати
13.05.2022 15:06 Ответить
13.05.2022 15:06 Ответить
Будемо відновлювати,дороги, мости, а Росія і далі буде бомбардувати і ракетами обстрілювати. Такий собі кругообіг бабла в природі
13.05.2022 15:06 Ответить
13.05.2022 15:06 Ответить
Эти деньги нужны на армию и быструю постройку жилья для переселенцев и для найма компаний с запада для постройки рабочих мест и восстановления экономики.
13.05.2022 15:07 Ответить
13.05.2022 15:07 Ответить
Думаю эти деньги дадут после перевыборов,ЗЕмарадеров нужно отгонять от корыта.
13.05.2022 15:08 Ответить
13.05.2022 15:08 Ответить
А почему мы так спешим?Деньги на зарплаты выделяются и прочее.Оружие поставляется.Вы даже не можете укомплектовать воинов,волонтеры просят и просят людей,чтоб то шлемы купить,то безпилотники и т.д.А людям гуманитарку дерибаните.
13.05.2022 15:10 Ответить
13.05.2022 15:10 Ответить
Кулеба гроші заберете у пукіна після перемоги а авансом тільки зброя і гуманітарка.Більше цій владі до рук нічого давати не можна.
13.05.2022 15:13 Ответить
13.05.2022 15:13 Ответить
******* зелобобики. За эти бабки можно было "Азов" выкупить
13.05.2022 15:15 Ответить
13.05.2022 15:15 Ответить
Деньги нужны будут для отстройки страны, но только под четким контролем Запада, часть конечно все равно украдут, но надо стремиться чтобы эта часть была мизерной.
13.05.2022 15:16 Ответить
13.05.2022 15:16 Ответить
Це типу як українська влада передала окупантам зерно, олію, паливо?
13.05.2022 15:17 Ответить
13.05.2022 15:17 Ответить
Тільки під контролем західних аудиторів. А так ні цента - окрім зброї і військового обладнання.
13.05.2022 15:22 Ответить
13.05.2022 15:22 Ответить
Ага. СчАс. "Велике відновництво". Бені з пліснявою шоблою не йметься припасти до нічийних українських млрд.
КиївМіськБудда:
Пам'ятаєте листування в парламенті: ￼«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит». Це ж слуги прибарахлилися з грошей, яких зараз не вистачає на броніки, шоломи, позашляховики тощо. Це ж за кожного з них Зеленський ручався. Підопічні Зе вкрали гроші на армію, вся Україна донатить, волонтери купують - але ведучі-сЄпари Нац марафону про це ж не розкажуть
Вінничанин:
Знаєте, чому усі резервуари з пальним були легко знищені ру(нею? Тому що Гетьманцев запровадив ЩОДЕННЕ!!! звітування бізнесу про кількість пального з GPS координатами кожого резервуару. Ці данні накопичуються в базі ПБ , розробленою РФ з віддаленим доступом.
Борислав Береза:
А потім їх легко знищили ракетами рашисти і ми залишилися без палива в потрібних об'ємах. А чий помічник був Гетьманцев? Не того Сивковича, на якого наклали санкції, як на агента Росії? Того! Ок, тоді все зрозуміло. Питань більше не маю. - Там ще були датчики, що показували кількість палива в реальному часі з автоматичною відправкою у податкову. Координати там вводились як опція. Питання чи був витік цієї інформації та чи було цей реєстр захищено.
.andrii vn:
Стефанчук не прийняв на голосування закон про заборону упц мп в Україні. Мотивуючи, що це розколить Україну. Проходить два тижні і пс# з упц мп, починають гнати на автокефальну церкву України ПЦУ. Ще один доказ, що зе-слуги є слугами кремля. І як бонус приплели Порошенка.
Житомирянин:
Армія. Мова. Віра. Це три кити існування України. І ось, під час нашої визвольної війни почалися знову атаки на армію, мову і віру. На Залужного ротом Арестовича. На мову, бо не на часі. На релігію - гнhttps://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D0%B8 #ди попи московського патріархату. Все під чуйним керівництвом зевлади.
Микола Коробський:
Думаю, що захищати Главкома Залужного вийдуть всі українці, незважаючи на військовий стан. Бо продажні аристовичи та їм подібні вже дістали. Ну не можна рубати сук на якому сидиш... так роблять тільки зрадники... з дозволу народу "какая разница".
Дід Микола:
 При Зеленському "слідство" розбереться з тим, хто віддав наказ перед нападом розмінувати Чонгар так само, як і розібралось з тим, хто злив ворогу таємну операцію спецслужб по вагнерівцям.
светрик з оленями:
 Про фільми я написав твіт ше перед війною. за Петра було знято 17 патріотичних фільмів, в яких зображувалися мо..алі. як вороги (крути, щоденник петлюри, кіборги, черкаси, заборонений, наші котики, ціна правди, екс, донбас та ін.). за часів Зе таких фільмів зняли рівно 0
Каменяр:
10млн біженців, 5млн виїхало закордон, 2млн в новій окупації, сотні тисяч постраждалих, закатованих, згвалтованих, десятки тисяч загиблих бо "хтось" їбл@нив на лижах, смажив шашлики, бігав за експрезидентом, випустив ру(ню з Криму і не хотів створювати паніку на дорогах…
13.05.2022 15:26 Ответить
13.05.2022 15:26 Ответить
Так точно. И желательно сразу в мешках наличкой. Чтобы беня со товарищи не утруждали себя лишней суетой.
13.05.2022 15:59 Ответить
13.05.2022 15:59 Ответить
там вже толпа ненажер на війні ,під керівництвом самої здорової пики ,вже зачекалися, хтось схуд під час війни чи взагалі загинув,а хтось округлився ,як боров і не нажреться на останок
13.05.2022 16:46 Ответить
13.05.2022 16:46 Ответить
І ще б на додаток скромних двісті мільйонів, вкрадених Лазаренко й не повернутих Україні. З відсотками.
13.05.2022 17:15 Ответить
13.05.2022 17:15 Ответить
руки чешуться украсти ..нашим злодюгам неможливо щось дасти -бо украдуть..ЗеіБеня -шОБЛА ..то рафіновані брехуни та злодії
04.06.2022 12:01 Ответить
04.06.2022 12:01 Ответить
 
 